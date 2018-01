Demisie la varful RADET dupa moartea celor doi lucratori

Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Nitu, administratorul special al RADET, a anuntat marti, pentru AGERPRES, ca îsi da demisia de onoare, dupa ce doi muncitori si-au pierdut viata în timp ce lucrau la o conducta de termoficare în zona Iuliu Maniu. (continua) AGERPRES/(A - autor: Irinela Visan, editor: Florin…

- Directorul Regiei Autonome de distribuție a Energiei Termice (RADET) București, Virgil Untea, și-a dat demisia dupa accidentul de luni seara, in urma caruia doi angajați ai Regiei și-a pierdut viața

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6 au deschis un dosar penal in rem in legatura cu moartea celor doi muncitori de la RADET, care lucrau la o conducta de termoficare in zona Iuliu Maniu din Capitala, informeaza Agerpres.ro. Potrivit reprezentantilor Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6 au deschis un dosar penal in rem in legatura cu moartea celor doi muncitori de la RADET, care lucrau la o conducta de termoficare in zona Iuliu Maniu din Capitala. Potrivit reprezentantilor Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Inca o veste dramatica, dupa accidentul suferit de cei doi lucratori ai Regiei de termoficare care intervenisera, in ziua precedenta, la o lucrare in sectorul 6, in zona Complexului Leu. Oamenii au fost pur si simplu opariti, dupa ce o teava cu apa calda s-a spart peste ei. Unicul supravietuitor al…

- O teava de apa calda care s-a spart a curmat viata unui angajat al RADET-ului si a trimis pe un pat de spital, cu arsuri pe circa 80% din corp, un coleg al celui dintai. Cei doi barbati se aflau deunazi pe Bulevardul Iuliu Maniu, in zona Complexului Leu, unde intervenisera pentru a face lucrari. […]…

- Un barbat a decedat, un altul a suferit arsuri pe aproximativ 80 la suta din suprafata corpului Bucuresti, 29 ianuarie 2018 - RADET anunta ca in jurul orelor 17.00 a avut loc un grav accident de munca in zona B-dului Iuliu Maniu, nr.1 (Complex Leu) din sectorul 6. In timpul unei lucrari la rețeaua…

- Demisia lui Paul Romer, cu efect imediat, din funcția de Economist șef al Bancii Mondiale, a ridicat o serie de intrebari privind motivele deciziei anunțate la inceputul saptamanii. Romer,...

- La ultima ședința a Consiliului General al Municipiului București, doua puncte de pe ordinea de zi au provocat dezbateri aprinse dar și multa nervozitate publica. Unul dintre acestea a fost transformarea RADET in companie publica și ieșirea sa din insolvența.

- Dupa ce in prima faza si-a anuntat decizia pe o retea de socializare, Valentin Riciu a facut noi mentiuni pe tema plecarii sale din cadrul Cabinetului ministrului Afacerilor Interne – de aceasta data miercuri dimineata, chiar de la sediul MAI. Consilierul demisionar al lui Carmen Dan sustine ca a aflat…

- Ramasi fara Iliescu, Cozmanca, Nastase, DIP, Mitrea, Hrebenciuc, Agathon etc., pesedistii isi bat joc nu doar de ei ci si de tara. Lucru imposibil insa daca asa numita opozitie de dreapta nu s-ar fi autodistrus. Originala prin definitie, democratia post-decembrista s-a dus definitiv dracului dupa castigarea…

- Pe traseele din tara se circula în conditii de iarna, a declarat astazi pentru agentie seful Serviciului operativ al Administratiei de Stat a Drumurilor, Sergiu Capatina, informeaza MOLDPRES. Potrivit sursei citate, circulatia rutiera este practicabila pentru toate tipurile de transport.…

- Reprezentantii partidului alaturi de care PSD-ul formeaza Coalitia de la guvernare au transmis un prim punct de vedere, pe fondul anuntului privind plecarea lui Mihai Tudose din fruntea Executivului. Secretarul general Daniel Chitoiu este cel care a anuntat ca “ALDE a luat act de demisia lui Mihai Tudose”…

- Cum Mihai Tudose si-a inaintat demisia, urmare a sedintei de luni a Comitetului Executiv Natonal PSD in care a ramas fara sprijinul partidului, social-democratii urmeaza sa se intalneasca din nou, in doar cateva zeci de minute, pentru a dezbate pe marginea nominalizarii de prim-ministru, cu care vor…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) vrea sa aprobe, de principiu, un set de actiuni privind reorganizarea RADET, printre care transformarea Regiei in societate pe actiuni, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a sedintei CGMB de miercuri.

