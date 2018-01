Stiri pe aceeasi tema

- Mandatul lui Constantin-Florin Mituletu-Buica, vicepresedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Electorale Permanente, inceteaza la cerere, potrivit unei decizii a premierului interimar Mihai Fifor, publicata joi in Monitorul Oficial.Conform aceleiasi decizii, Constantin-Florin…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a transmis joi un mesaj de condoleante la decesul lui Neagu Djuvara, in care spune ca acesta va ramane in amintirea sa "un aristocrat al spiritului". "Neagu Djuvara va ramane in amintirea mea un aristocrat al spiritului, prin generozitatea de a insufleti…

- „Ultima ședința de Guvern in aceasta formula și am sa incep prin a va mulțumi tuturor pentru faptul ca in aceasta perioada, impreuna am asigurat buna funcționare a administrarii treburilor statului și buna funcționare a Executivului in cadrul prerogativelor legale pe care le-am avut in toata aceasta…

- In urma cu doar cateva minute, la Palatul Victoria a inceput ceea ce premierul interimar Mihai Fifor a anuntat a fi “ultima sedinta de Guvern in aceasta formula”. Totodata, pana sa se treaca la aspectele prevazute pe ordinea de zi, social-democratul Fifor a ales sa puncteze faptul ca in perioada de…

- Premierul Mihai Tudose este deja istorie. Nici nu s-a uscat bine cerneala pe actul de demisie, ca deja au inceput sa curga repercusiunile. Actualul prim ministru interimar, Mihai Fifor a avut grija ca in 3 zile sa faca deja curațenie la Guvern. Și mai mult decat atat, informațiile despre afacerile…

- Marius Nica, ministrul delegat pentru Fonduri Europene, a luat decizia de a demisiona din functie, dupa trei luni de mandat, a anuntat Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene intr-un comunicat de presa. Marius Nica le-a multumit colegilor sai din Guvern pentru…

- Bogdan-Cosmin Stefan a fost eliberat din functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor publicata joi in Monitorul...

- Președintele Klaus Iohannis retrimite în Parlament legea prin care Monitorul oficial trecea în subordinea Camerei Deputaților, adica a lui Liviu Dragnea. Aceasta legea prevedea ca Monitorul oficial sa treaca de la Guvern în subordinea Camerei Deputaților. Legea a fost…

- Ministrii care l-au sustinut Mihai Tudose, înainte ca acesta sa demisioneze din functia de premier, au absentat de la sedinta Executivului de miercuri, care a fost prezidata de premierul interimar, Mihai Fifor.

- S-a remarcat faptul ca, de la prima sedinta de Guvern condusa de premierul interimar Mihai Fifor, care a inceput la ora 13 la Palatul Victoria, au lipsit cativa ministri, toti din randul formatiunii social-democrate. Si anume ministrul Transporturilor, Felix Stroe, cel al Fondurilor Europene, Marius…

- Bogdan Despescu va fi demis de la sefia Politiei Romane, iar un comunicat oficial ar urma sa fie remis presei dupa sedinta de Guvern, transmit mai multe surse. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a ajuns miercuri dimineata la Palatul Victoria pentru discutii cu premierul interimar, Mihai Fifor, pe aceasta…

- Premierul interimar Mihai Fifor conduce miercuri, de la ora 13.00, o ședinta de Guvern. De la ședința au lipsit insa trei miniștri: vicepremirul Marcel Ciolacu, ministrul Transporturilor Felix Stroe și Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene.- in curs de actualizare

- Eurodeputatul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru premier. Apropiata a liderului PSD Liviu Dragnea, Dancila a fost susținuta de acesta sa ajunga șef al delegației europarlamentarilor romani la Bruxelles, functie pe care o ocupa si azi. Mai mult, Viorica Dancila vine din județul Teleorman,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca va merge, miercuri, ca șef al unei delegatii PSD-ALDE, la consultarile care vor avea loc, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru, asta deși, anterior, afirmase ca nu va…

- PSD o va propune pe Viorica Dancila pentru functia de premier. Nascuta in Teleorman, Dancila a ajuns liderul europarlamentarilor PSD cu sustinerea lui Liviu Dragnea. „Toti cei din Teleorman trebuie sa plecam din tara?“, a replicat liderul PSD. Ecaterina Andronescu si Mihai Fifor au refuzat nominalizarea…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a numit azi pe ministrul Apararii, Mihai Fifor, in functia de premier interimar, desi PSD l-a propus Paul Stanescu. Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier, potrivit unor surse din partid. Maine, Iohannis a chemat partidele la consultari,…

- Klaus Iohannis Klaus Iohannis iese la rampa dupa scandalul ce a pus stapanire pe PSD. Presedintele a sustinut o declaratie de presa marti, la 12.30, la Palatul Cotroceni. UPDATE: Liderii CEx au decis noua propunere de premier in persoana Vioricai Dancila. Initial, au existat doua propuneri: Viorica…

