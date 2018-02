Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Medgidia, Valentin Vrabie a demisionat astazi din ALDE. Demisia acestuia a fost confirmata de Daniel Learciu, unul dintre liderii ALDE Constanta. Vrabie demisioneaza dupa ce in sedinta de Birou Permanent Central al partidului din 31 decembrie a pierdut functia de vicepresedinte…

- Ca urmare a accidentul din ziua precedenta, caruia i-au cazut victime doi barbati care lucrau la Regia de Termoficare, seful RADET – mai exact administratorul special al Regiei – a decis sa renunte la functie, din cate anunta televiziunile de stiri. Demisia lui Razvan Nitu vine, practic, la doar cateva…

- Rectorul Universitatii din Bucuresti si fost ministru al Educatiei, Mircea Dumitru, a anuntat ca demisioneaza din toate functiile pe care le ocupa in cadrul CNATDCU, decizia fiind urmare a declaratiilor facute de ministrul desemnat, Valentin Popa, din timpul audierilor din Parlament.

- Demisia lui Paul Romer, cu efect imediat, din funcția de Economist șef al Bancii Mondiale, a ridicat o serie de intrebari privind motivele deciziei anunțate la inceputul saptamanii. Romer,...

- Desi abia a fost validata lista ministrilor ALDE, iata ca unul dintre ministrii propusi de partidul lui Calin Popescu Tariceanu a decis sa se retraga din cursa. Surse au declarat pentru STIRIPESURSE ca ar fi vorba despre ministrul Energiei, Toma Petcu.Potrivit primelor informatii, Toma Petcu…

- Mandatul lui Constantin-Florin Mituletu-Buica, vicepresedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Electorale Permanente, inceteaza la cerere, potrivit unei decizii a premierului interimar Mihai Fifor, publicata joi in Monitorul...

- Mandatul lui Constantin-Florin Mituletu-Buica, vicepresedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Electorale Permanente, inceteaza la cerere, potrivit unei decizii a premierului interimar Mihai Fifor, publicata joi in Monitorul Oficial.Conform aceleiasi decizii, Constantin-Florin…

- Consiliul Local Lugoj ramane doar cu un consilier independent dupa ce in urma cu cateva zile Liviu Brandusoni a ales sa se alature Uniunii Salvati Romania. USR a infiintat la Lugoj o filiala locala si i-a incredintat lui Brandusoni posibilitatea sa isi incropeasca echipa cu care sa apere interesele…

- In centrul municipiului Cluj-Napoca au iesit in strada peste 3.000 de persoane. Oamenii cer demisia Guvernului si ureaza liderului PSD, Liviu Dragnea, "La multi ani, cu executare", potrivit Mediafax. Participantii la protest s-au adunat sambata seara pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca avand…

- Fostul premier al României a transmis un mesaj dur pe pagina sa de Facebook, dupa demisia șefului Guvernului Mihai Tudose."Un an și unsprezece zile de guvernare PSD-ALDE: doi premieri au fost maziliți în batalii de partid, doua guverne au fost decapitate de ambiții politice…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, luni seara, pentru Mediafax, demisia premierului Mihai Tudose, afirmand ca in PSD nu s-a gasit inca „sluga perfecta pentru Liviu Dragnea”, afirmand ca partidul de guvernamant este in criza si singura solutie este organizarea alegerilor anticipate.Premierul…

- Fostul ministru, Elena Udrea, a transmis, marti, ca PSD ii va impune lui Dragnea sa propuna un om de partid pentru functia de premier, si nu „o alta sluga a Securitatii”, cum au fost Mihai Tudose si Sorin Grindeanu.

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, pentru Agerpres, ca alegerile anticipate sunt singura alternativa prin care sa se poata crea o majoritate "careia sa-i pese de guvernarea Romaniei".Viktor Orban s-a dezlanțuit! Atac fara precedent la adresa liderilor UE: 'Se comporta…

- Comitetul Executiv al PSD a votat luni retragerea sprijinului politic acordat Guvernului Romaniei. In consecința, premierul Mihai Tudose anunta ca isi va depune mandatul, au declarat surse politice. Potrivit surselor citate, cei mai multi membri CEx al PSD au cerut ca premierul Mihai Tudose sa isi depuna…

- Elena Udrea a comentat foarte acid demisia lui Mihai Tudose din funcția de premier. Fostul ministru considera ca adevarata problema este ca „Dragnea e in stare sa il puna si pe al treilea premier, tot de pe...

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca alegerile anticipate sunt singura alternativa prin care sa se poata crea o majoritate "careia sa-i pese de guvernarea...

