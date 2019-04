Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Judo a anunațat ca Marius Vizer a demisionat din funcția de Presedinte de Onoare al Federatiei Romane de Judo, el ramanand președinte al Federației Internaționale de Judo.

- Organizația PSD Ilfov și-a ales recent noua conducere dar nu a scapat de problemele interne. In continuare susținatorii fostului lider Gabriela Firea și cei ai noului președinte, Gheorghe Bolintineanu, girat de Liviu Dragnea, cauta sa rezolve animozitațile.La alegerile județene din Ilfov,…

- Schimbari la conducerea PSD Maramureș. Dupa ce deputatul PSD Sorin Ovidiu Bota și-a dat demisia din toate funcțiile. Conform unor surse, conducerea PSD Maramureș va fi preluata de Calin Matei, care va fi președinte interimar. Biroul de conducere al organizației județene fiind completat de Sorina Pintea,…

- "Astazi, 11 februarie, am anunțat oficial conducerii Camerei Deputaților decizia de a parasi grupul parlamentar PSD, devenind, astfel, deputat neafiliat.Nu a fost deloc o decizie ușoara, insa a fost o decizie necesara, dictata de cursul pe care l-a luat, in ultimii doi ani, politica dusa de…

- „Acum 27 de ani am intrat in politica din dorința de a face ceva pentru Braila și pentru Romania. 27 de ani am fost membru PSD și nu am precupețit niciun efort pentru a face bine oamenilor, pentru a onora increderea celor ce m-au votat. Chiar și in cele mai grele momente prin care a trecut PSD am avut…

- ​Federatia Româna de Haltere a anuntat decesul, la doar 30 de ani, lui Alin Vlasin, fost multiplu campion national si vicecampion european la juniori, în 2004, informeaza News.ro. ”Fostul halterofil bistritean Alin Vlasin s-a stins din viata, vineri, la numai 30 de ani. Component al…

- Campionul național la rally raid, Claudiu Barbu, a reușit sa incheie cu succes a 11-a ediție a Africa Eco Race, competiția care a inlocuit Raliul Dakar pe taram african incepand cu 2009, informeaza Federația Romana de Automobilism Sportiv. Pilotul roman a incheiat pe 6 la Side by Side Vehicles (SSV)…