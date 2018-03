Stiri pe aceeasi tema

- Prezentarea listei negre de la Comisia Europeana- lista in care apar in clar nume de persoane ce ar trebui rapid verificate- nu a ramas fara ecou. Mai exact, liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, la finalul ședinței BPN, ca premierul Viorica Dancila va cere explicații Comisiei Europene cu privire…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca în data de 15 martie n-au murit nici români si nici unguri si ca ziua care simbolizeaza începerea Revolutiei maghiare

- Educatia financiara ar trebui inceputa de la cel mai inalt nivel, respectiv cel al clasei politice, pentru ca in Parlament se fac propuneri "habarniste", a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la cea de-a doua editie a Galei EduFIN. "Ar trebui sa incepem…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat, in cadrul masurilor de raspuns fata de otravirea fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale pe teritoriul Marii Britanii, ca Londra suspenda toate contactele bilaterale la nivel inalt cu Rusia. In plus, 23 de diplomati rusi vor fi expulzati.

- Discursul premierului britanic a venit miercuri la foarte scurt timp dupa ce ambasadorul Moscovei la Londra a avertizat ca vor exista masuri reciproce daca Regatul Unit expulzeaza diplomati rusi. "Respectand Conventia de la Viena, Regatul Unit va expulza acum 23 de diplomati rusi care au fost identificati…

- Presedintele american Donald Trump l-a dat afara marti pe Rex Tillerson din functia de secretar de Stat si l-a inlocuit cu directorul Agentiei Centale americane de Informatii (CIA) Mike Pompeo, relateaza BBC News.Citeste si: Renate Weber DESFIINTEAZA din temelii legea anti-defaimare propusa…

- Șeful Senatului Calin Popescu Tariceanu a avut un comentariu neașteptat, dupa ce rata inflației a atins cel mai inalt nivel din iunie 2013."Exact cum spune domnul Isarescu, de inflație n-a murit nimeni, dar Romania nu poate sa fie o țara furnizoare de forța de munca ieftina. Daca totul ramane…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%, in conditiile in care citricele s-a scumpit cu 5,98% fata de ianuarie, potrivit datelor publicate marti de Institutul National…

- Indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a atins, luni la pranz, cel mai inalt nivel din ultimele noua luni, respectiv peste 8.500 de puncte, reiese din datele operatorului pietei de capital romanesti.

- Scandal cu atacuri și declarații dure intre Romania și Ungaria! „Relatiile romano-maghiare ar trebui sa se bazeze pe comportamentul civilizat si respectul reciproc”, a spus Peter Szijjarto, ministrul ungar al afacerilor externe si al comertului exterior. Declarația acestuia vine dupa ce ce autoritatile…

- O delegație a Coalitiei Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), condusa de președintele acesteia, Alexandru Cumpanașu, a avut o intalnire de lucru cu o delegație a Ministerului Economiei, condusa de Secretarul de Stat Simona Teighiu Jurj. Intalnirea a avut loc ca urmare a unei discuții anterioare…

- Gradul de saracie din Romania este in creștere, inegalitatea veniturilor se menține la nivel inalt, infrastructura ramane proasta iar forța de munca este neadaptata nevoilor economiei, apreciaza Comisia Europena in ultimul raport despre țara noastra. Oferta de forta de munca si de competente nu tine…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut joi o intrevedere cu presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, aflat in vizita oficiala in Romania, cei doi discutand pe larg despre subiectul interconectarilor in domeniul transporturilor si in sectorul energiei. Potrivit unui comunicat al…

- Dupa ce le-a oferit parlamentarilor ruși o prezentare infocata a noilor arme ale Federației, Putin vine cu un nou anunț care creaza tensiuni la nivel internațional. De aceasta data, SUA sunt vizate direct, iar mesajul președintelui de la Moscova nu lasa loc de interpretari.

- Participanții la Conferința interparlamentara de nivel inalt cu genericul „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile actuale de securitate” depun flori la Complexul Memorial „Maica Indurerata”.

- Reprezentanti ai 11 parlamente, inclusiv sase presedinti ai legislativelor din Georgia, Ucraina, Suedia, Norvegiea, Lituania si Letonia participa vineri, 2 martie, la prima Conferinta interparlamentara la nivel inalt in probleme de securitate „Georgia, Republica Moldova si Ucraina: Parteneriatul Estic…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, s-a aratat mirat de faptul ca ar trebui sa dea vreo explicatie cu privire la cererea de revocare din functie a procurorului sef al DNA la intalnirea pe care o va avea joi cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, precizand ca Parlamentul…

- Liderii europeni, reuniti vineri la un summit informal la care discuta despre bugetul UE post-Brexit, sunt divizati in privinta ideii de introducere a unor noi conditii pentru accesarea fondurilor europene, cum ar fi acceptarea redistribuirii migrantilor sau situatia statului de drept, relateaza…

- Procurorii germani au luat o decizie bomba in cazul unui dosar sensibil, care are implicații europene. Concernul european Airbus este obligat sa plateasca o amenda de peste 80 de milioane de euro pentru concluzionarea unei anchete privind vanzarea de avioane de lupta Eurofighter in Austria in anul 2003.

