- Vaticanul a anuntat luni, fara sa ofere explicatii in acest sens, demisia purtatorului sau de cuvant, americanul Greg Burke, si a adjunctei sale, spaniola Paloma Garcia Ovejero, si numirea unui purtator de cuvant interimar, relateaza AFP.

- In ședința Comitetului Executiv Național al PSD s-a votat excluderea liderului PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu și secretarului general al PSD, Marian Neacșu, din partid.Cei doi sunt acuzați ca fac parte din grupul ”puciștilor” și au facut jocuri pentru debarcarea lui Liviu Dragnea și a Guvernului.…

- La data de 30 octombrie a.c., in jurul orei 19.10, politistii Biroului de Ordine Publica Campia Turzii au depistat pe strada Gheorghe Lazar, din municipiul Campia Turzii, un barbat care conducea un... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Bastonului Alb, celebrata in fiecare an pe data de 15 octombrie, polițiști din cadrul Biroului de Analiza și Prevenirea Criminalitații Brașov au participat la o activitate informativ-preventiva la sediul Asociației Nevazatorilor- Filiala Brașov. In cadrul evenimentului…

- Cei doi sunt banuiți de polițiștii oradeni ca, din iulie și pana in august, ar fi comis mai multe furturi din locuințe din oraș. Astfel, polițiștii Biroului de Combatere a Infracțiunilor contra Patrimoniului il banuiesc pe tanarul de 20 de ani ca, intre 31 iulie – 4 august, prin escaladarea…

- Activitatile de cercetare si investigare efectuate de politistii Biroului de Investigatii Criminale Baia Mare au dus la solutionarea a inca doua furturi din locuinta si a furtului unei biciclete. Persoanele banuite de comiterea lor, patru baimareni cu varste cuprinse intre 14 si 38 de ani, sunt cercetati…