- Senatorul Vasile Ilea a demisionat, joi, din PSD, iar presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, i-a solicitat acestuia sa demisioneze si din Parlament. "Astazi si-a dat demisia din calitatea de membru al PSD si, avand in vedere acest aspect, si faptul ca a fost ales senator pe listele PSD, ii solicit…

- Cami Bacioiu, membru USR Bucuresti, a afirmat luni ca si-a dat demisia din partid invocand ca s-a saturat de certurile interne. Aceasta mai sustine ca desi in partid „sunt si oameni foarte buni”, in interior a gasit si „porcaiala de cea mai joasa speta”.

- Presedintele PNL Corabia, Haralambie Marita, a demisionat din partid acuzând lipsa transparentei în ceea ce priveste actul decizional si în legatura cu cheltuirea banilor proveniti din cotizatiile membrilor de partid.

- Nicolae Dica e de parere ca Andrei Vlad (20 de ani) poate fi urmatorul produs de export al celor de la FCSB. Andrei Vlad este titular in meciul dintre FCSB și CFR Cluj. Tanarul portar a fost cel mai bun om al bucureștenilor in prima repriza. „Avantajul lui Andrei Vlad e ca și anul viitor va fi sub…

- ”Nu recunosc nici un tribunal in afara de Marea Adunare Nationala”. Așa s-a aparat Nicolae Ceaușescu in procesul de la Targoviște, din decembrie 1989. In decembrie 2019, vom marca 30 de ani de la prabușirea oficiala a comunismului, dar visul gaștii din jurul lui Liviu Dragnea este același: transferarea…

