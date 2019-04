Stiri pe aceeasi tema

- La implinirea varstei de 60 de ani, Helmuth Duckadam a fost primit cu mult fast de ambasadorul german Cord Meier-Klodt. Recepția desfașurata la ambasada Germaniei din București a avut oaspeți de seama. Nume importante ale sportului romanesc, printre care Iosif Rotariu, Mihai Stoichița, Gabriela Szabo…

- PUTEREA a semnalat, de mai multe ori, ca in ultimii ani Clubul Sportiv Municipal (CSM) București, finanțat din banii bucureștenilor și condus de fosta atleta Gabriela Szabo, este un sac fara fund, unde antrenorii și sportivii anumitor secții, in special cei straini și cei de la jocuri sportive, sunt…

- Gabriela Szabo, directorul general de la CSM București, a anunțat azi ca formația din Capitala a ajuns la un acord de principiu cu Cristina Neagu (30 de ani) pentru prelungirea contractului scadent in aceasta vara. „Ma bucur ca-si doreste sa joace pentru iubitorii handbalului din Romania. Imi doresc…

- Veste mare in lumea handbalului! Directorul general al CSM București, Gabriela Szabo, a anunțat, azi, ca gruparea din Capitala a ajuns la un acord de principiu cu Cristina Neagu (30 de ani) pentru prelungirea contractului scadent in aceasta

- Fostul mare fotbalist francez Christian Karembeu a anuntat, vineri, la prezentarea trofeului EURO 2020 pe Arena Nationala, ca tragerea la sorti a grupelor turneului final va avea loc la Bucuresti, in data de 30 noiembrie 2019. Evenimentul va fi gazduit de pavilionul central al Complexului Expozitional…

- CSM București a remizat cu Thuringer, scor 23-23. Imediat dupa meci, conducerea CSM București a facut o mica ședința ad-hoc in Sala Polivalenta din Capitala. Directorul general al CSM, Gabriela Szabo, președintele secției, Nicolae Luca, managerul echipei masculine, Sorin Uțica, șeful secției de handbal…

- Dupa aproximativ un an de munca in calitatea de antrenor, fostul pugilist, Adrian Poputea, incepe sa obtina rezultate notabile cu sportivii pe care-i pregateste. Ultimele medalii au fost obtinute la Cupa Romaniei – feminin, desfasurata la Bucuresti, in perioada 26 februarie – 1 martie. Clubul Sportiv…

- Directorul general al CSM Bucuresti, Gabriela Szabo, a declarat, mircuri seara, ca va face totul pentru ca handbalista Cristina Neagu sa se recupereze cat mai bine dupa operatia la genunchiul drept si sa revina repede pe teren. "Cristina Neagu este bine, am vorbit cu ea si aseara. Ea isi…