- Inca de ieri, din ședința CExN in care Mihai Tudose a demisionat din funcția de premier s-a decis ca interimatul la Guvern sa fie asigurat de vicepremierul și ministru al Dezvoltarii, Paul Stanescu. Surse participante la intrunirea social-democraților afirmau ca nu este exclus ca Stanescu sa fie chiar…

- Comitetul Executiv Național al PSD se va reuni marți, la ora 11.00, pentru a desemna persoana care fi propusa președintelui Iohannis pentru funcția de prim-ministru. Potrivit lui Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD, dar și altor surse din partid, pe lista posibililor viitori premier se…

- Premierul demisionar Mihai Tudose anunța ca nu va asigura interimatul la Guvern și ca nu regreta nimic din activitatea de premier. ”Plec cu fruntea sus, nu regret nimic. Merg la Palatul Victoria sa îmi iau lucrurile de acolo. Nu voi asigura interimatul” a spus Mihai Tudose…

- Mihai Tudose nu are de ales: fie demisioneaza, fie ramâne fara sprijinul politic. Este afirmația facuta de Bogdan Chirieac la Antena 3, despre care spune ca nu este o speculație ci informație certa. ”Domnul Mihai Tudose va fi schimbat din funcția de prim-ministru.…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat miercuri, 11 ianuarie, ca in acest an vor fi scoase la concurs 200 de posturi la Institutul “Cantacuzino”, schema de personal aprobata pentru aceasta institutie fiind de 1.075 de posturi. Dintre aceste posturi, 50 vor fi de cercetare, restul fiind…

- ”Armata nu face miracole, dar, credem noi, in parteneriat cu colegii nostri de la Institutul Cantacuzino, cu o gestiune mult mai judicioasa a ceea ce inseamna resursele Institutului "Cantacuzino" si cu o recuplare a Institutului "Cantacuzino" la reteaua institutelor specializate din aceasta lume,…

- Parlamentul a respins joi, 21 decembrie, proiectul de lege de revizuire a Constitutiei propus de Guvern, ce prevede modificari la activitatea judecatorilor Curtii Constitutionale (CC). Proiectul de lege nu a adunat numarul necesar de voturi pentru modificarea Constitutiei (67 de voturi necesare).

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.Prin actul normativ se stabileste un plafon maxim al cuantumului…

- Parintele sau asiguratul care are legal in ingrijire un copil grav bolnav poate beneficia de concediu medical si de indemnizatie pentru ingrijirea lui pana la varsta de 16 ani, in conditiile in care, pana acum, limita de varsta a copilului era de 7 ani, potrivit unei ordonante de urgenta adoptata de…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, legea de aprobare a OUG privind plata defalcata a TVA sau split TVA, așa cum este cunoscuta in mediul public. Fața de varianta venita de la Guvern, legea a fost modificata in Parlament, in special la Camera Deputaților.In Camera Deputaților, legea a…

- Doua succese importante au avut loc pentru CNMR : 2% cofinanțare din fonduri UE pentru universitați, ong-uri, sindicate, patronate, la inițiativa CNMR, cu sprijinul MFE și aprobarea Camerei Deputaților, aprobarea de catre Guvern la propunerea CNMR a salarizarii personalului din sectorul public ce…

- Dan-Octavian Alexandrescu a fost numit in functia de secretar de stat in Ministerul Sanatatii (MS), printr-o decizie semnata de premierul Mihai Tudose. Pana in prezent, Dan-Octavian Alexandrescu a fost subsecretar de stat in același...

- Comerciantii si alte firme care vor avea obligatia utilizarii caselor de marcat cu jurnal electronic vor putea utiliza unul dintre cele 6 tipuri de aparate admise, potrivit unei hotarari de Guvern publicate luni in Monitorul oficial.

- "Miercuri, 15.11.2017, ora 13:00, confederațiile sindicale din Romania vor sesiza Avocatul Poporului in legatura cu actul normativ adoptat de Guvern privind transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat", precizeaza reprezentanții BNS. Ordonanța de urgența pentru modificarea…

- Anunțul vine imediat dupa ce premierul Mihai Tudose a fost prezent la Congresul National CNSRL Fratia, acolo unde a fost primit bine pentru masurile fiscale care nu vor afecta salariile. Blocul Național Sindical precizeaza sesizarea la Avocatul Poporului va fi depusa astazi. "Miercuri,…

- Presedintele Rezervei federale de la New York (Fed) William Dudley confirmat luni ca va parasi functia la jumatatea lui 2018, fara sa-si duca mandatul la capat, relateaza AFP. Fed New York precizeaza intr-un comunicat ca mandatul de zece ani al lui Dudley urma sa se incheie in ianuarie 2019.Presedintele…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat luni ca rapiditatea nu este factorul cheie atunci cand e vorba de adoptarea in Guvern a unor masuri atat de importante, precum pachetul referitor la masurile fiscale. "Eu cred ca atunci când e vorba de adoptarea…

- Alexandru Buscu este economist, dar si pilot militar si a fost numit membru interimar vara aceasta in CA. Mandatul sau a expirat in octombrie. De asemenea, actionarii companiei l-au numit pe Stefan Paraschiv membru in Consiliul de Administratie cu un mandat de patru ani, incepand cu 28 octombrie.…