- Toti ministrii care sunt membri ai Partidului Libertatii (FPO, extrema-dreapta) au demisionat, luni seara, din Guvernul Austriei, in contextul crizei politice generate de presupusa implicare a vicecancelarului Heinz-Christian Strache intr-un caz de coruptie, relateaza agentia de presa APA preluat…

- "In acord cu presedintele Republicii, i-am propus presedintelui sa-l demita pe ministrul de interne (Herbert Kickl)", a anuntat Kurz in cadrul unei conferinte de presa, la trei zile dupa difuzarea unei inregistrari video in care liderul FPOe Heinz-Christian Strache se declara sa accepte finantari…

- Partidul Poporului (OeVP, conservator) si Partidul Libertatii (FPOe, extrema dreapta) din Austria se afla in divergente in ce priveste continuarea guvernarii pana la alegerile anticipate, conservatorii cancelarului Sebastian Kurz cerand vehement demisia ministrului de interne de extrema dreapta,…

- Presedintele austriac Alexander Van der Bellen a propus, duminica, organizarea in septembrie a alegerilor legislative anticipate, convocate dupa scandalul de coruptie ce a dus la demisia vicecancelarului Heinz-Christian Strache, urmata de destramarea coalitiei guvernamentale de la Viena, transmit…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz si presedintele Alexander Van der Bellen s-au intalnit, duminica, pentru a discuta despre pasii de urmat in vederea organizarii de alegeri legislative anticipate, dupa ce un scandal de coruptie a condus la demisia vicecancelarului Heinz-Christian Strache, urmata de…

- ''I-am propus presedintelui (Alexander Van der Bellen) convocarea alegerilor anticipate cat mai curand posibil'', a anuntat Sebastian Kurz in fata presei. ''Prea mult este prea mult'', a mai spus el, amintind de mai multe scandaluri in care a fost implicata formatiunea de extrema-dreapta Partidul…

- ​Cancelarul conservator al Austriei, Sebastian Kurz, a anunțat sâmbata seara ruperea coaliției de guvernare cu formațiunea de extrema dreapta Partidul Libertatii (FPOe), dupa ce liderul acesteia, Heinz-Christian Strache, a demisionat din funcția de vicecancelar, în urma apariției unui video…

- Guvernul austriac si-a anuntat marti intentia de a adopta o relaxare fiscala mai ampla decat preconiza anterior, printre masuri fiind inclusa si o reducere a impozitului pentru companii de la 25% pana la 21%, transmite Reuters. Coalitia la putere in Austria, formata din conservatori si Partidul…