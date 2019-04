''Eu cred ca demisia domnului Lazar nu se va intampla și nici destituirea domniei sale. Probabil ca vom avea parte de sfarșitul mandatului și ramane sa vedem cine va fi propus procuror general. Poate va mai fi pus o data.

Din punctul meu de vedere cred ca sunt doua componente in ceea ce il privește pe Lazar: Cine este sau cine era la vremea respectiva domnul Lazar. Ce spunea domnul Troncota, ca ar fi ofițer sub acoperire, eu incep sa cred ca e adevarat. In al doilea rand, ințeleg ca era un ciubucar. Nu a raspuns acestor acuzații. Al treilea lucru, sigur ca era in contact cu securitatea…