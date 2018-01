Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Fifor l-a eliberat din functie pe seful corpului de control al fostului premier Mihai Tudose. Bogdan-Cosmin Stefan a fost eliberat din functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor, publicata joi in Monitorul…

- Premierul interimar Mihai Fifor l-a demis, miercuri dupa-amiaza, pe seful Politiei Romane, buzoianul Bogdan Despescu. ,,Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a semnat astazi (miercuri, n.r.) decizia de eliberare a domnului Bogdan Despescu din functia de inspector general al Inspectoratului General…

- Premierul interimar Mihai Fifor a semnat demiterea sefului Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, si numirea pe o perioada de sase luni in aceasta functie a chestorului Catalin Ionita, directorul DGA din cadrul MAI, potrivit Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Ce atribuții are un premier interimar. Fostul premier Mihai Tudose a renunțat la funcția de prim-ministru, iar președintele Klau Iohannis i-a acceptat demisia. Decizia a fost luata luni seara, dupa ce PSD a votat in ședința Comitetului Executiv din 15 ianuarie a votat pentru retragerea sprijinului politic.…

- Ministrii care l-au sustinut Mihai Tudose, înainte ca acesta sa demisioneze din functia de premier, au absentat de la sedinta Executivului de miercuri, care a fost prezidata de premierul interimar, Mihai Fifor.

- Premierul interimar Mihai Fifor a declarat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca in prezent sunt 23 de judete sub avertizare de cod galben de ninsori si intensificari de vant si a cerut ca autoritatile sa actioneze astfel incat circulatia pe drumurile publice, cai ferate si aeroporturi sa…

- Premierul interimar Mihai Fifor le-a spus miercuri ministrilor, in deschiderea sedintei de Guvern, ca este important de transmis cetatenilor faptul ca Executivul isi face datoria fara niciun fel de problema in aceasta perioada pana la instalarea unui nou Cabinet la Palatul Victoria. "Dati-mi…

- Mihai Fifor a fost desemnat ieri premier interimar de catre presedintele Klaus Iohannis, dupa demisia lui Mihai Tudose, caruia PSD i-a retras sprijinul politic. Cea mai așteptata decizie a lui Fifor este aceea referitoare la șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu.

- Prim-ministrul interimar, Mihai Fifor urmeaza sa decida, miercuri, in privința unei demiteri a sefului Politiei Romane, Bogdan Despescu. Șeful Poliției Romane a scapat pana acum de o sancțiune, in cazul polițistului-pedofil, pentru ca fostul premier, Mihai Tudose, a refuzat sa il demita, la solicitarea…

- Soarta chestorului Bogdan Despescu, șeful Poliției Române, va fi tranșata astazi în Guvern. Premierul interimar Mihai Fifor a spus ca va analiza, împreuna cu Carmen Dan, ce decizie se impune.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ieri ca va chema astazi partidele la consultari, pentru ca situatia politica generata de demisia Guvernului Tudose sa nu duca la efecte economice negative, anuntand ca Mihai Fifor a fost desemnat premier interimar. „Dupa demisia premierului Tudose, l-am desemnat…

- ”Este o idee buna sa aduci pe cineva din Parlamentul European”, a opinat Alina Mungiu-Pippidi despre nominalizarea Vioricai Dancila. Mai mult, politologul susține ca președintele Klaus Iohannis nu ar avea de ce sa o respinga pe Viorica Dancila, care este o propunere acceptabila: ”Propunerea…

- Premierul interimar, Mihai Fifor, a ajuns marți, la ora 18, la sediul Ministerului de Interne, condus de Carmen Dan.„Am venit pentru ca se anunța cod galben și trebuie sa vedem cum ne organizam”, a precizat Fifor la intrare. Intrebat daca il va demite pe șeful Poliției, Bogdan Despescu,…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a numit azi pe ministrul Apararii, Mihai Fifor, in functia de premier interimar, desi PSD l-a propus Paul Stanescu. Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier, potrivit unor surse din partid. Maine, Iohannis a chemat partidele la consultari,…

- PSD o va propune pe Viorica Dancila pentru functia de premier. Nascuta in Teleorman, Dancila a ajuns liderul europarlamentarilor PSD cu sustinerea lui Liviu Dragnea. Ecaterina Andronescu si Mihai Fifor au refuzat nominalizarea pentru Palatul Victoria. Maine, Iohannis a chemat partidele la consultari,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor ca premier interimar, ca a convocat pentru maine la consultari partidele parlamentare, intrucat doreste o procedura rapida pentru instalarea unui nou guvern. Presedintele a facut o scurta declaratie de presa la Palatul Cotroceni,…

- Klaus Iohannis Klaus Iohannis iese la rampa dupa scandalul ce a pus stapanire pe PSD. Presedintele a sustinut o declaratie de presa marti, la 12.30, la Palatul Cotroceni. UPDATE: Liderii CEx au decis noua propunere de premier in persoana Vioricai Dancila. Initial, au existat doua propuneri: Viorica…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, ca l-a desemnat pe ministrul apararii Mihai Fifor in funcția de premier interimar, dupa ce i-a acceptat demisia lui Mihai Tudose. In același timp, Iohannis a precizat ca, miercuri, va avea consultari cu partidele politice, la Cotroceni, pentru desemnarea…

- Presedintele Romaniei a auntat ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, ministrul Apararii ca premier interimar. Si de maine incep consultarile cu partidele politice pentru desemnarea unui nou premier.

- Klaus Iohannis Klaus Iohannis iese la rampa dupa scandalul ce a pus stapanire pe PSD. Presedintele a sustinut o declaratie de presa marți, la 12.30, la Palatul Cotroceni. UPDATE: Iohannis l-a desemnat premier interimar pe ministrul Mihai Fifor. Consultarile pentru formarea noului guvern incep miercuri…

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier, dupa ce Mihai Tudose fost fortat de partid sa demisioneze. Surse din PSD au declarat pentru „Adevarul“ ca cele mai mari sanse pentru Palatul Victoria le are ministrul Apararii, Mihai Fifor, unul dintre oamenii…

- Negocierile cu firma General Dynamics privind achizitionare de transportoare blindate se afla in faza finala, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. “Suntem in faza finala a negocierii cu General Dynamics pentru transportoarele blindate. Foarte multa…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat ca urmeaza sa se organizeze un concurs pentru 200 de posturi, care vor ajuta la recalibrarea Institutului Cantacuzino, urmand ca intreaga schema de personal sa cuprinda peste o mie de posturi. MApN cauta un teren pentru productia de vaccinuri. "Avem o schema…

- Proiectul de lege privind achiziționarea primului sistem de rachete Patriot va intra luni in ședința Biroului permanent al Senatului, a anunțat ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor. "Suntem deja în linie dreapta, miercuri a fost aprobat în ședința de Guvern…

- „Inteleg ca mai avem un pic si pierdem niste bani. Vreo 12 milioane", a spus Mihai Tudose la inceputul sedintei. „Am dispus masurile necesare ca sa reparam si la sfarsitul lunii noiembrie sa nu pierdem, totusi, acesti bani”, a spus, la inceputul sedintei de Guvern, ministrul delegat pentru…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anunțat ca luni la Guvern s-a decis cumpararea de elicoptere H215 produse de Airbus la fabrica IAR de la Ghimbav. Elicopterele vor intra in dotarea forțelor armate, dar și in cea a Ministerului Afacerilor Interne. Mihai Fifor nu a precizat numarul de aparate de zbor,…