Demisie Tudose. Kelemen Hunor: Mai mult s-au certat decât au guvernat "Din moment ce PSD si-a retras sprijinul politic, e absolut normal sa plece Tudose, sa-si dea demisia, fiindca fara sprijin politic nu poti guverna. E vorba de un guvern politic. Deci, din acest punct de vedere, nu prea avem ce comenta, asta e situatia, e decizia PSD. (...) Au aparut in ultima perioada mai multe conflicte interne, mai mult s-au certat decat au guvernat si, din acest punct de vedere, eu cred ca era de asteptat o astfel de decizie si o astfel de solutie. Tudose a facut cateva greseli fundamentale, inclusiv acea declaratie de saptamana trecuta (n.r. - referitoare la tinutul secuiesc),… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Japoniei Shinzo Abe soseste in Romania intr-o vizita de lucru iar marti va fi primit la Cotroceni de catre presedintele Klaus Iohannis. Aceasta este prima vizita in Romania a unui premier japonez si are loc in contextul aniversarii a 5 ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca era firesc ca Mihai Tudose sa plece din functia de premier, din moment ce nu mai avea sprijinul PSD, si ca social-democratii mai mult s-au certat decat au guvernat. "Din moment ce PSD si-a retras sprijinul politic,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, dupa ședința Comitetului Executiv (CEx) al PSD, raspunzand unei intrebari privind posibilitatea ca presedintele Klaus Iohannis sa nu mai numeasca un premier PSD, ca probabil presedintele nu este fericit de situatia actuala, dar crede ca va respecta majoritatea…

- Premierul Mihai Tudose e deja istorie. Acesta si-a dat demisia dupa ce i-a fost retras sprijinul in CEX, iar PSD isi pierde al doilea Guvern in doar un an de zile. Unul dintre liderii PSD, Serban Nicolae anunta o mica 'revolutie' la consultarile de la Cotroceni si spune ca presedintele Klaus Iohannis…

- Comitetul Executiv Național al PSD se va reuni marți, la ora 11.00, pentru a desemna persoana care fi propusa președintelui Iohannis pentru funcția de prim-ministru.Secretarul general adjunct al PSD, Codrul Ștefanescu, a declarat la Antena 3 ca Liviu Dragnea nu va participa la ședința CEx.…

- Uniunea Salvați Romania reacționeaza la retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose și anunțul demisiei acestuia. Formațiunea de opoziție ii cere președintelui Iohannis sa nu mai accepte desemnari din partea PSD-ALDE pentru funcția de premier și sa provoace alegeri anticipate.„USR…

- "Cred ca vom avea o problema mare daca s-ar ajunge la o asemenea situație. Președintele a anunțat și a fost o declarație publica in care a spus ca a treia oara nu va mai nominaliza un membru din PSD. Eu consider ca avem ințelepciunea și maturitatea ca nu vom ieși de la guvernare. Vom incerca, respectand…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca actualul Guvern este un Trabant cu dubla comanda, condus nu numai de Tudose, dar si de Dragnea, afirmand ca doar nesiguranta desemnarii unui nou premier PSD de catre presedintele Klaus Iohannis il impiedica pe L. Dragnea sa il inlature pe Tudose.

- Rainer Seele, Directorul General al OMV a vorbit, marți, la întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis, despre nevoia de predictibilitate a coadrului fiscal și legislativ, care sa susțina performanțele companiilor.

