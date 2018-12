Stiri pe aceeasi tema

- Victimele au fost atacate in timp ce sarbatoreau in orasul Montelibano din nordul tarii dupa ce echipa lor, Junior Barranquilla, a castigat liga columbiana, a relatat ziarul El Heraldo. Nu a fost clar cine a aruncat dispozitivul. Sandra Devia, guvernatorul departamentului Cordoba, a confirmat explozia…

- Narcisa manelista este insErcinatE pentru a doua oarE "i urmeazE sE devinE mEmicE in primEvara anului viitor. Ea "i Cristina Pucean sunt, pe langE colege de breaslE, "i bune prietene, a"a cE le-au pregEtit fanilor lor cele mai tari lucruri.

- Devine din ce in ce mai clar ca intalnirile dintre Demi Lovato și designerul Henry Levy sunt mai mult decat amicale, dupa ce aceștia au fost surprinși sarutandu-se, in timpul unei ieșiri in oraș.

- La patru luni de cand a fost internata de urgența din cauza unei supradoze, Demi Lovato a revenit pe rețelele de socializare cu un mesaj care o definește, alaturi de o fotografie facuta dupa un antrenament de jiu jitsu, semn ca asta o ajuta sa nu recidiveze.

- Demi Lovato a ieșit de la centrul de dezintoxicare, unde a fost internata timp de 90 de zile, dupa ce era sa iși piarda viața din cauza unei supradoze. Artista a fost vazuta la un restaurant din Beverly Hills, ținandu-se de mana cu designerul Henry Levy, potrivit TMZ. Demi Lovato și Henry Levy, ținandu-se…

- Vestea ca Demi Lovato a fost la un pas de moarte din cauza unei supradoze de heroina a șocat lumea intreaga. Dupa timpul petrecut in spital, vedeta a jurat ca se ve interna de dezintoxicare, pentru a scapa de viciul cu care se lupta de ani de zile. Trei luni mai tarziu, exista și update-uri.

- Julia Louis-Dreyfus nu a vrut sa comenteze deloc despre moartea surorii sale și nici sa faca public acest moment dureros. Potrivit informațiilor aparute in presa internaționala, Emma Louis-Dreyfus a murit in luna august, mai exact pe data de 13. Cauza morții femeii in varsta de 44 de ani a fost o…

- La aproximativ doua luni dupa ce a fost gasita inconstienta in casa si a ajuns de urgenta la spital, ca urmare a unei supradoze de droguri, Demi Lovato a fost vazuta din nou in public. Demi Lovato, la inceputul acestui an Artista, care se afla de saptamani bune la reabilitare, a fost fotografiata de…