Demnitari huiduiți în timpul manifestărilor de 24 ianuarie, la Iași Demnitari huiduiți in timpul manifestarilor de 24 ianuarie, la Iași. Sute de oameni, caer au venit miercuri, in Piața Unirii, au huiduit discursul susținut de Maricel Popa, președintele Consiliului Județean. Spiritele s-au incins și in timp ce consilierul prezidențial Andrei Muraru citea mesajul președintelui Klaus Iohannis. Fluieraturi, huiduieli și scandari precum „PSD, ciuma roșie” s-au auzit in timpul discursului președintelui Consiliului Județean Iași, Maricel Popa, pe care l-a susținut cu ocazia manifestarilor de 24 ianuarie in Piața Unirii din Iași, noteaza Agerpres.ro . Spiritele s-au… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

