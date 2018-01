Demitere ministrul Sănătății. FACIAS, solicitare către Mihai Tudose ”Zilele acestea, sistemul de sanatate se confrunta cu o noua criza, cea a medicilor de familie. In anul 2017 viețile a sute de bolnavi au fost puse in pericol dupa ce Ministrul Sanatații a riscat declanșarea unei epidemii naționale de rujeola, dupa ce mai mulți pacienți și-au pierdut viața din cauza lipsei medicamentelor esențiate pe care Ministerul avea obligația legala sa le asigure. Sistemul public de sanatate pare a fi bolnavul ce trebuie supus unui tratament urgent pentru a fi readus la viața.In aceste condiții, ne intrebam: cat de insensibil și lipsit de responsabiltate poate fi un demnitar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Protestul medicilor de familie: Sunt medici carora le e frica. Li s-a spus ca raman fara contract O parte dintre medicii de familie protesteaza, pentru a doua zi, fata de birocratia din sistemul de sanatate, refuzand sa acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, astfel incat pacientii…

- Doina Pana a demisionat miercuri din functia de ministru al Apelor si Padurilor, invocand motive de sanatate, se arata intr-un comunicat oficial al ministerului. "Prin prezenta va aduc la cunostinta ca starea mea de sanatate nu-mi mai permite continuarea activitatii in calitatea de ministru. Prin urmare,…

- Conform datelor furnizate de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, la nivel național, peste 60% din medicii de familie au semnat actul adițional de prelungire a contractului cu casele de asigurari de sanatate, in baza caruia se acorda servicii medicale in sistemul public de asigurari de sanatate.…

- Dreptul asiguratilor la servicii medicale primare decontate din fondurile de sanatate trebuie respectat, afirma Ministerul Sanatatii intr-un comunicat remis presei, dupa ce medicii de familie au anuntat ca isi vor continua protestul si nu vor semna actele aditionale la contractul-cadru cu Casa Nationala…

- Pentru a ințelege impactul noilor prevederi trebuie sa vedem care sunt in prezent prevederile referitoare la plata CAS (contribuția de asigurari sociale) și CASS (contribuția de sanatate) la veniturile din chirii și cele din drepturi de autor, scrie digi24.ro. Citeste si Angajari la stat.…

- Ministrul Sanatatii a discutat, joi dimineata, cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate despre revendicarile reprezentantilor medicilor de familie, Florian Bodog precizand ca, pentru 2018, este prevazut ca bugetul pentru medicina de familie sa se suplimenteze cu 278 milioane de lei.…

- Incepand cu 3 ianuarie 2018, cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate ca urmare a nesemnarii actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu casele de asigurari de sanatate…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a aprobat Ordinul care prevede modul de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor cu arsuri grave. Conform acestuia, actiunile prioritare sunt elaborate, derulate si finantate de Ministerul Sanatații si se implementeaza…

- "Stiti cat ne costa, in 2018, pensiile speciale ale militarilor? Deci: la ministerul Apararii se aloca 3,51 miliarde de lei, la Interne, 3,75 miliarde si la SRI 634 de milioane de lei. Sume bine camuflate sub frumoasa denumire de "asigurari sociale". Total: circa 7,9 miliarde de lei. Si acum, bam-bam:…

- Guvernul va decreta doliu national pentru zilele de 14, 15 si 16 decembrie, a anuntat premierul Mihai Tudose, la inceputul sedintei Guvernului de miercuri, potrivit HotNews.ro. Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai I va ajunge pe 13 decembrie in ...

- Medicul Alexis Cochino spune ca unul dintre adolescenții pe care ii are in grija a incercat sa-și ia viața, disperat de lipsa tratamentului. Miercuri dimineata, la ora 10, la Guvern are loc o intalnire intre premierul Mihai Tudose, ministrul Sanatatii, Florian Bodog, dar și șefi ai Casei Naționale…

- Tudose, intalnire cu sefii din sanatate dupa ce o femeie a murit din cauza lipsei de imunoglobulina Mihai Tudose i-a convocat, miercuri, la o intalnire, pe ministrul Sanatatii, presedintele CNAS, seful Agentiei Nationale a Medicamentului si producatorii de imunoglobulina, discutia fiind menita sa rezolve…

- Primul ministru Mihai Tudose a semnat pe 22 noiembrie decizia de numire in functia de subsecretar de stat la Ministerul Sanatatii a lui Lucian Ionita. Fost vicepresedinte al Tineretului National Liberal din judetul Giurgiu, Ionita a trecut apoi la PSD, alaturi de socrul sau, controversatul primar din…

- In imediata vecinatate a Bucureștiului, la Magurele, autoritațile vor sa construiasca Parcul Științific Magurele sau Magurele Science Park, o platforma pe care se urmarește sa fie reuniți producatori de inalta tehnologie. Un Centrul de Excelența in Cercetare, Diagnosticare și Tratament pentru Sanatate,…

