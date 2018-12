Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o noua runda de negocieri dintre Partidul Liberal, Partidul Actiune si Solidaritate si Platforma Demnitate si Adevar, care a avut loc luni, 10 decembrie, situatia a devenit tensionata in interiorul formatiunii conduse de catre Dorin Chirtoaca, dupa ce Valeriu Munteanu ar fi declarat ca PL refuza…

- Liderul Partidului Platforma „Demnitate și Adevar” (PPDA), Andrei Nastase, susține ca Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) și Partidul Liberal (PL) nu trebuie sa participe la alegerile parlamentare din februarie 2019. În schimb, unii exponenți ai celor doua formațiuni ar…

- Pentru a obtine un scor hotarator la urmatoarele alegeri parlamentare, programate pentru 24 februarie 2019, din blocul electoral ACUM format de Partidul Actiune si Solidaritate si Platforma Demnitate si Adevar, ar fi ideal sa faca parte si Partidul Liberal, si Partidul Liberal Democrat. Doar asa blocul…

- Patru partide ar intra in Parlament, daca duminica ar avea loc alegeri in Legislativ. Acest lucru rezulta din cel mai recent Barometru al Opiniei Publice. Astfel, in Parlament ar ajunge Partidul Socialiștilor, Partidul Democrat din Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Platforma Demnitate…

- Fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoaca, a devenit noul presedinte al Partidului Liberal.. Chiar daca pentru functia de presedinte al partidului au fost propusi Valeriu Munteanu, dar si Roman Botan, cei doi au anuntat ca il sustin pe Dorin Chirtoaca. Cu o majoritate…

- Ex-ambasadorul Republicii Moldova in SUA Igor Munteanu si istoricul Octavian Ticu ar putea candida pe circumscriptii uninominale din partea blocului electoral ACUM, format din Platforma Demnitate si Adevar si Partidul Actiune si Solidaritate. Cel putin asa a dat de inteles liderul PDA, Andrei Nastase,…

- Liderii opozitiei de la Chisinau, Maia Sandu si Andrei Nastase, au avut o intrevedere cu cancelarul federal german Angela Merkel, in marja Congresului Partidului Popular European (PPE) care are loc la Helsinki. Angela Merkel si-a exprimat regretul ca Republica Moldova a ajuns, din 'povestea de succes'…

- Miscarea de Rezistenta ACUM organizeaza joi o actiune publica in fata sediului parlamentului de la Chisinau, in contextul audierilor cu privire la furtul miliardului, informeaza Radio Chisinau. Activistii miscarii din care fac parte Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), Platforma Demnitate si Adevar…