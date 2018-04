Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, de catre Valentin Claudiu Constantin a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. De…

- Administrația locala din Ialomița finanțeaza de 28 de ani presa. Și, pe masura ce anii trec, modalitațile de plata se diversifica, sufera mutații... Ziarul nostru a decis sa ofere astazi cateva exemple de cheltuieli pe care edilii locali le fac prin intermediul presei și «posturilor de televiziune».…

- Oana Claudia Iurescu si Nicoleta Badiu, ambele de la PMP, au depus in Consiliul Local al Municipiului Galati doua proiecte de hotarare pentru eliminarea unor „biruri” locale, respectiv taxa de ecarisaj si taxa pentru apa de ploaie.

- Pro TV inchide emisia tuturor stațiilor locale pe care le avea in țara. Potrivit informațiilor Paginademedia.ro, operatorii de cablu au fost deja anunțați. Practic, 12 stații locale nu vor mai avea semnal propriu. Știrile Pro TV, care aveau un segment ic care fiecare stație locala avea semnal propriu,…

- Ion Ardeal Ieremia face parte din echipa PSD Timiș din 2016, inainte de alegerile locale, fiind reprezentant al societații civile, anunța social-democrații timișeni. Regizorul a facut publice deja și obiectivele in noua poziție. ”Prioritatea este sprijinirea proiectelor…

- Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul de Consiliere și Orientare in Cariera, organizeaza in aceste zile cea de a 12-a ediție a Zilelor Carierei, targul universitar de oferte de cariera pentru studenți și absolvenți. Circa 60 de companii și-au anunțat prezența la eveniment și promit…

- UEFA a anunțat mai multe schimbari importante in Champions League și Europa League, care vor fi puse in aplicare incepand cu sezonul urmator, 2018/2019. Una dintre cele mai importante este introducerea celei de-a patra schimbari, la meciurile din fazele eliminatorii, in cazul prelungirilor. In plus,…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan si-a exprimat ingrijorarea vizavi de una din ultimele intentii ale Guvernului PSD-ALDE, condus de Viorica Dancila, prin care se doreste majorarea impozitelor locale de 3 pana la 6 ori. In opinia parlamentarului sucevean, punerea in aplicare a unei astfel de ...

- Clujenii dornici sa dea o mâna de ajutor la o operațiune de împadurire în Tritenii de Jos pot face acest lucru în 31 martie. ”Va așteptam cu mare drag sa va alaturați împaduririi de primavara de la Tritenii de Sus, în…

- UPDATE 2: La fața locului s-a acționat cu un buldoexcavator și s-a incarcat drumul cu balast. In acest moment, circulația auto a fost reluata pe tronsonul afectat de alunecarea de teren. Intervenția autoritaților este una provizorie pana cand vor fi realizate lucrari de consolidare a malului. UPDATE…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat marti ca in Capitala ar urma sa fie realizate statii de valorificare energetica a deseurilor si ca specialistii din cadrul autoritatilor centrale si locale vor stabili in curand numarul acestor unitati.

- "Categoric nu. Nu au nicio legatura masurile fiscale adoptate de Guvern cu (...) nivelul bugetelor locale. Nu am fost niciodata de acord si nu o sa fiu in continuare sa sustin modificarea unui act normativ, o lege de exemplu, care sa mareasca impozitele si taxele locale. Eu nu sustin asa ceva si…

- Intrebare: Cate din autoritațile locale știu ca pe aceasta țeava se scurge levigatul din depozitul Fețeni, in stația de epurare care aparține operatorului Apavil? Cate din autoritațile locale știu, dar se fac ca nu vad? Daca autoritațile responsabile nu vad ori se fac ca nu vad, le aratam noi! Așadar,…

- Locurile de veci din ambele cimitire ale municipiului Botoșani au fost epuizate. Mai sunt cateva care pot fi folosite in urmatoarele aproximativ doua luni de zile. Problema este una grava și a ajuns și in atenția mai marilor Bisericii.

- Bugetul local al orașului Uricani ar urma sa fie aprobat in urmatoarele zile. Veniturile administrației locale s-au redus dramatic. La acest lucru au contribuit modificarile aduse Codului Fiscal, dar și inchiderea unitații miniere. Orașul Uricani este singurul din Valea Jiului care pana la aceasta…

- HOROSCOP 12 MARTIE 2018. Vezi ce spune horoscopul zilnic pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsatori Pești. Zodiacul zilnic va spune cum va fi ziua pentru zodia...

