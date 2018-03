Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat democrat in parlamentul de la Chisinau, Iurie Bolboceanu, acuzat de spionaj si tradare de patrie, a fost condamnat la 14 ani de inchisoare cu executarea pedepsei intr-un penitenciar de tip inchis si cu privarea dreptului de a ocupa functii publice pe o perioada de 4 ani, informeaza marti…

- Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA, care a fost infiintata in septembrie anul trecut de Parlament, dar care nu a avut activitate o lunga perioada, se reuneste marți intr-o sedinta in care ar putea fi decisa inlocuirea lui Serban Nicolae de la conducerea ei si in care vor avea loc si…

- Republicanii din Comisia pentur servicii secrete a Camerei Reprezentantilor spun ca nu au gasit nicio dovada ca ar fi existat o colaborare intre campania lui Trump si Kremlin in cadrul alegerilor prezidentiale americane din 2016, scrie BBC, conform news.ro.Comisia pentru Servicii Secrete a…

- Congresmenii republicani din Comisia pentru Informatii a Camerei Reprezentantilor au anuntat ca ancheta in cazul ingerintelor Moscovei in campania electorala din SUA nu a oferit nicio dovada care sa indice o presupusa colaborare intre echipa de campanie a lui Donald Trump si Rusia.

- Florian Coldea, fostul adjunct al Serviciului Român de Informatii, va fi audiat marti, la ora 11.00, în Comisia de Control SRI. În urma cu o saptamâna, audierea a fost amânata din cauza starii de sanatate.

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a declarat miercuri ca il va sprijini pe Matteo Salvini, presedintele Ligii Nordului (extrema-dreapta), in eforturile acestuia de a forma un guvern dupa recentele alegeri parlamentare din Italia, relateaza Reuters. Cele patru partide din coalitia de centru-dreapta…

- Un nou anunț bomba in peisajul justiției din țara noastra! Dupa Alina Bica, fosta șefa a DIICOT, iata ca și actual șef al acestei institituții, Daniel Horodniceanu, a declarat marți, la sediul Ministerului Justiției, ca a solicitat Direcției Naționale Anticorupție (DNA) sa studieze dosarul in care este…

- Alesii din Comisia de ancheta a ANRE vor fi audiati de colegii lor din Comisia juridica a Camerei Deputatilor, dupa ce Iulian iancu, sef al comisiei de ancheta, a cerut acest lucru. Motivul: unii membri ai acestei structuri ar fi dat presei un raport preliminar care nu ar fi trebuit facut public.

- Alesii din Comisia de ancheta a ANRE vor fi audiati de colegii lor din Comisia juridica a Camerei Deputatilor, dupa ce Iulian iancu, sef al comisiei de ancheta, a cerut acest lucru. Motivul: unii membri ai acestei structuri ar fi dat presei un raport preliminar care nu ar fi trebuit facut public.

- Atacul este analizat de institutiile de securitate din Germania, care actioneaza pentru strangerea de informatii privind obiectivele si identitatea hackerilor, potrivit unor surse. Miercuri au aparut informatii ca hackeri avand legaturi cu Rusia, acuzati pentru o serie de atacuri cibernetice…

- Membrii Uniunii Crestin-Democrate din Germania (CDU) au aprobat, luni, acordul de a forma o coalitie guvernamentala cu Partidul Social-Democrat (SPD), iar Angela Merkel este cu un pas mai aproape de al patrulea mandat de cancelar al Germaniei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Uniunea Crestin-Democrata germana (CDU), partidul cancelarului Angela Merkel, a aprobat luni acordul de guvernare cu social-democratii (SPD), ceea ce o aduce pe Merkel cu un pas mai aproape de al patrulea mandat de sefa a guvernului de la Berlin, transmit Reuters si AFP. ''Contractul de coalitie…

- Uniunea Crestin-Democrata (UCD) se intalneste luni pentru a aproba acordul de guvernare cu social-democratii (SPD), o miscare ce o va apropia pe Merkel de inceputul celui de-al patrulea mandat de cancelar al Germaniei, scrie Reuters, conform news.ro.Ultimul obstacol in calea incheierii unui…

- Democratii din Comisia pentru Informatii din cadrul Camerei reprezentantilor au publicat o controversata nota, intr-o versiune cenzurata, intr-o incercare de a contracara acuzatii dintr-o controversata nota republicana potrivit careia FBI-ul a comis abuzuri in obtinerea unor mandate de supraveghere…

