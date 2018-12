Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anuntat sambata o noua plecare din administratia sa, cea a secretarului internelor, Ryan Zinke, un personaj foarte controversat, ale carui atributii aveau legatura in special cu parcurile nationale si chestiunile legate de populatia indigena,…

- Presedintele Donald Trump a declarat, sambata, ca seful sau de cabinet, John Kelly, va parasi functia pe care o detine la Casa Alba pana la finalul lui 2018, transmit BBC si Reuters. Trump l-a descris pe Kelly drept un „asistent loial“.

- Donald și Melania Trump au participat, miercuri seara, la ceremonia de aprindere a instalației de iluminat a bradului de Craciun din apropierea Casei Albe, o ceremonie care a ajuns anul acesta la a 96-a ediție. Butonul de aprindere a luminițelor a fost apasat de Melania Trump, dar discursul a fost ținut…

- Interviu cu Vasile PUȘCAȘ Interviu cu prof.univ.dr. Vasile PUȘCAȘ, Jean Monnet Ad Personam Chair, Universitatea Babes -Bolyai, Cluj- Napoca, Facultatea de Studii Europene Pulsul Geostrategic (P:G.): Cum apreciați gravitatea stadiului actual al confruntarii SUA - UE la care s-a ajuns in domeniul relațiilor…

- Autoritatile din Florida au emis un avertisment miercuri, in care au spus ca Michael, o furtuna tropicala de categoria 4 care s-a format in Golful Mexic, ar putea deveni cel mai devastator uragan din ultimii 100 de ani care loveste partea nordica a acestui stat american. Guvernatorul statului…

- Administrația Prezidențiala a dat publicitații programul președintelui Klaus Iohannis la cea de-a 73-a sesiune a Adunarii Generale a ONU, care are loc in orașul New York. Klaus Iohannis va participa la recepția tradiționala oferita de șeful de la Casa Alba, Donald Trump, și prima doamna a Americii,…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, s-a intalnit cu prim-ministrul japonez Shinzo Abe duminica seara la New York inaintea Adunarii Generale a ONU care isi incepe lucrarile luni, informeaza France Presse. Aproximativ 130 de sefi de stat si de guvern sunt asteptati sa ia parte in aceasta…