- Deputatul PLDM, Grigore Cobzac susține ca decizia PD-ului, de a nu-și inainta propriul candidat la alegerile locale din Primaria Chișinau este doar o camuflare. Democrații iși vor concentra resursele pentru campania electorala parlamentara din zona rurala, deoarece electoratul este neinformat și ușor…

- Alegeri locale ale Partidului Mișcarea Populara in Farcașa. Consilierul local Daniel Decebal, a fost reales in unanimitate președinte al organizației locale. FOTO + VIDEO Ieri, 2 martie 2018, in localitatea Farcașa au avut loc alegeri in cadrul organizației locale Partidul Mișcarea Populara. Alaturi…

- ORA DE VARA 2018, schimbari importante.Vezi cum vor fi afectati toti romanii in martie Romanii afectați de trecerea la ora de vara din fiecare an ar putea sa scape de acest chin. Un proiect de act normativ inregistrat recent la Senat pentru dezbatere ar putea sa elimine trecerea la ora de vara. Acest…

- Președintele Igor Dodon a anunțat ca o ședința a Consiliului Suprem de Securitate ar urma sa se desfașoare saptamâna viitoare, iar pe agenda va fi prezenta problema organizațiilor unioniste și acțiunile pro-Unire ale autoritaților publice locale, precum și ce urmeaza sa întreprinda instituțiile…

- Casa de Cultura a Sindicatelor poate intra in posesia oricarui om de afaceri sau a unei firme, care ofera 8,7 milioane de lei la ultimul termen al licitației de pe 5 martie, in contextul in care este cat se poate de clar ca municipalitatea nu este interesata de achiziționarea cladirii. Deși,…

- FCSB va juca azi, de la ora 20:45, contra celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, in utlima etapa din sezonul regulat. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Pentru partida de astazi, antrenorul Nicolae Dica il va putea folosi pe atacantul francez Harlem Gnohere,…

- Peste jumatate dintre oceane sunt exploatate de marile traulere industriale, in special de vasele de pescuit aflate sub pavilion chinez, conform unui studiu publicat joi, care se bazeaza pe observatii facute din spatiu, ceea ce constituie o premiera, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Oamenii de stiinta,…

- Camera de Conturi a judetului Alba a efectuat, in anul 2017, controlul privitor la executia bugetara pe anul 2016, asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. Potrivit sintezei rezultatelor acțiunilor de audit desfașurate…

- Anul chinezesc va incepe pe data de 16 februarie și va aduce o mulțime de schimbari. 2018 este considerat Anul Cainelui de Pamant și va pune foarte mult accentul pe rabdare și toleranța. Specialiștii in zodiacul chinezesc sunt de parere ca anul 2018 va fi unul plin de evenimente și pentru a ține la…

- Consiliul Județean Vrancea va dezbate, astazi, in ședința ordinara, proiectul de hotarare privind preluarea Caminului pentru Persoane Varstnice „O noua șansa, Marașești“, din subordinea Consiliului Local Marașești in structura Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecție Copilului…

- EXATLON. Daca s-ar incheia acum concursul, Vladimir Draghia ar fi marele castigator! El a acumulat cele mai multe puncte! Iar pe locul al doilea este Diana Belbita, tot o component a echipei Faimosilor. Exatlon Romania este unul dintre cele mai urmarite reality show-uri, cu dueluri care-ti tin respiratia,…

- In continuare, in cazul in care un autovehicul este oprit de poliție in trafic și se constata ca are ITP-ul expirat sau suspendat, politistii dau amenda, ca sanctiune principala, puncte de penalizare - ca masura complementara.

- Sesizarea presedintelui Iohannis pe modificarile aduse Legii administratiei publice locale, admisa de CCR Curtea Constitutionala a Romaniei a admis miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. "Am admis sesizarea considerând…

- In urma rezultatelor obținute la fazele locale ale celor doua olimpiade, 30 de elevi din Huși și localitațile limitrofe s-au calificat pentru etapele județene. Mai mulți elevi din Huși care, sambata, 3 februarie, au participat la fazele locale ale olimpiadelor de biologie și religie s-au calificat,…

- Filmarile pentru serialul "House of Cards" au fost reluate, fara Kevin Spacey, cel de-al saselea sezon si ultimul al productiei TV urmand sa se concentreze pe personajul Claire Underwood, interpretat de actrita Robin Wright, iar actorii Greg...

