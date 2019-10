Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta a anuntat, miercuri, trecerea la partidul sau a doi parlamentari de la PSD, Cornel Itu si Horia Nasra. "Colegii nostri deputati Cornel Itu si Horia Nasra (alaturi de senatorul Vasile Ilea, Remus Lapusan si multi alti primari si consilieri social democrati) au venit…

- "In urma cu douazeci si sase de ani am intrat in PSD (PDSR) pentru valorile social-democrate, in care am crezut și in care cred și astazi, pentru liderii și intelectualii de stanga care au condus PSD de-a lungul timpului, in primul rand pentru cei din Cluj care au contribuit decisiv la aderarea Romaniei…

- "Noul coordonator ProRomania pentru Judetul Dolj - deputatul Florin Stancu! Echipa ProRomania creste in Parlament- dar important este sa convingem romanii ca putem sa facem lucrurile altfel - o guvernare mai buna! Suntem ProRomania- si tinem cu Romania!", a anunțat Victor Ponta pe Facebook. Motivarea…

