- Cami Bacioiu, membru USR Bucuresti, a afirmat luni ca si-a dat demisia din partid invocand ca s-a saturat de certurile interne. Aceasta mai sustine ca desi in partid „sunt si oameni foarte buni”, in interior a gasit si „porcaiala de cea mai joasa speta”. „Azi mi-am dat demisia din USR. M-am saturat…

- Deputatul Alexandru Andrei, care a demisionat in februarie din PSD, a anuntat intr-o postare pe Facebook ca va activa in grupul parlamentar PNL. "Nu am facut aceasta mișcare politica in urma unor calcule politicianiste, nu sunt un oportunist", a dat asigurari parlamentarul de Giurgiu. "Din respect fața…

- Andrei Caramitru, consilierul presedintelui USR Dan Barna, isi cere scuze dupa ce a comparat guvernarea PSD-ALDE cu Holocaustul, spunand ca in fiecare an 100.000 de romani mor din cauza celor de la Putere. Caramitru spune ca, pentru el, Holocaustul este simbolul absolut al raului si, din greseala,…

- "Din pacate, din nou, constatam cu dezamagire ca un politician roman se foloseste de termenul „Holocaust" intr-un context total nepotrivit. Moartea a milioane de oameni nevinovati nu trebuie minimalizata, iar atrocitatile razboiului nu trebuie sa-si gaseasca locul in campania electorala a vreunui…

- „Moartea a milioane de oameni nevinovați nu trebuie minimalizata, iar atrocitațile razboiului nu trebuie sa-și gaseasca locul în campania electorala a vreunui partid”, susține ambasadorul Israelului la București, David Saranga, ca reacție la postarea lui Andrei Caramitru în care…