- Am citit cu interes fragmentele din scandalul de la PSD publicate de DC News. Mai ales schimbul de replici dintre Premierul Tudose și Primarița Firea. Acolo sta cheia evoluției PSD in urmatoarele luni. Batalia nu mai este intre Liviu Dragnea și Mihai Tudose, ci intre Mihai Tudose și liderii PSD care…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, miercuri, Parlamentului spre reexaminare Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, argumentand ca, prin continutul normativ, pot conduce la disfunctionalitati in sistemul de sanatate. Legea pentru modificarea si completarea…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a anunțat ca va fi adoptata o Ordonanța de Urgența care va pedepsi utilizarea fara drept a cardului de sanatate. Citește și: Mihai Tudose ii trimite la plimbare pe nemulțumiții de la APIA, care protesteaza in fața Guvernului: 'Ni se pare mult' "Avem…

- Educatia pentru sanatate trebuie sa inceapa inca de la gradinita. Stilul de viata sanatos deprins inca de mic reprezinta calea catre o viata ferita de multe boli la varsta adulta, atrag atentia medicii nutritionisti.

- Deputații de la Chișinau au adoptat o lege care obliga prestatorul de servicii și Compania Naționala de Asigurari in Medicina sa faca publice contractele incheiate cu prestatorul de servicii medicale

- "Domnul Tudose l-a numit in fruntea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) pe unul dintre cei mai longevivi lobby-isti ai industriei. Pe domnul Laurentiu Mihai. Nu doresc in niciun fel sa ii judec domnului Laurentiu Mihai activitatea de pana acum, activitate de peste 6 ani in serviciul intereselor…

- La inceputul intalnirii, medicii de familie susțineau ca nu sunt mulțumiți de propunerile incluse in draftul trimis vineri de guvernanți pentru ca sunt restrictive, fiind introduse noi sancțiuni in anumite situații și nu rezolva problemele de finanțare ale sistemului sanitar. Medicii de familie au…

- Lansarea la Suceava a cartii „Cum vindecam sistemul de sanatate din Romania. Analiza, diagnostic si solutii concrete de reforma", scrisa de europarlamentarul PNL Cristian Busoi, a fost, vineri, si un prilej de dezbatere pe tema politicilor sanitare din Romania, cu propuneri de ...

- Sportul nu ar trebui sa fie doar modalitatea prin care sa slabești inainte de a merge la plaja, ci un stil de viața, chiar daca nu ai probleme cu kilogramele in plus. O greșeala majora, spun medicii, este ca multe persoane nu fac sport daca au impresia ca n-au probleme cu kilogramele in plus. Pe langa…

- "Personalul care gestioneaza fonduri europene au sporuri, care s-au diminuat. Vedem cum procedam sa nu scada salariul", a subliniat ministrul Marius Nica la Romania TV. Ministrul Fondurilor a declarat ca a lansat o finantare de 551 milioane de euro care se adreseaza tinerilor someri si varstnicilor.…

- Cardurile de sanatate nu pot fi folosite marti dupa ce Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate a picat. Medicii de familie sunt nevoiți sa prescrie rețetele off-line, ceea ce ia mai mult timp, motiv pentru care se formeaza cozi la cabinetele medicilor de familie. "Pentru transmiterea…

- Guvernul discuta marți cu primarii despre trecerea contribuțiilor la angajat . Primarul Capitalei, Gabriela Firea a criticat proiectul, aratand ca modificarile fiscale nu vor aduce lucruri bune, pentru ca vor fi bani „mai putini” la buget pentru investitii. Intre timp, Executivul a amanat pentru a doua…

- Societatea Nationala de Medicina a Familiei (SNMF) a anuntat, in cadrul unei conferinte de presa, ca, in urmatorii cinci ani, un sfert dintre romani nu va mai avea medic de familie, iar, in prezent, aproximativ 650 de localitati din tara...

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a anuntat, in debutul sedintei de Guvern, ca in perioada urmatoare vor fi demarate procedurile necesare pentru a solicita autoritatilor locale alocarea spatiilor in vederea construirii a cinci spitale regionale. Citeste si: Lider liberal, atac DUR la adresa…

- Președintele comisiei economice, industrii și servicii lanseaza un atac dur la adresa premierului Mihai Tudose. Senatorul PNL Daniel Zamfir sustine ca intreg "razboiul" pe care prim-ministrul il declarase recent nu este altceva decat o forma de santaj pe care Tudose ar fi aplicat-o in lupta lui cu…

- Sindicaliștii “Sanitas” au pus capat protestelor declanșate la inceputul lunii, dupa ce liderii lor naționali au negociat cu guvernul ca veniturile lor… sa nu scada. Asta dupa ce tot anul au fost amagiți ca din 2018 vor avea salarii ca in Occident. Zilele trecute, șefii “Sanitas” au discutat cu premierul…

