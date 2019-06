Stiri pe aceeasi tema

- Un protest al artiștilor bucureșteni este anunțat in aceasta seara, de la ora 18.00, in Piața Victoriei. Protestul, numit #Demnitate, este „un gest de solidaritate pentru cei care au fost concediați ca umare a taierilor bugetului și a intarzierii subvențiilor din partea primariei municipiului București”,…

- Un protest al artistilor este anuntat pe retelele sociale pentru duminica seara in Piata Victoriei, in urma taierilor bugetare de la institutiile de cultura, care au dus si la concedieri. „E momentul ca toti: artisti si persoane angajate sau in colaborare cu institutii din mediul cultural din…

- Sute de persoane au pornit din Piața Victoriei din Capitala in marș, spre Ministerul Afacerilor Externe (MAE), pentru a-și exprima nemulțumirea fața de modul in care au fost organizate secțiile de votare din diaspora și pentru a cere demisia ministrului Teodor Meleșcanu.Sute de persoane care…

- Protest inedit in fața sediului Ministerului Finanțelor și in fața Guvernului. Mai mulți artiști și manageri din domeniul culturii s-au culcat imbracați in saci de cadavre pentru a-și exprima nemulțumirea fața de reducerea bugetului Administratiei Nationale a Fondului Cultural (AFCN). Artiștii au urcat…

- Jandarmii au sanctionat miercuri cu cate 500 lei doi barbati, care participau la protestul organizat in Piata Victoriei de catre COTAR, dupa ce au aruncat cu oua in directia unui taxi cu clienti care ce tranzita zona, in semn de nemultumire ca soferul nu participa la protest. Cei doi barbati,…

- ”Ne cerem scuze bucureștenilor pentru neplacerile create. Am fost forțați sa facem acest marș. Vrem o concurența loiala, vrem ca toate entitațile sa repsecte legile in vigoare. Nu dorim sa dispara nimeni. Vrem o concurența loiala, suntem deschiși, dar o concurența loiala in aceleași condiții reglementate…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) protesteaza miercuri impotriva Ordonanței de Urgența pentru menținerea pirateriei. Protestul se va desfașura intre orele 6:00-18:00, in Piața Victoriei, si vor participa mai multe asociatii ( FNCOTR,FORT,CNTR,ADTI,SNTI,etc),…

- Brigada Rutiera a Capitalei a modificat, miercuri, sistemul de circulatie in Piata Victoriei din Bucuresti, unde peste 1.500 de taxiuri s-au strans deja pentru a protesta fata de Ordonanta de Urgenta ”pentru mentinerea pirateriei”. Organizatorii anunta ca se vor strange peste 5.000 de masini, iar politistii…