- Consilierii generali isi vor da acordul de principiu in sedinta de miercuri pentru un set de masuri care vor fi incluse de catre administratorul special in planul de reorganizare a RADET, printre care transformarea regiei in societate pe actiuni, fuziunea prin absorbtie a ELCEN si acoperirea de catre…

- 14 aeroterme cu aer cald au fost adaugate inventarului RADET incepand cu luna aceasta. Achiziția vine pe fondul numarului mare de avarii la rețeaua de distribuție a agentului termic din cauza vechimii acesteia. RADET anunța ca a mai achiziționat „utilaje independente de intervenție, care maresc și…

- Intrebat de catre Bogdan Chirieac daca Mihai Tudose va ramane sau nu premier in acest an, Codrin Ștefanescu a precizat ca nu se pune problema inlocuirii acestuia. Secretarul general adjunct al PSD a precizat ca ”momentan” nu i-a fost ceruta demisia premierului Mihai Tudose, deci nu exclude…

- Prim-ministrul Romaniei, Mihai Tudose, a declarat miercuri, in emisiunea „Sinteza zilei”, ca din punctul sau de vedere demisia lui Carmen Dan de la Ministerul de Interne reprezinta reactia normala dupa scandalul cu pedofilul politist.

- La cateva luni de cand social-democratul Tutuianu parasea Palatul Victoria, dar pe fondul unor speculatii privind eventuale schimbari in structura actualului Guvern si cu scurta vreme inainte ca mai-marii PSD sa se reuneasca intr-o sedinta importanta, liderul organizatiei de Dambovita a facut o declaratie…

- N-a trecut multa vreme de cand s-a aflat ca Doina Pana a decis sa paraseasca Guvernul Tudose, invocand aspecte ce tin de sanatate in luarea acestei hotarari, pana ce seful formatiunii din care face parte ministrul demisionar sa faca public un mesaj. “Ii multumesc doamnei ministru Doina Pana pentru activitatea…

- Trei zile de doliu national a decretat Guvernul Romaniei, in memoria Regelui Mihai l! Doar ca nu toti romanii au respectat hotararea. O mega-petrecere a avut loc la Sibiu, chiar in municipiul de unde a plecat spre Palatul Prezidential Klaus Iohhanis. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat cum…

- Pe fondul concluziilor trase urmare a verificarilor pe care le-a facut Corpul de Control al Ministerului Sanatatii la Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din Capitala, s-a dispus inlocuirea din functie a actualului manager, Georgeta-Gilda Popescu, dar si demiterea directorului economic. Controlul…

- Guvernul va aproba in sedinta de miercuri o hotarare privind stabilirea a trei zile de doliu national pentru decesul Regelui Mihai I, in 14, 15 si 16 decembrie, au declarat surse oficiale pentru AGERPRES. Conform surselor citate, datele celor trei zile de doliu national au fost stabilite marti seara…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, la finalul intalnirii de marți cu ambasadorii statelor membre UE, primul mesaj oficial la decesul Regelui Mihai I. Seful statului a marturisit trecerea in nefiinta a Majestatii Sale este o zi trista pentru intreaga tara si a anuntat ca tara noastra va institui…

- In ziua in care Regele Mihai a parasit aceasta lume foarte multi actanti ai scenei politice au ales sa transmita public mesaje de compasiune si de regret. Printre ei, si primul presedinte al Romaniei de dupa 1989. “Am aflat cu tristete vestea incetarii din viata a fostului suveran al Romaniei, Mihai…

- Desi anuntasera inca de acum cateva zile intentia de a organiza un miting amplu in Dolj, dar si manifestari in alte orase din tara, pesedistii au decis sa renunte la idee, dupa ce s-a aflat ca Regele Mihai a parasit aceasta lume. Pe langa mesajele de condoleante transmise de Liviu Dragnea si de intreaga…

- Guvernul va aproba, in sedinta de miercuri, o hotarare privind stabilirea a trei zile de doliu national pentru decesul Regelui Mihai I, au declarat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale.Conform surselor citate, cele trei zile de doliu national urmeaza sa fie stabilite marti seara in urma…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, ca 5 decembrie este o zi trista pentru Romania și pentru romani, odata cu moartea Regelui Mihai. ”A fost una dintre cele mai mari personalitați și a scris cu litere mari istoria Romaniei. Este o mare pierdere pentru Romania, pentru romani. Condoleanțe tuturor…

- La finele unei intrevederi avute cu ambasadorii statelor membre ale UE, in cadrul careia s-a tinut un moment de reculegere, dupa ce s-a aflat ca Regele Mihai s-a stins, Klaus Iohannis a transmis un mesaj in care l-a evocat pe fostul suveran. “Astazi este o zi trista pentru Romania si pentru romani,…

- S-au anuntat primele decizii luate de la nivelul conducerii companiei aeriene in cazul cursei cu probleme, episod care a tinut peste 100 de pasageri romani – inclusiv copii – blocati ore intregi in aerogara din orasul olandez Amsterdam. In prima faza, din directia Tarom se mentioneaza, in comunicatul…

- Productia Teatrului National Radiofonic Moartea lui Ticu haiduc, de fuste a obtinut Mentiunea Speciala a Juriului la categoria Mini-Drama, in cadrul ABU SONIC Festival editia I, desfasurat in perioada 27-29 noiembrie si organizat de ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union) in parteneriat cu RRI (Radio…

- Președintele Comisiei pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda (PSD), a anunțat ca membrii acestui for urmeaza sa se intruneasca marți, la ora 11,00, și ca este posibil sa solicite demisia lui Dumitru Dumbrava din funcția de secretar de general al Serviciului Roman de Informații.