- Procurorul special Robert Mueller, cel care coordoneaza investigatia privind ingerintele Rusiei in campania electorala americana din 2016, a formulat, joi, noi acuzatii impotriva a doi fosti membri ai echipei de campanie a presedintelui Donald Trump, Paul Manafort si Rick Gates, relateaza Reuters.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, referitor la infiintarea Comisiei de ancheta a activitatii SPP, ca, atunci cand apar „informatii care prezinta o posibila imixtiune a unor institutii in viata politica, este normal sa ne ingrijoreze acest lucru si sa le analizam si sa…

- Parlamentari de la PSD, PNL, USR, UDMR, ALDE si PMP au fost desemnati pentru a face parte din Comisia de ancheta privind activitatea directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, informeaza Agerpres.ro. Ca membri in aceasta comisie, PSD i a propus pe senatorii Ionel Daniel Butunoi si…

- Raportul, obtinut de adevarul.ro, are 181 de pagini iar componenta Comisiei a fost alcatuita din 9 parlamentari PSD, 3 de la PNL, si cate unul de la ALDE, USR, UDMR si PMP. Prin vot unanim, Biroul comisiei parlamentare de ancheta a fost format din presedintele Iulian Iancu (PSD), vice-presedintele Daniel…

- Lipsa de claritate a intentiilor guvernului in materie de imigratie creeaza ingrijorare pentru cetatenii UE din Marea Britanie si ii pune pe functionarii din domeniu, deja suprasolicitati, intr-o pozitie imposibila, afirma raportul. 'Guvernul nu pare sa aprecieze (corect) provocarea birocratica…

- Presedintele american, Donald Trump, a refuzat vineri publicarea unui document democrat confidential care respinge acuzatiile de abuz de putere indreptate impotriva politiei federale (FBI) si a Departamentului de Justitie in ancheta privind afacerea rusa, invocand "ingrijorari pentru securitatea…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca raspunsul democratilor la memorandumul Comisiei pentru Informatii din Camera Reprezentantilor privind investigatiile derulate de FBI si Departamentul de Justitie in legatura cu alegerile prezidentiale din 2016 necesita editare, relateaza agentia DPA.

- Presedintele polonez Andrzej Duda a anuntat, marti, ca va promulga contestata lege privind Holocaustul, in pofida protestelor venite din partea Israelului si a SUA, transmite Reuters. Legea impune amenzi si pedepse cu inchisoarea de pana la trei ani pentru mentionarea termenului 'tabere poloneze…

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat luni, intr-o postare pe Twitter, pe congresmanul democrat Adam Schiff, membru al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor, ca a scurs 'informatii confidentiale' de la audierile din ancheta privind legaturile dintre Rusia si…

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat luni, intr-o postare pe Twitter, pe congresmanul democrat Adam Schiff, membru al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor, ca a scurs 'informatii confidentiale' de la audierile din ancheta privind legaturile dintre Rusia…

- Republicanii din Comisia pentru servicii secrete a Camerei Reprezentanților au dat publicitații un raport declasifi cat de Donald Trump - in ciuda eforturilor facute de democrați, FBI și Departamentul Justiției, care spun ca decizia ar afecta securitatea naționala

- Documentul clasificat anterior, scris de republicani in Comisia de Informatii a Camerei Reprezentantilor, sustine ca probele federale privind potentialul amestec al Rusiei in campania prezidentiala a lui Trump au fost un produs al colaborarii FBI-ului si a Departamentului de Justitie impotriva lui Trump,…

- Liderii opozitiei democrate l-au avertizat in mod solemn pe Donald Trump, vineri, sa nu foloseasca drept pretext publicarea notei care pune in discutie FBI pentru a-i destitui pe principalii reprezentanti ai anchetei cu privire la amestecul rus in alegerile prezidentiale, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump a acuzat, vineri, FBI si Departamentul de Justitie de politizarea investigatiilor in favoarea Partidului Democrat, pe fondul unui raport al Comisiei pentru Informatii din Camera Reprezentantilor care invoca abuzuri din partea acestor institutii, relateaza Reuters.

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a exprimat "preocupari grave" in privinta exactitatii unui raport intocmit de Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor a SUA, potrivit caruia ar exista o abordare impotriva lui Donald Trump in cadrul Departamentului de Justitie, relateaza Reuters.

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a exprimat "preocupari grave" in privinta exactitatii unui raport intocmit de Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor a SUA, potrivit caruia ar exista o abordare impotriva lui Donald Trump in cadrul Departamentului de Justitie, relateaza Reuters.…

- Procurorul special Robert Mueller il va interoga pe Mark Corallo, fostul purtator de cuvant al echipei juridice a lui Donald Trump, cu privire la posibilele ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, a informat o sursa din cadrul anchetei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Mike Pompeo, directorul Agentiei Centrale pentru Informatii (CIA) din SUA, a fost audiat de echipa procurorului special Robert Mueller care ancheteaza presupusele contacte ale consilierilor presedintelui Donald Trump cu Rusia, relateaza postul NBC News si cotidianul The New York Post.

