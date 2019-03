Stiri pe aceeasi tema

- Desi demisia consilierului „speranța”, pare un gest de onoare, multe voci din spațiul politic cred ca consilierul USR , a fost forțat de conducerea partidului sa-și dea demisia din Consiliul Local.Multi simpatizanți de-ai acestuia s-au declarat indignați de votul lui Postolache și l-au criticat destul…

- Andrei Postolache, considerat una din marile sperante ale politicii din Iasi, dar si din tara, la momentul lansarii candidaturii pentru Primaria Iasi, a anuntat ca va demisiona, la inceputul saptamanii viitoare, din USR si din Consiliul Local Iasi.Postarea lui Andrei Postolache in care isi…

- Deputatul PSD Giurgiu Andrei Alexandru a anunțat ca a parasit partidul, urmand a deveni parlamentar neafiliat. "Astazi, 11 februarie, am anunțat oficial conducerii Camerei Deputaților decizia de a parasi...

- Deputatul PSD de Giurgiu Andrei Alexandru a anunțat, luni, ca a parasit partidul, urmand a deveni parlamentar neafiliat."Astazi, 11 februarie, am anunțat oficial conducerii Camerei Deputaților decizia de a parasi grupul parlamentar PSD, devenind, astfel, deputat neafiliat.Nu a fost deloc…

- Fostul premier Mihai Tudose a anunțat, pe pagina de Facebook, ca pleaca din PSD și se inscrie in partidul Pro Romania. „Acum 27 de ani am intrat in politica din dorința de a face ceva pentru Braila și pentru Romania. 27 de ani am fost membru PSD și nu am precupețit niciun efort pentru a face bine oamenilor,…

- ”Echipa miscarii civice Initiativa Romania ii multumeste colegului nostru, Mihai Politeanu, pentru cei peste trei ani de dedicare, viziune si serviciu in interesul cetatenilor pe care i-a oferit ca director executiv al acestei organizatii.” a anunțat Inițiativa Romania. ”In aceasta dimineata,…

- ”Sper ca veți considera ca țara noastra este pregatita. Cultura ne unește, politica nu intotdeauna, dar cred ca vom putea sa dovedim ca și politica putem s-o stapanim.” a spus Klaus Iohannis. Colegiul este alcatuit din cei 28 de comisari, printre care se numara și președintele și vicepreședinții.…