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca demisia lui Mihai Tudose arata ca PSD este un partid aflat in criza. Orban spune ca partidul pe care il conduce considera ca in aceasta situație, cea mai buna soluție este declanșarea unor anticipate. Intr-un punct de vedere postat pe pagina de socializare…

- In ședința 59 de membri din 68 au fost pentru demisie. Inaintea intalnirii decisive pentru Mihai Tudose, doar trei miniștri și-au aratat susținerea pentru premier. De partea acestuia s-a poziționat și vicepremierul Marcel Ciolacu. Sustinator declarat al lui Mihai Tudose, buzoianul Marcel…

- "Un an și unsprezece zile de guvernare PSD-ALDE: doi premieri au fost maziliți in batalii de partid, doua guverne au fost decapitate de ambiții politice meschine. Nu cred ca exista precedent in Romania ca un partid cu o majoritate confortabila in Parlament sa-și decapiteze doua guverne intr-un…

- Liviu Dragnea a vorbit la finalul ședinței CEx a PSD despre demisia lui Mihai Tudose și reproșurile care i s-au adus. Liderul PSD afirma ca exista o stare de conflict între partid și Executiv, și chiar mai mult, un conflict în interiorul Guvernului, situație care nu mai putea continua.…

- "Sunt PERFECT impacat cu mine insumi! In data de 26 iunie, spuneam ca NU voi vota un Guvern PSD cu Mihai Tudose premier! Și NU l-am votat! ...Unii mi-au reproșat atunci ca "nu sunt om de partid". ...Ce bine ar fi fost daca n-aș fi vorbit singur atunci! ...Și cate lucruri voi mai scrie maine aici,…

- Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, a scris, pe Facebook, ca se asteapta ca in CExN al PSD social-democratii sa discute mai mult despre modalitatile prin care acest guvern sa functioneze si mai bine decat a functionat pana in prezent.

- Impreuna cu șeful Poliției Capitalei, Nicu Dragoș, a mai demisionat și adjunctul sau, anunța Romania TV. Demisiile au loc in contextul scandalului care polițistului pedofil. In acest moment, demisia șefului Poliției Capitalei, Nicu Dragoș și demisia adjunctului sau, sunt primele demisii la…

- Intrebat de catre Bogdan Chirieac daca Mihai Tudose va ramane sau nu premier in acest an, Codrin Ștefanescu a precizat ca nu se pune problema inlocuirii acestuia. Secretarul general adjunct al PSD a precizat ca ”momentan” nu i-a fost ceruta demisia premierului Mihai Tudose, deci nu exclude…

- „Cred ca este timpul ca acesta breasla, a politistilor, sa invete conceptul de a strange randurile. Daca nu am fost in stare sa strangem randurile pentru apararea drepturilor salariale, macar sa strangem randurile pentru apararea colegilor, a acelor adevarati profesionisti, a celor care fac intr-adevar…

- "Pe canalele media se vehiculau diferite informații. (...) A auzit discuția domnul Bogdan Chirieac. Discuția a fost urmatoarea, reproduc aproape exact: buna ziua, sunt premierul. Domnule comisar, doriți aceasta funcție? Raspunsul a fost exact așa: Domnule prim-ministru, permiteți sa raportez. In…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au emis astazi mandat de arestare in lipsa pe numele fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare. Potrivit minutei instantei, se admite cererea formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ndash; Directia Nationala…

- El vorbește despre o noua catastrofa din mandatul social-democratei. "Ce fel de teste psihologice au fost aplicate in ultimii ani in acest minister, daca polițistul mai recunoscuse o fapta similara in 2015?", a zis liberalul. [citeste si] "Daca se confirma faptul ca pedofilul din Drumul…

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan a scris, duminica, intr-o postare pe Facebook, ca in mod normal, Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ii ceara demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta Congresul. ”Nu se va intampla insa. Totusi, chiar și așa, 2018 va fi anul in…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Doina Pana, a demisionat din functie. Ea i-a inaintat premierului Mihai Tudose demisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor „pe motiv de sanatate”, potrivit unui comunicat al Guvernului. In cererea de demisie, Doina Pana a precizat, totusi, ca va ramane parlamentar.…

- Mihai Tudose a comentat, intr-un interviu difuzat sambata de Antena 3, declaratiile lui Liviu Dragnea, care a afirmat despre el ca nu este calm. Premierul a spus ca, daca "sunt unii mai sensibili", care i s-au plans liderului PSD ca el nu este calm, sa plece: "Dureaza trei secunde sa isi scrie demisia".

