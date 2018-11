DEMISIE surprinzătoare din fruntea PNL. Decizia lui Orban Dumitrescu a spus in ședința ca a avut "o discuție contructiva cu domnul președinte" și ca il intereseaza sa se ocupe de organizația din Prahova. "Dumnealui și-a exprimat anumite nemulțumiri pertinente legate de activitatea grupului" a mai spus Dumitrescu. Acesta este și prim-vicepreședinte al partidului. Orban i-ar fi cerut acestuia sa demisioneze intr-o discuție avuta luni dimineața, reproșandu-i anumite voturi ale liberalilor in Senat, au precizat surse politice. Amintim ca Iulian Dumitrescu a fost privit ca un rival al lui Orban in urma cu cateva luni, fiind unul dintre cei care ar fi incercat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