- Pe data de 1 februarie va incepe o noua sesiune parlamentara și la inceputul acesteia se vor lua in calcul schimbari la nivelul conducerii grupurilor politice. Citește și: Victor Ponta: Se va da OUG pentru abuzul in serviciu in februarie sau martie, pentru a-i rezolva problema lui Dragnea…

- Poliția Locala Drobeta Turnu Severin desfașoara in aceasta perioada acțiuni de identificare a persoanelor care ocupa in mod abuziv locurile de parcare din municipiu. Acțiunea Poliției Locale vine ca urmare a mai multor sesizari venite din partea cetațenilor din Drobeta Turnu Severin. Polițiștii locali…

- Peste 20 de milioane de lei – sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si cota defalcata din impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2018 – vor fi repartizați municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba. Banii vor fi folosiți pentru achitarea arieratelor provenite…

- ASF si RAR vor derula trei proiecte cu impact asupra tuturor autovehiculelor, ce privesc inspectiile tehnice de siguranta, infiintarea corpului constatatorilor de dauna independenti, precum si un serviciu de informare rapida pus la dispozitie cumparatorilor de masini second hand. Proiectele…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, s-a intalnit cu reprezentantul OSCE. OSCE va observa alegerile locale din acest an in Belarus. Despre apropiatele alegeri locale, care vor avea loc in Belarus in 18 februarie, Aleksandr Lukasenko a discutat cu reprezentantul Organizatiei pentru Securitate…

- A treia varianta ar fi cea mai apreciata pentru ca da posibilitatea școlilor sa introduca mai multe materii opționale care sa se incadreze in profilul fiecarei unitați de invațamant și sa raspunda cerințelor liceenilor și societații. Elevii se intreaba, insa, daca vor avea un cuvant de spus in alegerea…

- Votul pentru investirea noului Guvern programat la 29 ianuarie Negocierile interne din PSD privind componenta noului guvern ar urma sa se încheie luni dupa-amiaza, la sedinta Comitetului Executiv National al partidului, dupa care vom afla numele ministrilor propusi sa faca parte din…

- Presedintele Comisiei pentru Fonduri Europene a PNL, Petru Luhan, a anuntat ca va initia o campanie de strangere de semnaturi in randul membrilor UNCJR pentru ca 25% din fondurile europene sa fie directionate inspre administratiile locale.

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, impreuna cu reprezentanți ai instituțiilor de resort din sistemul de ordine publica, aparare si siguranta nationala, ai Ministerului Educației Naționale și ai Ministerului Sanatații, a aprobat vineri, 19 ianuarie, creșterea numarului de locuri pentru formarea…

- Consiliul Județean Suceava a aprobat in unanimitate, luni, imparțirea a aproximativ 18,7 milioane de lei pentru echilibrarea bugetelor locale. Banii provin din cotele defalcate din impozitul pe venit. Primariile sucevene solicitasera peste 300 de milioane de lei, din care mai bine de 22 de milioane…

- Facebook va opera modificari in modul de functionare al fluxului de stiri, continutul media, de afaceri si cel publicitar urmand sa fie "umbrit" de subiecte care au potentialul de a starni discutii intre utilizatorii platformei online, potrivit...

- HOROSCOP IANUARIE 2018 BERBEC Daca esti intr-o relatie, vei pune pret pe libertate si independenta, intrucat vezi asta ca fiind o parte importanta a intimitatii de cuplu. Venus te incurajeaza sa gasesti un echilibru, astfel incat sa ii arati partenerului ca tii la el atat cand sunteti impreuna,…

- Tinerii dezavantajati se vor putea angaja, timp de 24 de luni, in institutiile publice locale, pentru a dobandi diverse competente, potrivit unui proiect de lege adoptat, miercuri, in sedinta de Guvern.

- Odata cu inceputul acestui an, bucureștenii trebuie sa-și innoiasca și contractele pentru locurile de parcare. Mai exact, cei care locuiesc in sectoarele 1, 3, 5 și 6 trebuie sa plateasca taxa de parcare, fiindca la sectoarele 2 și 4, ele sunt valabile in continuare. Tarifele se stabilesc anual, de…

- Taxe si impozite locale. Mai multe primarii din Capitala sau din provincie au publicat programul Directiilor de Taxe si Impozite, unde pot fi platite taxele si impozitele datorate de cetateni pentru 2018. Mai mult, in unele orase sunt anuntate majorari, in timp ce alti edili au ales sa mentina nemodificate…

- Schimbari majore pentru PFA au intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2018. Persoanele fizice autorizate (PFA), alaturi de celelalte categorii de contribuabili care obțin venituri din activitați independente, vor achita, incepand cu veniturile din ianuarie 2018, contribuții la pensii (CAS) și sanatate (CASS)…

- Cluj-Napoca - Taxe și impozite locale - Taxele și impozitele locale se pot plati de luni, 8 ianuarie, începând cu ora 8.00, la sediul din Piața Unirii nr 1 și la toate primariile de cartier. De la 8.30, la sediul Centrului de Informare pentru Cetațeni de…

- Contribuabilii suceveni dornici sa plateasca cat mai devreme taxele si impozitele locale si sa beneficieze de reducerea de 10% care se acorda pentru plata integrala, pe tot anul, vor putea face asta de luni, 8 ianuarie.„Incasarile la Primaria Suceava vor incepe de luni, 8.01.2018. Stiu ca ...