- Maria Ghiorghiu a vorbit pentru Antena Stars despre faptul ca va fi doliu national. Totodata, clarvazatoarea a spus ca un cutremur mare se va apropia, insa nu stie cu exactitate zona care va fi lovita.

- In conditiile in care seara trecuta, aflat la un eveniment la Ploiesti, Klaus Iohannis a spus cat se poate de clar ca Dragnea “trebuie sa demisioneze” -dupa ce e suspect in treilea dosar instrumentat de DNA-, liderul PSD i-a dat replica, joi, de la Parlament. Dupa ce motiunea de cenzura initiata de…

- Chiar daca demersul initiat de partidul pe care il conduce a cazut la votul din plen, cu 159 de voturi pentru, desi ar fi fost nevoie de 233 favorabile motiunii de cenzura, ca sa cada Guvernul, Ludovic Orban da de inteles ca liberalii nu cedeaza un razboi din pricina unei lupte pierdute. Si a facut…

- Facturile la incalzire pe luna octombrie a acestui an au scazut cu peste 27 la suta fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar pretul energiei termice livrate bucurestenilor nu va creste in aceasta iarna, sustine RADET. Intr-un comunicat de presa transmis luni de RADET, administratorul special…

- Intr-un comunicat de presa transmis luni de RADET, administratorul special al regiei, Razvan Nitu, sustine ca pretul energiei termice livrate bucurestenilor nu va creste in aceasta iarna. Mai mult, acesta se va mentine la pretul de anul trecut, spune administratorul special al RADET. Regia…

- Demisia intempestiva a europarlamentarului roman Sorin Moisa din PSD, dar și din grupul S&D al Parlamentului European, a starnit dezamagire printre foștii colegi, aceștia fiind neplacut surprinși atat de motivația eurodeputatului, cat și de maniera in care a fost prezentata. Claudia Țapardel,…

- Președintele statului Zimbabwe nu și-a anunțat demisia. "Congresul urmeaza sa aiba loc in saptamanile viitoare. Eu voi prezida dezbaterile", a declarat el spre surpriza generala la cateva ore dupa ce a fost demis din functia de presedinte al ZANU-PF. Pe de alta parte, liderul veteranilor…

- Demisie pe Facebook Asadar, sambata, 18 noiembrie, europarlamentarul Sorin Moisa a anunțat, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca a decis sa iși prezinte demisia din PSD, precizand ca urmeaza sa se alature, ca independent, grupului PPE. "Demisia din PSD va fi insoțita de demisia imediata…

- Am decis sa imi inaintez demisia din funcția de consilier onorific al premierului, care a fost de acord. Motivul este ca nu vreau sa acaparez atenția publica și sa deviez, chiar și pentru cateva ore, programul administrației. Mai importante și urgente sunt codul fiscal și dezbaterea relativa la legile…

- Rezultatele obtinute de candidatul ALDE in alegerile partiale pentru functia de primar al municipiului Deva, 2,63% din optiunile electoratului si 565 de voturi, au fost catalogate, luni, ca "mizerabile" de catre presedintele filialei judetene ALDE Hunedoara, Mircea Molot, acesta apreciind ca vinovati…

- Viața pilotului de Formula 1 Ayrton Senna, un veritabil erou național in Brazilia, reprezinta subiectul central al unui musical care va avea premiera vineri in orașul Rio de Janeiro, informeaza AFP. Sursa foto: Ayrton Senna, O Musical / Facebook Nimeni nu a uitat în…

- Viata pilotului de Formula 1 Ayrton Senna, un veritabil erou national in Brazilia, reprezinta subiectul central al unui musical care va avea premiera vineri in orasul Rio de Janeiro, informeaza AFP. Nimeni nu a uitat in Brazilia acea duminica tragica din 1994: pilotul Ayrton Senna, triplu campion…

- Episod nedorit in plina zi, in Capitala. Un autobuz al Regiei care asigura transportul in comun si alte doua masini mici au fost implicate intr-un accident de circulatie. Autobuzul rula pe linia 104, cand, la un moment dat, s-a produs impactul, undeva pe Bulevardul Unirii. Pe fondul coliziunii, unul…

- Pe 5 noiembrie s-au adunat sapte ani de la moartea lui Adrian Paunescu. Pentru a-si face loc intre mlastinile care-i uzurpasera, dupa ’90, pozitia literara, un munte ca Adrian Paunescu vorbea tot timpul despre complementaritate, spunea ca in arta nu se lucreaza cu “ori eu, ori voi”, ci cu “si eu, si…

- La cateva ore dupa inculparea lui Sayfullo Saipov, autorul atentatului terorist din New York, soldat cu opt morti, presedintele american a cerut razbunare. ”Acest terorist din New York City s-a declarat satisfacut de faptele comise si a cerut un drapel ISIS in camera sa de spital. A ucis opt persoane…