Joe Biden, vicepreședintele lui Barack Obama, și unul dintre democrații care și-au anunțat candidatura la alegerile prezidențiale de anul viitor, a declarat in cursul zilei de ieri ca sprijina demararea procedurilor de destituire impotriva lui Donald Trump in cazul in care președintele republican nu va da curs solicitarilor Congresului de a a oferi informații cu privire la ”scandalul Ucraina”, informeaza Reuters.

Biden a precizat jurnaliștilor ca procedura va fi inițiata in cazul in care Trump „va continua sa obstrucționeze Congresul”. In ceea ce privește demiterea, fostul vicepreședinte…