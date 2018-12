Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al municipiului Deva in perioada 2012-2016, Petru Marginean, a anuntat marti ca a demisionat din Partidul Social Democrat (PSD), partid care l-a sustinut in alegerile partiale pentru Primaria Deva din anul 2017, si ca s-a angrenat in reconstructia politica a Partidului Umanist din Romania…

- Intr-o intervenție telefonica in emisiunea Denisei Rifai, fostul PSD-ist Ion Mocioalca a explicat pe scurt cauzele pentru care s-a desprins de partidul de guvernamant, devenind, așa cum el a spus, disident: ”Sunt multe de spus. Sa știți ca am cumpanit mult aceasta poziție a mea și acest gest…

- „Mi-am depus demisia din PSD și adeziunea la grupul parlamentar in care regasesc valorile pe care le-am susținut și le susțin in continuare. La PRO Romania”, a scris Mocioalca pe pagina sa de Facebook. El a continuat precizand ca: „este nedrept și umilitor ca eu, asemenea unor alți colegi ai mei din…

- Dupa demisia din functia de ministru delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu a oferit o scurta declaratie DC News in care a comunicat faptul ca analizeaza varianta unei discutii mai aplicate asupra motivelor care au stat la baza deciziei sale de a se retrage din aceasta functie importanta…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, s-a aratat marti multumit de intalnirea in format extins cu ministrul investitiilor si dezvoltarii din Polonia, Jerzy Kwiecinski, si cu presedintele Fondului polonez pentru Dezvoltare, Pawel Borys, reuniune pe care a catalogat-o drept "foarte interesanta"…

- Primarul Gabriela Firea a spus, in contextul scandalului privind reabilitarea Soselei de Centura, ca CNAIR da dovada de lipsa de profesionalism, acesta fiind motivul pentru care solicita preluarea centurii. Firea mai spune ca sunt doua variante pentru conducerea CNAI, demiterea sau demisia.

- Partenerii creștin-democraților din alianța, Uniunea Creștin Sociala și Partidul Social-Democrat, au inregistrat cele mai slabe rezultate din 1950. Interesanta este insa ascensiunea verzilor care ar putea la un moment dat sa mai puna frana naziștilor AFD.

- Ilie Bolojan, primarul Oradiei, demisioneaza din functia de prim-vicepreședinte pe strategii politice al PNL, potrivit unor surse din partid. Demisia lui Bolojan vine pe fondul unor neintelegeri cu Ludovic Orban, presedintele PNL. Bolojan ramane cu functia de presedinte PNL Bihor. Informatii…