- Mandatul lui Horia Constantinescu in functia de comisar sef adjunct al Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Constanta a fost prelungit pe sase luni. Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- ZEEN, adica doi baieti talentati, dar cu o poveste de viata emotionanta, lanseaza primul lor single – IMA IMA. Povestea lui Mihail a inceput in Atena, Grecia, unde a crescut pana la 8 ani. Dupa aceasta varsta, parintii lui, tatal, de origine greaca si mama, romanca, au decis sa se mute in Romania. Dupa…

- Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta a votat prin corespondenta in sedinta statutar convocata in data de 11.10.2017. Pe ordinea de zi s a aflat un singur punct, si anume: numirea directorului general provizoriu ca urmare a incetarii prin ajungere…

- Proteste in marile orașe din Romania, in paralel cu protestul din București . Zeci de mii de oameni au ieșit in strada pentru a protesta fața de legile justiției. Cluj. Peste 1.500 de persoane protesteaza duminica seara in Piata Unirii din Cluj-Napoca unde s-a deschis Targul de Craciun, acestea scandand…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat marti dupa amiaza la DNA pentru a i se aduce oficial la cunostinta ca i s-a pus sechestru pe avere in dosarul Tel Drum, in care este urmarit penal si in care prejudiciul este estimat la 21 de milioane de euro din fonduri europene. Dragnea a sosit…

- Demisia intempestiva a europarlamentarului roman Sorin Moisa din PSD, dar și din grupul S&D al Parlamentului European, a starnit dezamagire printre foștii colegi, aceștia fiind neplacut surprinși atat de motivația eurodeputatului, cat și de maniera in care a fost prezentata. Claudia Țapardel,…

- Președintele statului Zimbabwe nu și-a anunțat demisia. "Congresul urmeaza sa aiba loc in saptamanile viitoare. Eu voi prezida dezbaterile", a declarat el spre surpriza generala la cateva ore dupa ce a fost demis din functia de presedinte al ZANU-PF. Pe de alta parte, liderul veteranilor…

- Dacian Cioloș a postat pe Facebook un mesaj pentru liderii PSD. "Din pacate, comentariile liderilor PSD demonstreaza ca aceștia nu au ințeles nimic din demisia lui Sorin Moisa. Sau, daca au ințeles, prefera sa nu iși asume ceva, pentru ca nu e așa, ca sa supraviețuiasca in partid, una spun…

- Presedintele Zimbabwe, Robert Mugabe, a primit, duminica, ultimatumul de a demisiona pana luni la pranz. Somația vine chiar din partea formatiunii politice aflata la, Zanu-PF. In caz contrar, Mugabe va fi pus sub acuzare.

- Demisie pe Facebook Asadar, sambata, 18 noiembrie, europarlamentarul Sorin Moisa a anunțat, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca a decis sa iși prezinte demisia din PSD, precizand ca urmeaza sa se alature, ca independent, grupului PPE. "Demisia din PSD va fi insoțita de demisia imediata…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan afirma ca plecarea lui Sorin Moisa din PSD este o pierdere imensa pentru stanga romaneasca si ca "un partid sanatos, democratic, nu ar da un Sorin Moisa nici pe o suta de Liviu Dragnea".

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan sustine ca plecarea lui Sorin Moisa din PSD este o pierdere imensa pentru stanga romaneasca si ca „un partid sanatos, democratic, nu ar da un Sorin Moisa nici pe o suta de Liviu Dragnea“.

- Demisia europarlamentarului Sorin Moisa din PSD starneste reactii dupa reactii in lumea politica. Catalin Ivan, coleg cu Moisa in Parlamentul European, afirma ca un partid sanatos ar aprecia mai mult oameni ca Moisa decat oameni ca Dragnea.Vezi si: ALERTA - Europarlamentarul Sorin Moisa demisioneaza…

- Am decis sa imi inaintez demisia din funcția de consilier onorific al premierului, care a fost de acord. Motivul este ca nu vreau sa acaparez atenția publica și sa deviez, chiar și pentru cateva ore, programul administrației. Mai importante și urgente sunt codul fiscal și dezbaterea relativa la legile…

- Un nou protest are loc in aceasta seara la Constanta, pe platoul din fata Prefecturii. Aproximativ 30 de persoane s au adunat deja la actiunea de protest intitulata "Ne am saturat sa fim furati". Lista cu orasele si linkurile evenimentelor create pe Facebook a fost actualizata pe 12 noiembrie la ora…

- Presedintele Rezervei federale de la New York (Fed) William Dudley confirmat luni ca va parasi functia la jumatatea lui 2018, fara sa-si duca mandatul la capat, relateaza AFP. Fed New York precizeaza intr-un comunicat ca mandatul de zece ani al lui Dudley urma sa se incheie in ianuarie 2019.Presedintele…

- "Pentru toate primariile de municipiu, acest pachet de modificari fiscale nu va aduce lucruri bune pentru ca vor fi bani mai putini la buget pentru investitii, avem foarte multe proiecte in derulare pe care vrem sa le finalizam. Avem proiecte noi, care sunt acum in faza realizarii studiilor de fezabilitate.…

- Lucia Hossu-Longin (76 de ani) povesteste cum se scufunda in carti in anii de scoala, cand o incantau autori ca Tolstoi si Dostoievski, cum simtea ca isi irosea aptitudinile jurnalistice la „Revista padurilor“, dar si de ce si-a dorit ca serialul documentar „Memorialul durerii“ sa ajunga la cat mai…