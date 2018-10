Stiri pe aceeasi tema

- O asociatie care promoveaza etica in cadrul clasei politice americane a denuntat marti, in ajunul demisiei lui Nikki Haley din functia de ambasadoare a SUA la ONU, cadouri necuvenite acceptate de aceasta, potrivit France Presse preluata de Agerpres. In mod cu totul neasteptat, ambitioasa femeie…

- Nikki Haley, ambasadorul SUA la ONU, si-a dat demisia, care a fost acceptata de presedintele Donald Trump. De altfel, liderul de la Casa Alba a declarat ca stia de jumatate de an de intentia diplomatului american.

- Numirea fiicei sale Ivanka in postul de ambasadoare a Statelor Unite la ONU "ar fi dinamita", a afirmat marti Donald Trump intrebat despre zvonurile care o vedeau in locul lui Nikki Haley, demisionara, relateaza AFP, citat de Agerpres.

- Ambasadoarea SUA la Natiunile Unite, Nikki Haley, ce are rang de ministru in cadrul guvernului american, a prezentat demisia sa presedintelui Donald Trump, care a acceptat-o, au relatat marti media americane.Intr-o intalnire cu Nikki Haley desfasurata in Biroul Oval incepand cu ora locala…

- Casa Alba a indicat vineri ca presedintele american Donald Trump este deschis ideii de a se deplasa la Moscova pentru o vizita, dupa anuntul facut de presedintele rus Vladimir Putin ca l-a invitat la Moscova pe omologul sau american, informeaza France Presse.'Suntem gata sa-l invitam pe presedintele…