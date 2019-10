Democratii cer oficial Casei Albe documente legate de convorbirea lui Trump cu Zelenski Liderii democrati care se ocupa de ancheta Congresului american in cadrul procedurii de destituire a lui Donald Trump au transmis un ordin oficial prin care someaza Casa Alba sa le trimita, pana in 18 octombrie, o serie de documente legate de convorbirea cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski.



"Casa Alba a refuzat sa colaboreze, sau chiar sa raspunda, la multiple solicitari din partea comisiilor noastre de a preda de bunavoie documente. Dupa aproape o luna de obstructionare, pare evident ca presedintele a ales calea sfidarii, a obstructionarii si a disimularii", au scris sefii…

Sursa articol si foto: business24.ro

