Sute de amenzi contravenționale, în Timiș

La sfârșitul săptămânii trecute, poliţiştii rutieri timișeni au acţionat pe raza întregului judeţ, în vederea prevenirii şi combaterii principalelor cauze The post Sute de amenzi contravenționale, în Timiș appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]