- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, joi, ca pretul unei calatorii la metrou ar putea creste de la 2,5 lei la 4 lei daca salariile angajatilor vor creste cu 42%, asa cum revendica sindicalistii care ameninta cu greva.

- Pretul painii ar putea sa creasca intre 15-20% pana in decembrie, influentat de productia graului din acest an, care in unele zone ale tarii a fost afectata de vremea capricioasa, a declarat pentru MEDIAFAX Dragos Frumosu, presedintele Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industria Alimentara.

- Eurooparlamentarul Gabriela Zoana susține ca Monica Macovei de tot ceea ce inseamna Romania și ca face confuzie intre domocrație și dictatura.''Am observat cu toții de ceva vreme o distanțare a Monicai Macovei de tot ceea ce inseamna Romania și de tot ceea ce ține de Romania. Modalitatea in…