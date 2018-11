Ministrul britanic pentru Brexit Dominic Raab si-a dat demisia joi in semn de protest fata de acordul prim-ministrului Theresa May pentru iesirea din UE, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. "Regret să anunţ că, după reuniunea guvernului de ieri (miercuri - n.r.) privind acordul pentru Brexit, trebuie să demisionez", a postat pe Twitter Dominic Raab. Raab a spus că planul Theresei May ameninţă integritatea Marii Britanii. El a mai afirmat că aranjamentul privind Irlanda de Nord este acum punctul de pornire pentru convorbiri privind viitoarele relaţii,…