- Premierul Mihai Tudose l-a sunat ieri pe președintele Klaus Iohannis sa-i spuna ca ii va trimite la Cotroceni demisia Doinei Pana și propunerea de inlocuire cu Ioan Deneș, senator al PSD. El a trimis alaturi de aceasta propunere și un dosar cu noua persoana propusa, relateaza Romania TV. Sociologul…

- Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cat mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, in urma rezolutiei semnate de organizatiile politice maghiare. „Consider ca a venit timpul sa reactionam din…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de liderii celorlalte doua formatiuni, Biro Zsolt (PCM) si Szilagyi Zsolt (PPMT), ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care ar vrea sa discute cu…

- Prezent in ședința CSM, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre ”penalii” din politica romaneasca. Acesta a discutat despre modificarea Constituției, in așa fel incat, politicienii cu dosare penale deschise sa nu mai aiba voie sa fie aleși. „Oare de ce trebuiau spuse toate aceste lucruri la CSM?…

- Judecatoarea Gabriela Blatag, membru CSM, s-a aratat nemulțumita de discursul președintelui Klaus Iohannis la ședința CSM. Aceasta a spus ca se aștepta ca președintele sa fie cel care garateaza Justiția

- La sedinta CSM urmeaza sa vina si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, astfel ca cei doi oficiali ai statului roman urmeaza sa se intalneasca, dupa o perioada de timp in care șeful statului l-a criticat in termeni duri pe ministrul Justiției ca l-a ocolit in perioada elaborarii și dezbaterii Legilor…

- Klaus Iohannis urmeaza sa fie prezent la prima sedinta de plen a CSM-ului din 2018. Pe agenda publica a sefului statului, afisata pe site-ul Presedintiei, se mentioneaza ca vineri dimineata, incepand cu ora 10, Klaus Iohannis se va afla la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Concret, primul…

- 2017 a stat sub semnul unui conflict marcant între Cotroceni și Palatul Victoria, dar și între Klaus Iohannis și Liviu Dragnea sau Calin Popescu Tariceanu, lideri ai Opoziției, dar și ai celor doua camere ale Parlamentului, pe care nu a ezitat sa

- 2017 a fost marcat de nenumarate contre intre presedintele Klaus Iohannis si liderii coalitiei de guvernare. Relatia dintre seful statul si seful PSD s-a deteriorat inca de la finalul lui 2016 si a continuat intr-o nota tensionata pana in prezent. Presedintele a criticat masurile fiscale, s-a opus vehement…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca UDMR nu are nicio intentie sa creeze o dependenta politica sau sa impiedice lupta impotriva coruptiei, ci doreste o separatie reala a puterilor in stat.Citește și:…

- ”Atata vreme cat presedintele se va face ca nu vede abuzurile care se petrec in justitie, cat nu va intelege ca obligatia primara pe care o are ca presedinte este nu numai sa asigure buna functionare a institutiilor, dar aceste institutii au obligatia sa protejeze cetateanul si sa il apere, sa ii…

- Ludovic Orban: De Ziua Naționala trebuie sa uitam de rivalitați, de ceea ce ne desparte Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca rivalitațile trebuie uitate de Ziua Naționala, cu referire la faptul ca președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu și Liviu Dragnea,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat joi ca va participa la parada dedicata Zilei Nationale a Romaniei, din tribuna, raspunzand la o intrebare legata de evenimentele la care va fi prezent de 1 Decembrie. „La 11 ma duc la parada. Voi sta in tribuna alaturi de toti invitatii”, a declarat joi premierul…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Giurgiu, ca "pana in februarie" actualul ministru al Sanatatii, Florian Bodog, ar putea fi schimbat cu deputata PSD Elena Dinu.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, la Targu Mures, ca Centenarul Marii Uniri trebuie sa fie, pentru comunitatea maghiara, un prilej de bilant, dar si un prilej de a deschide un nou cadru de dialog si colaborare cu majoritatea romaneasca, in scopul construirii unui viitor comun, transmite…

- Aflat la summitul de la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj transant moldovenilor. Intrebat de jurnalisti daca Republica Moldova ar putea intra in Uniunea Europeana printr-o unire cu Romania, presedintele Klaus Iohannis a marturisit ca o astfel de scurtatura nu este indicata.Citeste…