- Procurorul general al Romaniei, Augusin Lazar, emisese, joi seara, o parere care arata menținerea poziției in favoarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Totuși, vineri, Parchetul General a explicat printr-un comunicat ca urmeaza ca liderul instituției sa ofere un punct de vedere dupa analizarea raportului…

- Dupa ce a ieșit la iveala faptul ca generalul (r) Florian Coldea, fostul șef operativ al SRI va preda in Timișoara, la Universitatea de Vest, au aparut mai multe reacții contrare din partea opiniei publice. Rectorul instituției, deputatul PNL, Marilen Pirtea, a incercat sa explice decizia de a-l aduce…

- Coreea de Nord a indicat joi ca va trimite o delegatie de nivel inalt la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice de la PyeongChang, care are loc duminica, informeaza agentia sud-coreeana de presa Yonhap citand oficiali de la Seul, informeaza agerpres.ro. Delegatia va fi compusa din opt…

- Fostul ministru al Economiei Ion Ariton a demisionat din functia de presedinte al filialei judetene a ALDE Sibiu, motivand ca "nu mai vrea" sa ocupe aceasta functie. "Am demisionat din toate functiile", a precizat miercuri Ion Ariton. Intrebat din ce motiv a demisionat, Ariton…

- "Am demisionat din toate functiile", a precizat miercuri, Ion Ariton. Intrebat din ce motiv a demisionat, Ariton a raspuns: "Nu mai vreau." Ion Ariton a fost ministru al Economiei in Guvernul Boc si presedinte al Comisiei pentru buget din Senat intre anii 2008-2010. La nivel…

- Fostul ministru Ion Ariton a demisionat din functia de presedinte al filialei judetene a ALDE Sibiu, motivand ca "nu mai vrea" sa ocupe aceasta functie. "Am demisionat din toate functiile", a precizat miercuri, pentru AGERPRES, Ion Ariton. Intrebat din ce motiv a demisionat, Ariton…

- Inca o demisie anuntata astazi. Presedintele raionului Ialoveni, Anatolie Dimitriu, si-a prezentat demisia in cadrul ședinței Consiliului Raional, noteaza Noi.md. „Presedintele raionului Ialoveni a depus cererea de demisie”, a anuntat consilierul raional Mihai Braga pe o retea de socializare. Precizam…

- Demisia lui Zuma devine astfel epilogul indelung asteptat al unei crize politice care a zguduit tara timp de mai multe saptamani. Presedintele a facut anuntul in cadrul unui discurs televizat catre natiune. Dupa saptamani intregi de incertitudine care a aruncat tara intr-o criza…

- Estonia si Rusia au facut sambata un schimb de spioni la frontiera, a informat seful serviciilor de securitate estoniene, Arnold Sinislau, citat de AFP. Potrivit acestuia, "Estonia a trimis inapoi in Rusia un spion care a comis o infractiune aici", iar in schimb Rusia a permis intoarcerea in tara…

- Calin Popescu Tariceanu a criticat extrem de dur, intr-un mesaj postat pe pagina sa de facebook, prestația europarlamentarii romani care au reprezintat partidele de opoziție in cadrul dezbaterii de miercuri din Parlamentul European cu privire reforma justiției. „Am asistat la un concurs de epitete și…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in se va intalni sambata cu delegatia la nivel inalt a Coreei de Nord trimisa la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, a anuntat joi biroul prezidential de la Seul, citat de Yonhap si Kyodo. Presedintele sud-coreean si delegatia nord-coreeana vor…

- Secretarul insarcinat cu personalul Casei Albe Rob Porter a demisionat dupa ce a fost acuzat in mod public de doua foste sotii de violente domestice, scrie AGERPRES, citand AFP .Citeste si: Decizie de ULTIM MOMENT a Inaltei Curti din Franta: SANCTIUNI aspre privind folosirea telefoanelor mobile…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunța ca a facut, miercuri dimineața, o vizita inopinata la Spitalul de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala, dupa ce a primit informații despre un conflict intre managerul spitalului și cadrele medicale din aceasta unitate, iar la finalul discuțiilor, managerul Tania Radulescu…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, are o relație din ce in ce mai stransa cu Ungaria și se apropie de premierul Ungariei, Viktor Orban. Citește și: Dragnea a luat foc, dupa ce a fost chemat in Comisia de Aparare: 'Este o gluma politica. Daca vrem ceva serios, facem o comisie speciala' In…

