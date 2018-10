Demisie a unui lider PNL

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul consilier judetean Isidor Raducea, vicepresedinte al PNL Dolj, a demisionat, vineri, din partid. Raducea a declarat pentru AGERPRES ca si-a depus demisia la sediul PNL Dolj din Craiova in cursul zilei de vineri pentru ca doreste "sa mearga pe un alt drum", fara a mai avea vreo apartenenta…

- Autoritațile din Dolj sunt in așteptarea celei de-a doua expertize a cladirii Spitalului Județean de Urgența (SJU) Craiova, ca sa știe exact ce trebuie facut, dupa ce prima expertizare, facuta in 2013, a stabilit ca „exista risc seismic, ceea ce ...

- Mama din Craiova care si-a ucis copilul in somn a fost lasata in libertate dintr-o greseala procedurala a instantelor din Dolj. Arestata preventiv dupa ce si-a omorat propriul copil in varsta de numai trei ani, Irina Plesa (33 de ani) a fost transferata in arestul IPJ Dolj si ulterior intr-un penitenciar.…

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat, in Craiova, o acțiune pe linia prevenirii si combaterii activitatilor ilicite de comert din domeniul „legume-fructe”. Politistii au verificat 12 societati comerciale si 10 persoane fizice, in urma abaterilor ...

- Un tânar în vârsta de 26 de ani, din Slatina, județul Olt, este cercetat penal de polițiștii din Dolj dupa ce, noaptea trecuta, în autoturismul sau a fost gasit un pistol cu un încarcator cu cartușe, deținut

- Politistii din Dolj au inceput o ancheta dupa ce, miercuri, un barbat in varsta de 49 de ani din Craiova a fost gasit mort intr-un cimitir din localitate, fiind strivit de o cruce din ciment. Purtatorul de cuvant al IPJ Dolj, Cosmin Gradinaru, a declarat ca barbatul s-ar fi sprijinit de cruce, care…

- Politistii din Dolj au efectuat sambata o perchezitie domiciliara la locuinta unui barbat de 32 de ani din localitatea Breasta, banuit ca ar fi tras cu arma, in noaptea de vineri spre sambata, in conflictul care s-a iscat in trafic ...