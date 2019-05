Stiri pe aceeasi tema

- Premierul irlandez Leo Varadkar a declarat vineri, la Dublin, ca se teme ca demisia premierului britanic Theresa May ar putea sa introduca Brexitul intr-o faza ”foarte periculoasa” pentru Irlanda, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Rusia intentioneaza sa ia inapoi din Belarus o…

- 'Presedintele Donald Trump si prima doamna Melania Trump au acceptat invitatia prim-ministrului Leo Varadkar de a vizita Irlanda cand vor fi in Europa pentru o vizita de stat in Regatul Unit si pentru evenimentele din Regatul Unit si Franta, de marcare a 75 de ani de la Debarcare', a transmis Casa…

- 'The Christchurch Call' (Apelul Christchurch) isi ia numele de la orasul din Noua Zeelanda unde un australian inarmat, suspectat ca ar fi un sustinator al suprematiei albilor, a ucis in martie 51 de persoane in atacurile asupra a doua moschei. In mod simbolic, reuniunea va incepe cu o karanga, un…

- Partidul Conservator, al premierului britanic Theresa May, ar urma sa piarda sute de locuri in alegerile locale de joi din Regatul Unit, sporind astfel presiunea asupra guvernului de la Londra, care trece printr-o criza politica legata de intentia tarii de a iesi din Uniunea Europeana, transmite…

- Premierul britanic Theresa May si omologul sau irlandez Leo Varadkar au participat miercuri la inmormantarea jurnalistei Lyra McKee, care a fost impuscata mortal in timp ce asista la revoltele din Irlanda de Nord de saptamana trecuta, relateaza dpa potrivit Agerpres. Parintele Martin Magill,…

- ''Noi sustinem total Irlanda'', a declarat Michel Barnier intr-o conferinta de presa comuna cu premierul irlandez Leo Varadkar, la Dublin, subliniind ca in cazul unui 'divort' fara acord, Uniunea Europeana nu va lansa negocieri comerciale cu Londra atat timp cat chestiunea frontierei irlandeze nu…

- Partidul nord-irlandez care sprijina guvernul minoritar al premierului Theresa May solicita un loc la masa negocierilor comerciale post-Brexit ca pret pentru sustinerea acordata acordului negociat de sefa executivului britanic, respins de doua ori de catre Parlament, transmite sambata Reuters, citand…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si premierul britanic, Theresa May, au ajuns luni seara la un compromis in ceea ce priveste frontiera irlandeza dupa Brexit. Asta inseamna ca acordul initial negociat de UK si UE se modifica, iar Parlamentul britanic ar putea sa il aprobe intr-un…