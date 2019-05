Stiri pe aceeasi tema

- Vicecancelarul austriac Heinz Christian Strache, liderul formatiunii de extrema dreapta Partidul Libertatii FPOe , care face parte din coalitia de guvernamant, si a anuntat sambata demisia din functie in urma difuzarii unei inregistrari video compromitatoare in care Strache ofera contracte guvernamentale…

- "I-am prezentat cancelarului Sebastian Kurz demisia mea din functia de vicecancelar si el a acceptat-o", a anuntat Strache, in varsta de 49 de ani, intr-o conferinta de presa la Viena. Strache se afla la guvernare alaturi de cancelarul conservator Sebastian Kurz din decembrie 2017. Politicianul…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a exclus continuarea cooperarii cu vicecancelarul Heinz-Christian Strache - liderul formatiunii de extrema dreapta Partidul Libertatii (FPOe), care face parte din coalitia de guvernamant - dupa ce Strache a fost surprins cu o camera ascunsa promitandu-i unei asa-zise…

- Inregistrarea video, filmata in secret inainte de alegerile din 2017, il arata pe vicecancelarul austriac vorbind cu o femeie care pretinde a fi un investitor din Rusia. Heinz-Christian Strache este acuzat ca ar fi sugerat un sistem ilegal de donatii pentru formatiunea politica de extrema-dreapta Partidul…

- Cu aceasta ocazie membrii delegației țarii noastre au reinnoit angajamentul in ceea ce privește reducerea incidenței acestor boli. In Turkmenistan are loc zilele acestea o reuniune la nivel inalt a Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), avand ca tema principala de dezbatere controlul bolilor netransmisibile,…

- Premierul Bulgariei si lider al partidului GERB, Boiko Borisov, a comentat scandalul legat de demisiile in lant la nivel inalt, din cauza acuzatiilor privind achizitionarea de catre mai multi demnitari a unor apartamente de lux, contra unor sume foarte mici, potrivit Rador.

- O reuniune a Grupului de la Vișegrad, programata sa se desfașoare in Israel luni și marți, a fost anulata dupa ce oficialii polonezi au renunțat la participare, ca urmare a declarațiilor premierului israelian Benjamin Netanyahu, care a sugerat ca Polonia a fost complice la Holocaust.

- „DNA, institutie in pericol de a fi blocata de OUG 7/2019. Combaterea coruptiei la nivel inalt risca sa fie paralizata”, este mesajul transmis pe site-ul Directiei Nationale Anticoruptie in aceasta dupa amiaza, ca reactie la modificarile prin OUG a legilor justitiei. Adunarea generala a procurorilor…