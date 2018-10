Stiri pe aceeasi tema

- Cineastul Tim Story, cunoscut pentru seria „Fantastic Four”, se afla in negocieri cu Warner Bros. Animation Group pentru a regiza un film live-action hibrid „Tom si Jerry”, informeaza The Hollywood Reporter, scrie news.ro.„Tom si Jerry” - serial animat creat de William Hanna si Joseph Barbera…

- Thrillerul horror "Calugarita: Misterul de la manastire", filmat integral in Romania, s-a mentinut pe prima pozitie in box office-ul romanesc de weekend, in a doua saptamana de la premiera, fiind vizionat de 45.667 de spectatori si generand incasari de 911.112 de lei.Filmul - cu actorul mexican…

- Patru lungmetraje au debutat in top 10 al box office-ului nord-american, iar filmul horror „The Predator” a inregistrat cel mai bun start din weekend, cu incasari de 24 de milioane de dolari, informeaza news.ro.Devansand un alt horror, „The Nun”, lungmetrajul Fox regizat de Shane Black ii…

- O productie filmata in intregime in Romania, ,,Calugarita: Misterul de la Manastire” prezinta un nou si terifiant capitol al universului ,,The Conjuring” semnat de James Wan, un thriller horror care odata cu premiera sa pe marile ecrane din tara a doborat o impresionanta serie de recorduri. Noul thriller…

- Filmul de groaza ''The Nun'' a urcat in fruntea box-office-ului nord-american in primul weekend de la lansare, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de firma de specialitate Exhibitor Relations, relateaza AFP. Cea mai recenta pelicula din universul ''Conjuring'',…

- Filmul de groaza 'The Nun - Calugarita: Misterul de la manastire', din distributia caruia face parte si actorul mexican Demian Bichir, este principala propunere din acest weekend intr-o saptamana destul de linistita la incheierea sezonului estival, relateaza vineri EFE. Regizorul Corin Hardy…

- Ben Affleck și Matt Damon vor lucra din nou impreuna la un nou film dupa ce in urma cu peste 20 de ani și-au facut debutul la Hollywood in aceeași maniera. Ccei doi, care sunt prieteni apropiați inca din copilarie, vor colabora de aceasta data pentru a prezenta un mare caz de escrocherie la restaurantele…