'Presedintele (Comisiei Europene, Jean-Claude) Juncker a urmarit anuntul din aceasta dimineata al prim-ministrului (Theresa May) fara nicio bucurie personala', a declarat Mina Andreeva, intr-un briefing de presa.

'Theresa May este o femeie curajoasa, fata de care are un mare respect. Presedintelui i-a placut foarte mult si a apreciat sa lucreze cu prim-ministrul May. In mod egal, el va respecta si va stabili relatii de lucru cu orice alt nou prim-ministru, oricare ar putea fi acesta. Pozitia noastra privind acordul de retragere este aceea ca nu exista nicio modificare din acest punct…