- Numarul trei din Departamentul de Stat al SUA, Tom Shannon, si-a anuntat decizia de a demisiona, invocand motive personale, transmite Reuters. Tom Shannon (60 de ani), subsecretar de stat pentru probleme politice, este cel mai proeminent diplomat de cariera din SUA, avand peste 34 de ani de serviciu…

- Ministrul apararii britanic, Gavin Williamnson, a acuzat Rusia ca spioneaza infrastructura strategica a Marii Britanii in vederea unor eventuale proiecte menite sa creeze "haos" in tara si sa cauzeze "mii si mii de morti", informeaza vineri AFP.Ministrul a folosit un ton alarmist neobisnuit…

- Avertismentul Comisiei Europene indreptat catre Romania a trezit furia atat a lui Dragnea și Tariceanu, cat și a fostului președinte Traian basescu, care a catalogat aceasta atitudine ca fiind necorespunzatoare.

- Dezvaluire bomba facuta de Traian Basescu! Fostul președinte a confirmat oficial, pentru prima data la emisiunea ”Romania 9”, la TVR, faptul ca Victor Ponta este ofițer acoperit. Mai mult, Basescu a devoalat și care este sursa aceastei informații. In aceasta seara, fostul președinte a vorbit și despre…

- Liderii armatei SUA fac echipa cu programatorii din Silicon Valley pentru a ajuta militarii americani sa ia decizii mai ușor cu ajutorul unei aplicații. In acest fel, procesul va semana oarecum cu cel din jocurile video.

- Radu Herjeu, membru al Consiliului National al Audiovizualului (CNA), a publicat recent un articol pe blogul sau prin care a reactionat la o afirmatie a purtatorului de cuvant al PNL, Ionel Danca. Liberalul precizase ca Ludovic Orban a discutat cu Valentin Jucan despre o amenda de 20.000 de lei aplicata…

- Papa Francisc a ajuns in Peru, joi, in ultima parte a turneului sau in America de Sud. Suveranul Pontif a fost intampinat la aeroportul din Lima de presedintele peruan Pablo Kuczynski, care i-a cerut sa ajute la rezolvarea crizei politice de care este afectata aceasta tara, scrie BBC. Inainte de…

- Bogdan-Cosmin Stefan a fost eliberat din functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor publicata joi în Monitorul Oficial.

- Reprezentanti ai Coreei de Sud si ai Coreei de Nord vor purta, luni, noi discutii la nivel inalt in regiunea demilitarizata Panmunjon, subiectul fiind Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, a anuntat duminica ministerul Unificarii de la Seul, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Organizații internaționale, printre care ONU și Uniunea Africana, politicieni, dar și oameni ordinari din Africa și Caraibe și-au manifestat indignarea, in urma unei remarci recente de-a lui Donald Trump. Președintele american a criticat migrația spre SUA din țari ca El Salvador, Haiti și state din…

- Uniunea Europeana a salutat miercuri rezultatul recentelor convorbiri la nivel inalt intre Coreea de Sud si Coreea de Nord, intalnire calificata de Bruxelles drept un pas pozitiv catre imbunatatirea relatiilor in Peninsula Coreeana, transmite agentia de presa Yonhap. Discutiile la nivel…

- Vicepresedintele Comisiei de aparare din Camera Deputatilor Ovidiu Raetchi (PNL) a declarat, marti, ca ministrul de Interne, Carmen Dan, trebuie sa demisioneze, dupa ce ”Politiei i-au trebuit 48 de ore ca sa iti recunoasca un coleg pedofil la televizor”. ”Dupa tragedia aviatica din Muntii Apuseni, ministrul…

- China saluta acordul dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud de a organiza convorbiri la nivel inalt saptamana viitoare, a declarat vineri, la Beijing, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe chinez, relateaza dpa. ''Subliniem inca o data faptul ca, fiind un stat invecinat…

- Coreea de Sud doreste sa poarte discutii la nivel inalt cu regimul de la Phenian, in 9 ianuarie, despre o eventuaaa participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, Mediafax.

- Coreea de Sud a propus marti Phenianului discutii la nivel inalt pe 9 ianuarie cu scopul de a imbunatati relatiile intercoreene, dupa mana intinsa de liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, care a evocat o participare a tarii sale la Jocurile Olimpice de Iarna 2018, transmite AFP, potrivit Agerpres. "Speram…

- Presedintele-director general al organizatiei Miss America, Sam Haskell, a demisionat dupa ce au fost facute publice mai multe e-mailuri interne in care acesta facea comentarii misogine la adresa fostelor "regine ale frumusetii", informeaza AFP.