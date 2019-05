Stiri pe aceeasi tema

- "Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat continuarea activitatii la Directia Nationala Anticoruptie a domnului procuror Nistor Calin, dupa incetarea mandatului in functia de procuror sef adjunct la Directia Nationala Anticoruptie, incepand cu data de 25.05.2019.…

- Judecatorii Curtii Supreme au decis luni, 6 mai 2019, sa-l mentina inca 30 de zile in arest pe barbatul din satul Capalna de Jos, comuna Jidvei, care transmis un mesaj telefonic pe data de 1 martie si a anuntat ca atat hotelul, cat si Fundatia Romano-Americana si Scoala Americana din București vor fi…

- Sectia pentru procurori a CSM a decis vineri delegarea lui Bogdan Licu in functia de procuror general interimar, conform Agerpres.roBogdan Licu ocupa in prezent functia de adjunct al procurorului general.In sedinta Sectiei pentru procurori din data de 19.04.2019 s a dispus delegarea domnului procuror…

- Sectia pentru procurori a CSM a decis vineri delegarea lui Bogdan Licu in functia de procuror general interimar. Bogdan Licu ocupa in prezent functia de adjunct al procurorului general. "In sedinta Sectiei pentru procurori din data de 19.04.2019 s-a dispus delegarea domnului…

- Dupa procurorul-sef Marius Iacob, inca un procuror din DNA renunta la functia de conducere. Procurorul Carmen Simona Ricu a demisionat din functia de sef Serviciu de prezentare la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Aceasta a fost sanctionata cu avertisment chiar de ICCJ, in aceeasi actiune disciplinara…

- Actualizare: La ora 16.20, cu doua mașini care au stat toata ziua in curtea spitalului au plecat spre Parchet. Cu aceste autoturisme au fost conduși medicii la perchezițiile domiciliare Actualizare: Nu putem decat sa ne bucuram pentru colegii noștri care au preluat in totalitate știrea pentru posturi…

- Ofițerii anticorupție, din cadrul DGA Neamț, efectueaza percheziții in secția de Ortopedie a Spitalului Județean, intr-un dosar in care exista mai mulți suspecți de luare de mita. Acțiunea este coordonata de Parchetul de pe langa Tribunalul Neamț, unde vor fi duși la audiere toți cei cercetați in cauza.…

- Elena Iordache, procurorul de la PICCJ vizitat joi de ministrul Justitiei, reactioneaza la atacul lansat de Augustin Lazar la adresa sa. "Din septembrie 2018, de cand m-am dus la CSM cand se purtau discutii cu privire la Sectia de Magistrati, ma ataca permanent. Si de atunci o tine constant…