- Dragnea respinge invitatia lui Iohannis de a asista la parada de 1 Decembrie: Nu o accept, nu cred in ea Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca nu va accepta invitatia presedintelui Klaus Iohannis de a asista la parada militara prilejuita de Ziua Nationala, Dragnea precizand ca nu crede…

- Klaus Iohannis ar obtine, potrivit sondajului CURS, 37% din voturi, la fel ca actualul primar general al Capitalei. Un detaliu interesat este acela ca Firea ar fi la 5 procente sub ceea ce ar obtine PSD, potrivit aceluiasi sondaj, daca s-ar organiza alegeri parlamentare (43%). Surpriza majora ar veni…

- Guvernul Tudose se confrunta azi cu prima motiune de cenzura Guvernul Tudose se confrunta joi, 23 noiembrie, cu prima motiune de cenzura, dupa ce, la începutul verii, a venit în locul Cabinetului Grindeanu, demis tot prin motiune de cenzura, depusa chiar de social-democrati. Acum…

- Klaus Iohannis i-a invitat pe Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu la recepția de la Cotroceni de anul acesta, dar și la parada de 1 Decembrie. Invitațiile au fost trimise de catre Administrația Prezidențiala și vor ajunge atat la președintele Senatului, cat și la președintele Camerei Deputaților.…

- ”Decizia este una gresita, dar este dreptul lor, eu nu am facut in niciun caz ceea ce se spune in plangere. Lucrul cel mai important este ca mesajul transmis este prost, spune ca daca ai intrat in acest club select al celor care au primit distinctii de la statul roman nu poti sa vorbesti liber. Libertatea…

- Kelemen a declarat, joi, corespondentului Mediafax, ca mesajul transmis este ”prost”. ”Decizia este una gresita, dar este dreptul lor, eu nu am facut in niciun caz ceea ce se spune in plangere. Lucrul cel mai important este ca mesajul transmis este prost, spune ca daca ai intrat in acest…

- Consiliul de Onoare al Ordinului National 39; 39;Steaua Romaniei 39; 39; a decis retragerea distinctiei acordate presedintelui UDMR, Kelemen Hunor, ca urmare a faptului ca intr un interviu acordat recent acesta a apreciat ca reprezentantii Uniunii si maghiarii nu au ce sarbatori cu ocazia Centenarului,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat luni seara, pe directorul Serviciului de Protecție și Paza (SPP), generalul Lucian Pahonțu, ca a abordat membri din conducerea PSD pe care a incercat sa ii convinga sa aiba „ganduri de marire”. Dragnea a precizat ca Pahontu este ”vestitorul de serviciu” al…

- Opoziția, dezbinata in privința inițierii moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Tudose. PMP ii acuza pe liberali ca nu i-au contactat și vor ca Opoziția sa vina cu o alternativa de premier. In replica, PNL, prin vocea Ralucai Turcan spune ca moțiunea este doar la stadiul redactarii textului și ca…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat luni seara, pe directorul Serviciului de Protecție și Paza (SPP), generalul Lucian Pahonțu, ca a abordat membri din conducerea PSD pe care a incercat sa ii convinga sa aiba „ganduri de marire”. Dragnea a precizat ca Pahontu este ”vestitorul de serviciu” al…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat luni seara, pe directorul Serviciului de Protecție și Paza (SPP), generalul Lucian Pahonțu, ca a abordat membri din conducerea PSD pe care a incercat sa ii convinga sa aiba „ganduri de marire”. Dragnea a precizat ca Pahontu este ”vestitorul de serviciu” al…

- Formațiunea de centru-dreapta Forza Italia condusa de fostul premier Silvio Berlusconi s-a impus în alegerile regionale din Sicilia, un test important în vederea scrutinului legislativ ce va avea loc în 2018.

