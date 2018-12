Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial american a declarat ca iși va da demisia dupa ce Donald Trump a decis sa retraga trupele armate americane din Siria. Diplomatul american Brett McGurk a anunțat ca va demisiona anul viitor, dar a adaugat ca a vrut sa faca acest anunț inainte de finalul anului. Inainte de declarațiile de retragere…

- Brett McGurk, reprezentantul SUA in coalitia globala care lupta impotriva ISIS a demisionat in semn de protest fata de decizia presedintelui Donald Trump de a retrage trupele americane din Siria, alaturandu-se secretarului Apararii, Jim Mattis, relateaza BBC si Associated Press.

- Secretarul de stat american Mike Pompeo l-a asigurat pe prim-ministrul irakian Adel Abdul Mahdi ca Statele Unite sunt inca angajate in lupta impotriva Statului Islamic in Irak si alte zone in ciuda planurilor de a retrage trupele din Siria, a declarat biroul lui Abdul Mahdi sambata, informeaza Reuters.…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, a apreciat vineri ca generalul Jim Mattis a facut ''ceea ce este corect'' prin decizia sa de a-si da demisia din functia de secretar al apararii, dupa luni de divergente cu presedintele Donald Trump, transmite agentia EFE. ''Daca…

- Presedintele Donald Trump a decis sa retraga un numar "important" de trupe americane stationate in Afganistan, a informat joi un responsabil american, la o zi dupa anuntul retragerii celor stationate in Siria, relateaza AFP. "Decizia a fost luata. Va fi o retragere importanta" din Afganistan,…

- Sase senatori americani i-au cerut cu insistenta presedintelui Donald Trump sa revina asupra deciziei de retragere a fortelor americane din Siria, relateaza joi dpa preluata de Agerpres. Senatori printre care republicanii Lindsey Graham si Marco Rubio au semnat o scrisoare catre presedintele…

- Statele Unite se pregatesc sa-si retraga militarii din Siria, unde sunt desfasurati sa lupte impotriva gruparii Statul Islamic, alaturi de Fortele Democratice Siriene (FDS), o coalitie arabo-kurda. Aceasta retragere a fost decisa de catre presedintele Donald Trump persoanl, in urma unei conversatii…