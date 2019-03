Stiri pe aceeasi tema

- Seful Comisiei Juridice a Camerei Reprezentantilor din SUA, Jerrold Nadler, a spus ca va cere documente de la peste 60 de persoane si organizatii, in contextul in care comisia pe care o conduce va incepe investigatii privind o posibila obstructionare a justitiei si un abuz de putere din partea presedintelui…

- Vicepresedintele PSD, Marian Oprisan, si-a aratat dorinta pentru un congres al partidului in luna octombrie, Liviu Dragnea replicandu-i ca nu se pot face alegeri in an electoral. Ce ne arata istoria din spatele alegerilor pentru sefia partidului social-democrat.

- Anchetatori americani vor audia cu incepere de vineri diplomati ecuadorieni trecuti pe la Londra in legatura cu persoanele pe care le-a vazut in ultimii sase ani fondatorul site-ului WikiLeaks, Julian Assange, a informat joi aceasta organizatie, relateaza AFP, conform agerpres.ro. WikiLeaks,…

- Fostul ministru al Justiției, Raluca Pruna, il umilește pe Tudorel Toader. In cadrul unei postari pe Facebook, aceasta susține ca Toader joaca rolul de figurant in guvernul PSD - ALDE, in condițiile in care nu iși asuma responsabilitatea pentru forma finala in care a fost adoptat recursul compensatoriu."Adrian…

- Aceasta oprire partiala a functionarii administratie federale, care a inceput la 22 decembrie, a depasit cele 21 de zile de "shutdown" din timpul mandatului lui Bill Clinton in 1996. Situatia nu se va schimba nici in weekend: presedintele Donald Trump a asigurat ca nu vrea sa declare "atat…

- 'Presedintele Donald Trump va merge joi la frontiera sudica pentru a se intalni cu cei aflati in prima linie a securitatii nationale si crizei umanitare ', a comunicat Sarah Sanders pe Twitter. Alte detalii vor fi anuntate in curand, a mentionat ea. Un sfert din administratiile federale sunt…