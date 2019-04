Stiri pe aceeasi tema

- "Nu am citit raportul Mueller, nu am vazut raportul Mueller. In ce ma priveste, nu ma intereseaza acest raport. Am fost exonerat complet. Niciun fel de complot, niciun fel de obstructie" - a declarat Trump in fata presei la Casa Alba.Trump a tinut sa faca aceste precizari dupa ce marti…

- Secretarul american al Justitiei William Barr a anuntat marti ca intentioneaza sa faca publica, intr-o saptamana, o versiune cenzurata a raportului de ancheta al procurorului special Robert Mueller cu privire la o presupusa complicitate intre Rusia si echipa de campanie a lui Donald Trump in alegerile…

- In reclamatia sa, inregistrata la Curtea Suprema a statului New York, Michael Cohen afirma ca plata onorariilor sale de aparator era prevazuta printr-un acord incheiat cu Trump Organization, holding al lui Donald Trump si ca ar exista o incalcare a contractului. Inculpat anul trecut pentru frauda…

- Comisia pentru informatii a Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA a anuntat marti ca l-a angajat pe fostul procuror anti-mafia Daniel Goldman la conducerea anchetei privind legaturile cu Rusia ale campaniei presedintelui Donald Trump, informeaza DPA. Presedintele comisiei, congresmanul democrat…

- ​Michael Cohen, fostul avocat personal al presedintelui Trump, a fost "pe deplin cooperant" în timpul audierii cu usile închise de joi, în fata comisiei din Congres care investigheaza eventuala ingerinta a Rusiei în alegerile din 2016, conform declaratiilor presedintelui…

- Audierea va avea loc in fata Comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor, in care democratii sunt din nou majoritari dupa alegerile legislative din noiembrie 2018, a confirmat presedintele acestei comisii, Adam Schiff. Comisia urmareste indeaproape ancheta rusa a procurorului…

- Biroul procurorului special Robert Mueller, cel care investigheaza posibile legaturi intre echipa de campanie a presedintelui american Donald Trump si Rusia, a contestat informatiile conform carora Trump i-ar fi cerut avocatului sau Michael Cohen sa ofere declaratii false in fata Congresului, scrie…

- Donald Trump i-ar fi cerut fostului sau avocat Michael Cohen sa minta în cadrul audierii sale în Congres, în 2017, în ceea ce privește discuțiile legate de un proiect imobiliar în Rusia, scrie site-ul BuzzFeed, care citeaza doua surse din poliția federala, potrivit AFP.În…