- Iohannis a calculat ce marire de salariu va avea un roman care caștiga 2.335 lei, dupa trecerea contribuțiilor. ESte vorba despre 3 lei pe care ii caștiga salariatul, a spus șeful statului. El a declarat, la Cotroceni, ca Guvernul propune, prin ”revoluția fiscala”, trecerea contribuțiilor sociale de…

- Președintele USR, Dan Barna, apreciaza ca recomandarea președintelui Klaus Iohannis la adresa Coaliției de renunțare la "haiducismul fiscal" este foarte normala, subliniind ca actualul Guvern este intr-o degringolada pe partea fiscala ce transmite "incompetența". "Prin…

- Liviu Dragnea a implinit, sambatap, 28 octombrie, 55 de ani, iat presedintele Klaus Iohannis i-a trimis un aranjament de orhidee, cu mesajul "La multi ani!". Felicitarea era semnata personal de Klaus Iohannis, anunta stiripesurse.ro. Liviu Dragnea a implinit 55 de ani. Colegii s-au inghesit…

- Desi nu si-au mai vorbit in ultima perioada, Klaus Iohannis si Liviu Dragnea dau semne de impacare, au precizat surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.Sambata, 28 octombrie, cand Liviu Dragnea a implinit 55 de ani, presedintele Iohannis i-a trimis un aranjament de orhidee, cu mesajul "La multi…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat zilele trecute, la televiziunea Naționala, ca intre președintele țarii - Klaus Iohannis și președintele PSD - Liviu Dragnea e coabitare totala, iar intre palatele Cotroceni și Victoria, pace și prietenie. Ponta a promis ca va veni cu dezvaluiri și mai tari despre…

- Președintele R. Moldova, Igor Dodon, l-a invitat pe omologul sau din Romania, Klaus Iohannis, sa intreprinda o vizita oficiala la Chișinau „in orice perioada comoda pentru dumnealui”. Invitația a fost facuta prin intermediul Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Romaniei in R. Moldova, Daniel…

- Președintele R. Moldova, Igor Dodon, l-a invitat pe omologul sau din Romania, Klaus Iohannis, sa intreprinda o vizita oficiala la Chișinau „in orice perioada comoda pentru dumnealui”. Invitația a fost facuta prin intermediul Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Romaniei in R. Moldova, Daniel…

- Calin Popescu-Tariceanu spune ca ALDE este interesat de modificarea legilor Justitiei, pentru a destrama "statul paralel" si pentru ca cei care comit abuzuri sa raspunda in fata legii. Presedintele ALDE sustine ca reactiile pe marginea subiectului sunt caracteristice "republicii procurorilor".…

- Tariceanu: Schimbarile la Legile Justitiei genereaza un razboi intalnit in regimurile dictatoriale Presedintele ALDE sustine ca reactiile pe marginea subiectului sunt caracteristice "republicii procurorilor". „Pe noi ne intereseaza modificarea legilor Justitiei pentru a accelera demantelarea…

- „Modul in care cred eu ca PNL ar trebui sa se manifeste in perioada urmatoare. Ar fi trebuit sa se manifeste astfel mai demult, inca nu e tarziu, dar daca mai trece timpul și nu o facem așa cum consider eu ca ar trebui, in curand va fi tarziu. PNL a caștigat alegerile prezidențiale in 2014,…

- Președintele liberalilor timișeni, Nicolae Robu, a declarat vineri ca PNL trebuie sa se reapropie de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, cu care partidul a caștigat prezidențialele din 2014 și cu care și-ar dori sa caștige și cel de-al doilea mandat la Cotroceni, din 2019. Liberalul timișean…

- Curtea Constitutionala a pus punct conflictului aparut intre Presedintie si Guvern. Magistratii au instituit interimat temporar la Presedintie in cazul numirii noului ministru al Apararii. Igor Dodon a fost declarat in imposibilitate de a semna decretul in acest sens.

- Presedintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, imediat dupa finalul sedintei coalitiei de guvernare, ca punctul de pensie va creste cu 10 la suta de anul viitor, asa cum este prevazut în programul de guvernare, însa prevederile Legii pensiilor nu vor…