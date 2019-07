Stiri pe aceeasi tema

- SUA si Marea Britanie au o "relatie speciala" care este mai presus de orice individ, a precizat miercuri Departamentul de Stat, dupa demisia ambasadorului britanic in urma unor comentarii critice ale presedintelui Donald Trump, relateaza Reuters. "SUA si Marea Britanie au o legatura care este mai presus…

- Președintele american Donald Trump a afirmat luni ca „nu va mai discuta” cu ambasadorul Marii Britanii în Statele Unite, dupa ce în weekend au aparut informații potrivit carora diplomatul britanic a descris Administrația Trump drept disfuncționala, stângace și inepta, relateaza…

- Ministrul britanic al comertului, Liam Fox, a recunoscut luni ca mesajele despre presedintele american Donald Trump ale ambasadorului Regatului Unit la Washington pot afecta relatiile cu SUA, transmite Reuters.Fox, aflat intr-o vizita in Statele Unite, a declarat pentru BBC ca isi va cere…

- Ministrul german de Externe a ajuns la Teheran pentru a purta luni discuții cu președintele Hassan Rouhani, în cadrul unui efort european concertat pentru pastrarea acordului nuclear dintre Iran si marile puteri mondiale și pentru dezamorsarea tensiunilor dintre SUA și Iran, relateaza Reuters…

- Steven Mnuchin, secretarul Trezoreriei Statelor Unite, a declarat sambata ca progresul major in negocierile comerciale cu China va fi facut in cadrul intalnirii dintre președintele american Donald Trump și omologul sau chinez Xi Jinping de luna aceasta, conform Reuters, scrie Mediafax.De asemenea,…

- Presedintele american Donald Trump, aflat in vizita la Londra, a dat asigurari marti ca Marea Britanie va putea obtine un acord comercial "fenomenal" cu SUA, dupa retragerea ei din Uniunea Europeana, si a salutat modul in care a gestionat premierul britanic Theresa May negocierile de Brexit, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump va aborda, probabil, mai multe subiecte in timpul vizitei sale la Londra, saptamana viitoare, printre care si Brexitul sau problema interzicerii Huawei de a construi retele 5G, scrie Reuters.

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a declarat joi ca daca ar avea de ales intre anularea Brexit și un Brexit fara acord, ar prefera ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara acord, potrivit Reuters, informeaza mediafax. El a mai adaugat ca anularea Brexit, in contextul in…