- Consiliul National Sanitas discuta revendicarile angajatilor din sanatate care se refera la legea salarizari, dar si la conditiile specifice de munca ale personalului medical, scrie news.ro. Ministrul Sanatatii Florian Bodog afirma miercuri ca a gasit o solutie pentru problemele acestora,…

- „Vreau sa va anunt ca de ieri prima cantitate de vaccin gripal a fost livrata in tara si este direct livrata la directiile de sanatate pulblica, asa ca vaccinarea antigripala poate incepe. Contractul pentru cantitatea care este necesara pe tot anul la vaccin antigripal urmeaza sa fie semnat pana…

- Unul dintre vechii lideri PSD, Ioan Rus i-a criticat pe doi dintre cei mai contestați miniștri ai Cabinetului Tudose, Liviu Pop și Florian Bodog. Ioan Rus considera ca șeful de la Sanatate este cel mai slab ministru, in urma ultimelor scandaluri care au lovit sistemul sanitar.Citește și: Victor…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a declarat joi la Parlament ca salariile personalului medical nu vor scadea, ci se vor majora. "Salariile nu scad. Din contra, salariile cresc. Exista insa anumite voci care susțin ca din cauza faptului ca nu se vor acorda sporurile la cuantumul maxim, exista posibilitatea…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat joi, la Parlament, ca salariile personalului medical nu vor scadea, ci se vor majora. "Salariile nu scad. Din contra, salariile cresc. Exista insa anumite voci care sustin ca din cauza faptului ca nu se vor acorda sporurile la cuantumul maxim,…

- Au fost mii de angajati din Sanatate, afiliati Sanitas, care au iesit joi in strada, in Capitala, pentru a-si face auzite ingrijorarile si supararile. In chip de reactie, Florian Bodog a tinut sa dea asigurari ca nu s-ar pune problema unei scaderi a lefurilor. Dimpotriva, sustine ministrul. “Salariile…

- Bodog: Salariile angajatilor din Sanatate nu scad. Din contra Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat ca salariile angajatilor din sistemul de sanatate nu vor scadea, ci vor creste, in contextul in care mii de cadre medicale protesteaza, joi, in Piata Victoriei, mentionand ca se face o „confuzie…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat ca salariile angajatilor din sistemul de sanatate nu vor scadea, ci vor creste, in contextul in care mii de cadre medicale protesteaza, joi, in Piata Victoriei, mentionand ca se face o „confuzie de termeni”. „Este vorba despre o confuzie de…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a explicat, joi, ca demisia sa nu ar rezolva problemele din sistemul de sanatate, reactia venind dupa ce producatorii de medicamente generice au cerut ca acesta sa plece din cauza cresterii taxei de clawback. „Mi se cere demisia pentru orice. Daca ies…

- Jurnalistul Victor Ciutacu considera ca liderii PSD s-au predat in lupta cu Sistemul și, mai mult decat atat, colaboreaza cu aceștia, in așteptarea mascaților care vor veni la sediul PSD sa ii ridice. Citește și: Rovana Plumb il acuza de MINCIUNA pe Mihai Tudose. Marturii din sedinta PSD in…

- „Sevil Shhaideh e un profesionist adevarat si sper sa ajung la nivelul ei.”- este mesajul cu care a iesit din sedinta CEX a PSD noul ministru al Dezvoltarii, Paul Stanescu. Dupa ce in presa s-a vehiculat ca ar fi un apropiat al presedintelui PSD, Ministrul Stanescu a marturisit ca este prieten…

- Enache Jiru a fost eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice printr-o decizie a premierului Mihai Tudose, publicata joi in Monitorul Oficial. Potrivit unei alte decizii a...

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, marti, in plenul Camerei Deputatilor, ca sistemul de sanatate romanesc ar fi fost departe daca fiecare dintre cei care au detinut acest portofoliu,...

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a declarat, marți, in plenul Camerei Deputaților, ca sistemul de sanatate romanesc ar fi fost departe daca fiecare dintre cei care au deținut acest portofoliu, indiferent de culoarea politica, ar fi facut un pas catre interesul pacienților. Potrivit lui…

- Primul ministru a anuntat, ieri, ca exista cativa ministri care trebuie sa-si faca bagajele. Ministrul Sanatatii ar putea fi unul dintre acestia, el fiind criticat si de senatorii din Comisia de Sanatate, care considera Proiectul Legii Vaccinarii unul dintre cele mai superficiale proiecte legslative.…

- In afara de Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Viorel Ilie, ministrii cu probleme penale din Guvern, pe lista de remanieri a premierului Mihai Tudose mai sunt Razvan Cuc (Transporturi) si Florian Bodog (Sanatate). Ministrul Educatiei, Liviu Pop, in ciuda gafelor monumentale, ar putea ramane in continuare…