Stiri pe aceeasi tema

- Demisie de ultima ora din Guvern! Ion Pop a demisionat din funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției la numai trei saptamani dupa numire, anunța Realitatea TV, care citeaza surse g4media.ro.Ion Pop fusese numit pe data de 9 mai de premierul Viorica Dancila in funcția de secretar…

- Sebastian Costantin Costea a fost eliberat, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției. Decizia premierului de eliberare din funcție a lui Costea a fost publicata luni, in Monitorul Oficial, potrivit mediafax.Citește și: Rareș Bogdan prezinta ‘marea famiglie PSD’! Atac-fulger…

- Potrivit unei decizii pulicate in Monitorul Oficial, Viorica Dancila l-a numit in funcția de secretar de stat in Ministerul Justiției pe Ion Popa, fost judecator și director in MJ in perioada in care ministru era Rodica Stanoiu. Nicolae Liviu Popa a fost eliberat din funcție, la cerere.Ion…

- Ministrul demisionar al Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca proiectele de acte normative erau aduse la avizare cu cateva ore inaintea sedintelor de guvern pentru a se invoca intarzieri de la Ministerul Justitiei si uneori intarzierea era invocata chiar inainte de a fi trimise documentele la avizare.…

- Daniel Horodniceanu, fost procuror sef al DIICOT si unul dintre candidatii respinsi de ministrul Tudorel Toader pentru functia de procuror general, a depus o contestatie la Ministerul Justitiei, unde ataca procedura de numire a noului sef al Ministerului Public.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a precizat, miercuri seara, ca el nu se considera în razboi cu nimeni, precizând ca la preluarea mandatului a primit garanțiile de conservare a statutului de independent, de neafiliat politic, relateaza Mediafax.O precizare prealabila. Eu nu ma consider…

- Fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a declarat miercuri ca sunt si alti procurori si judecatori care sunt atacati zilnic, pentru ca si-au facut treaba si pentru ca "unii vor sa fure linistiti in continuare", potrivit agerpres.ro.Citește și: Avere impresionanta! Cu ce se poate lauda Florin…

- Presedintele Partidului Pro Romania, Victor Ponta, crede ca Romania va avea un alt guvern dupa alegerile prezidentiale din toamna acestui an. El a declarat, duminica, in cadrul unei conferinte de...