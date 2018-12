Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite, Canada si Mexicul au semnat vineri, la summitul G20 din Buenos Aires, noul acord comercial, informeaza Sky News, potrivit Mediafax."Tocmai am semnat unul dintre cele mai importante, cele mai ample, acorduri comerciale din istoria Statelor Unite si a lumii", a declarat Donald…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca va intrerupe activitatea guvernului, daca Congresul nu va aproba finantarea proiectului sau vizand construirea unui zid la granita cu Mexicul. Intr-un interviu acordat unui website politic, domnul Trump a precizat si ca solicitarea sa de finantare…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari miercuri ca este pregatit sa coopereze cu democratii, in curand majoritari in Camera inferioara a Congresului, in urma alegerilor de la jumatate de mandat de marti, insa cu conditia ca ei sa renunte la planurile lor de a-i ancheta presedintia si finantele,…

- Intr-o intalnire cu ziaristii de la Casa Alba dupa alegerile legislative de marti, el a spus ca-si doreste ca congresmenii americani sa-i aloce suficienti bani pentru a construi zidul de mult promis de la frontiera sudica cu Mexicul. Trump a precizat insa ca nu va forta un blocaj al activitatii guvernului…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller cu privire la amestecul Rusiei in alegerile din SUA din 2016 nu este buna pentru tara sa si ar trebui sa se incheie, informeaza dpa. ''(Ancheta) Ar trebui sa se incheie,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca ar putea desfasura pana la 15.000 de soldati la frontiera cu Mexicul pentru a impiedica intrarea pe teritoriul american a unei caravane de migranti din America centrala care fug de violenta din tarile lor, relateaza AFP. "In ceea ce priveste…

- Presedintele american, Donald Trump, a somat, joi, Administratia mexicana sa opreasca afluxul de imigranti sud-americani, avertizand ca, in caz contrar, va mobiliza armata SUA pentru a inchide frontiera cu Mexicul.

- Presedintele american Donald Trump a salutat luni, intr-o postare pe Twitter, "noul acord comercial magnific" cu Mexicul si Canada, obtinut in ultimul moment in noaptea de duminica spre luni, relateaza AFP. "Este un super-acord pentru cele trei tari, care rezolva problemele si erorile NAFTA", a mai…