- Refuzul persoanelor citate la Comisia de ancheta de a se prezenta la audieri constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 8 zile la 3 luni sau amenda penala de 10.000 lei, iar 3 ani nu pot ocupa functii publice, potrivit unui proiect initiat de deputatul PSD Oana Florea.

- Activitatile Guvernului Statelor Unite raman blocate luni, dupa ce o noua runda de negocieri dintre republicani si democrati a esuat, duminica seara. Subiectul fierbinte al negocierilor este continuarea sau desfiintarea DACA, programul demarat de administratia Obama care ofera protectia impotriva deportarii…

- Camera Reprezentantilor din SUA urmeaza sa adopte luni un proiect de lege privind finantarea Guvernului pana la 8 februarie, pentru a pune capat blocajului administrativ, a declarat duminica republicanul Paul Ryan, presedintele Camerei Reprezentantilor, relateaza site-ul CBS News.

- Fost consilier apropiat presedintelui american Donald Trump, Steve Bannon a refuzat sa raspunda marti la numeroase intrebari ale parlamentarilor privind un eventual amestec rusesc in campania electorala din 2016, intr-un moment in care a fost citat sa se prezinte in fata procurorului special care…

- Barbatul care in martie anul trecut a ucis cu o masina patru persoane pe podul Westminster din Londra si a injunghiat mortal un politist in fata parlamentului britanic, dupa care a fost lichidat de fortele de ordine, isi administrase steroizi anabolizanti in orele sau zilele dinaintea atacului, a…

- Politia a deschis dosar penal pentru moarte suspecta in cazul copilului de un an si jumatate decedat la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Satu Mare, fiind ridicate documentele intocmite de medici, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al…

- Emotii mari pentru fostul presedinte, Traian Basescu! Comisia parlamentara de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009 se va reuni in sedinta pe 23 ianuarie, pentru a adopta raportul final. Citeste si: Solicitare SOC in plenul CSM: Un membru vrea lista cu magistratii acoperiti…

- Donald Trump ar urma sa adopte in 2018 mai multe masuri protecționiste ce ar putea duce la conflicte comerciale, iar republicanii ar putea pierde in alegerile din noiembrie majoritatea din Congres și astfel le-ar da cale libera democraților sa demareze procedura de destituire a președintelui american.…

- Invocând o condamnare judiciara pe care Navalnîi o considera motivata politic, Comisia electorala a votat lunea trecuta în unanimitate respingerea dosarului sau de candidatura prezentat dupa o zi de mobilizare a partizanilor sai, care i-au asigurat numarul legal de semnaturi pentru…

- Ancheta expertilor contrazice afirmatiile guvernului sud-coreean anterior conform carora cea mai mare parte din banii intrati in complexul industrial mixt au fost deturnati catre programele nuclear si de rachete ale Coreii de Nord. Coreea de Sud a sustinut acest lucru cand s-a retras…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține, intr-un interviu acordat Antena 3, ca nu l-ar deranja deloc sa compara in fața Comsiei SRI, deoarece este posibil sa dețina informații valoroase despre care nici chiar el n-ar fi conștient. ”Aștept și eu o invitație acolo!”, a anunțat Dragnea.

- Acordul din 2015 cu Japonia asupra femeilor din Coreea de Sud fortate sa lucreze in bordelurile militare japoneze din timpul razboiului nu a raspuns nevoilor victimelor, a declarat miercuri ministrul sud-coreean de externe, informeaza Reuters. Kang Kyung-wha si-a cerut scuze pentru…

- "Avand in vedere complexitatea activitatii comisiei, precum si faptul ca membrii comisiei de ancheta fac parte si din alte comisii permanente si speciale iar in aceasta perioada activitatea Parlamentului este intensa, avand in vedere dezbaterile la legile justitiei si legile bugetului de stat, unii…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in, s-a declarat dispus sa diminueze amploarea exercitiilor militare comune cu SUA pentru a reduce tensiunile cu regimul de la Phenian inaintea Jocurilor Olimpice de Iarna 2018 din Coreea de Sud, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Politia finlandeza a lansat luni o ancheta preliminara pentru 'divulgarea de informatii privind securitatea nationala', dupa publicarea unui articol bazat pe documente secrete in legatura cu activitatea Centrului de informatii si analiza al armatei finlandeze de la Tikkakoski (centrul Finlandei),…

- Agentiile americane de informatii au avertizat Rusia in legatura cu un complot terorist major planuit in Sankt Petersburg, permitand Moscovei sa contracareze un atac care ar fi putut ucide "un numar mare de persoane", a declarat duminica Casa Alba, potrivit Reuters.