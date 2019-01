Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a invitat marti pe liderii republicani si democrati ai Congresului la o intalnire pentru a incerca sa puna capat blocajului administratiei federale ('shutdown'), relateaza AFP. Citește și: Pe cine scoate PSD din palarie la prezidențiale. Scenariile…

- Presedintele american Donald Trump ar putea vizita Marea Britanie in mai 2019, dupa ce britanicii vor parasi Uniunea Europeana, in martie, a declarat luni ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, informeaza Reuters. Intrebat daca o vizita de stat promisa de premierul britanic Theresa May anul trecut…

- Secretarul Apararii, Jim Mattis, va parasi postul "la sfarsitul lui februarie", a scris Donald Trump joi pe Twitter, la o zi dupa anuntul retragerii americane din Siria, transmite AFP. "Un nou secretar al Apararii va fi numit in viitorul apropiat", a adaugat presedintele american.…

- Presedinte american, Donald Trump, a decis sa o numeasca pe Heather Nauert, actuala purtatoare de cuvant a Departamentului de Stat, ambasadoarea SUA la ONU, conform unei surse familiare cu situatia care a informat Reuters, scrie The Guardian.

- Presedintele american Donald Trump va avea o intalnire bilaterala cu omologul sau rus Vladimir Putin, in data de 1 decembrie, in cadrul summitului G20 din Argentina, conform unui document de la Kremlin, citat de Reuters.

- Democratii vor ancheta legaturile financiare personale ale presedintelui american Donald Trump cu Arabia Saudita si Rusia, a declarat duminica Adam Schiff, viitor presedinte al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor (camera inferioara a Congresului

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat joi ca președintele Statelor Unite, Donald Trump, se va intalni cel mai probabill cu liderul nord-coreean Kim Jong-un in 2019, insa nu va mai permite incalcarea promisiunilor privind programul nuclear, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a salutat, miercuri seara, faptul ca Partidul Republican mentine majoritatea in Senat, afirmand ca unii politicieni republicani nu au fost alesi pentru ca s-au detasat de el in campania electorala, relateaza Mediafax.