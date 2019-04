Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a respins, miercuri, moțiunea simpla inițiata de PMP și PNL impotriva ministrului Transporturilor, Razvan Cuc (PSD).Moțiunea a adunat doar 93 de voturi „pentru”, insuficiente pentru adoptarea acesteia. Totuși, au votat pentru moțiune mai mulți deputați decat cei care au…

- Deputatii urmeaza sa dea vot, miercuri, la pranz, pe motiunea depusa de Opozitie pe Transporturi, intitulata: "Mandatul ministrului Cuc cu numarul 3 este unul de nota 3". Dezbaterea pe motiune a avut loc, luni, iar ministrul Razvan Cuc a raspuns criticilor venite din partea parlamentarilor. Deputații…

- "In primul meu mandat de ministru al Transporturilor, adica in 10 luni, am reusit sa scot la licitatie proiecte de autostrada in valoare de 3,5 miliarde de euro. In primul meu mandat, pentru prima data, a fost scoasa la licitatie autostrada care taie Carpatii, Sibiu-Pitesti, cea mai asteptata autostrada…

- Deputatii dezbat, luni, motiunea simpla pe Transporturi, initiata de PNL si PMP, si intitulata "Mandatul ministrului Cuc cu numarul 3 este unul de nota 3". Votul se va da in sedinta de miercuri. Opozitia a anuntat miercurea trecuta, in plen, depunerea motiunii simple "Mandatul ministrului Cuc cu numarul…

- Camera Deputaților discuta, luni, de la ora 16.00, moțiunea simpla prin care PNL și PMP cer demisia lui Razvan Cuc. Opoziția ii reproșeaza ministrului Transporturilor lipsa autostrazilor. Votul asupra moțiunii va fi dat in plenul de miercuri, potrivit mediafax. Moțiunea simpla este intiltulata…

- PNL si PMP sustin, in motiunea simpla impotriva ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, ca acesta trebuie sa demisioneze, deoarece este "exponentul dezastrului'' din acest domeniu, scrie Agerpres. PNL si PMP au depus, miercuri, la Camera Deputatilor, motiunea simpla pe Transporturi - "Mandatul…

