Demisie în administraţia Trump. Răspunsul preşedintelui SUA Kirstjen Nielsen, care si-a anuntat propria demisie duminica si va mai conduce departamentul pana miercuri, a precizat ca tot atunci va pleca din functie si adjuncta sa. Departamentul pentru Securitate Interna (DHS) a fost infiintat ca raspuns la atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, avand in atributii securitatea frontierelor, paza de coasta, gestionarea situatiilor de urgenta si altele. Plecarile din functie ale lui Nielsen si Grady survin in contextul nemultumirii tot mai mari a presedintelui Trump in legatura cu cresterea numarului de migranti la granita cu Mexic. Raspunsul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul adjunct interimar in Departamentul pentru Securitate Interna al SUA, Claire Grady, i-a prezentat demisia presedintelui Donald Trump, a anuntat marti seara sefa acestei institutii federale, Kirstjen Nielsen, transmite dpa. Nielsen, care si-a anuntat propria demisie duminica si…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut demiterea directorului Serviciului Secret, informeaza luni televiziunea CNN, preluata de Reuters. Trump i-a dat dispozitii sefului de personal al Casei Albe, Mick Mulvaney, sa il concedieze pe Randolph Alles, directorul Secret Service, potrivit…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor a facut acest anunt in contextul in care Guvernul Statelor Unite a intrat oficial in blocaj partial pe 21 decembrie 2018, dupa esecul tentativelor de compromis intre Congres si Casa Alba cu privire la buget si la finantarea construirii unui zid la frontiera cu Mexic.…

- "Din pacate, tinand cont de ingrijorarile legate de securitate si daca serviciile statului nu isi reiau activitatea saptamana aceasta, va sugerez sa lucram impreuna pentru a gasi o alta data (...) sau sa luati in considerare sa prezentati in scris Congresului discursul dvs. privind Starea Uniunii",…

- Aceasta oprire partiala a functionarii administratie federale, care a inceput la 22 decembrie, a depasit cele 21 de zile de "shutdown" din timpul mandatului lui Bill Clinton in 1996. Situatia nu se va schimba nici in weekend: presedintele Donald Trump a asigurat ca nu vrea sa declare "atat…

- Blocajul care afecteaza o parte a administratiei federale americane a devenit cel mai lung din istoria SUA in noaptea de vineri spre sambata, intrand in cea de-a 22-a zi. Aceasta oprire partiala a functionarii administratie federale, care a inceput la 22 decembrie, a depasit cele 21 de zile…

- "Este bun simt. Ei au nevoie de o bariera, au nevoie de un zid. Fara asta vor fi probleme. Si moarte, multe morti", a tunat Donald Trump, purtand o sapca alba inscriptionata cu sloganul "Make America Great Again". "Roata functioneaza, zidul functioneza. Nimic nu e ca un zid", a adaugat el la o masa…

- 'Aveam intentia sa merg si sa vorbesc in fata comunitatii financiare mondiale la Davos. Inca este valabil, dar, daca shutdown-ul continua, nu voi merge. Planuisem sa merg, a fost un mare succes cand am mers. Avem o poveste grozava de spus', le-a declarat Trump reporterilor inainte de a parasi Casa…