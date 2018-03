Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o lucrare, mama cantareței Demi Lovato deschide pentru prima data un subiect sensibil din viața sa. Diana De La Garza vorbește despre relația abuziva dintre ea și tatal lui Demi, Patrick. “Am crezut ca il pot schimba și cred ca asta simt toate femeile care trec prin așa ceva”, a precizat mama cantareței.…

- Tot mai multe vedetese impotrivesc deciziei președitelui Americii de a oferi arme profesorilor pentru a apara elevii. Cantareața Cardi B a postat pe Twitter, cat și pe Instagram un mesaj in care vorbește despre cum profesorii primesc salarii mici, dar vor avea arme. “America trebuie sa fie foarte distractiva…

- Lorde se pregatește pentru turneul de promovare a albumului “Melodrama” și ne-a pregatit cateva fotografii in care ne arata cum se distreaza ea la repetiții, impreuna cu toata echipa. Artista a publicat pe Twitter imagini de la repetiții și a declarat ca e timpul pentru “pupici și imbrațișari”. taking…

- In timp ce Demi se pregatește pentru turneul “Tell me you love me”, cantareața iși impartașește crush-urile pe Twitter. Demi a descris intr-o postare pe Twitter un vis in care apare Drake și va anunțam de acum ca e awwwww. “Am avut un vis aseara ca mi s-a dezlegat șiretul la unul dintre pantofi așa...…

- La nici o zi de la desparțirea dintre Jennifer Aniston și Justin Theroux, internetul deja o cupleaza din nou pe actrița cu fosta mare iubire, Brad Pitt. Nebunia totala inceputa de fani pe Twitter e atat de amuzanta incat ar putea avea și un sambure de adevar in ea. Jeniffer Aniston și Brad Pitt au divorțat...…

- La o zi dupa atacul de la liceul din Parkland, Florida, in urma caruia 17 persoane și-au pierdut viața, președintele Statelor Unite a ținut o confrința de presa in cadrul careia a transmis un mesaj tuturor copiilor din SUA, scrie CNN. Președintele Donald Trump s-a adresat direct copiilor din intreaga…

- Sagețile iubirii au plutit ieri la cele trei date-uri pe care le-am pus la cale cu Radio Tinder, dar și printre vedetele de peste ocean. Unele dintre ele și-au declarat public iubirea, așa ca sa știe toata lumea ce simt. Kim Kardashian a postat o fotografie și un mesaj pe Twitter pentru Kanye West.…

- Chiar inainte de a fi lansat in cinematografe, filmul “Black Panther” de la Marvel a spart un record, devenind filmul despre care s-a vorbit cel mai mult pe Twitter din intreaga lume. Subiectul “Black panther” a strans nu mai puțin de 5 milioane tweet-uri și este pe primul loc anul acesta, fiind urmat…

- Shawn Mendes e probabil in vacanța dupa turneul global terminat in decembrie, sau cel puțin asta ne da de gandit din fotografia postata ieri pe contul de Twitter. Printr-o fotografie mega hot in care i se vad atat de bine patrațelele, Shawn Mendes ne face sa oftam atat din cauza abdomenului, cat și…

- KSHMR, dj-ul cea zguduit vara trecuta plaja de la Neversea, revine sub un nou alias cu care ne tot ține in suspans pe Twitter. Zilele trecute KSHMR a publicat zilele trecute un preview cu privire la noul ritm ce-l va face consacrat sub un nou nume. Deși produatorul a trecut prin mai multe povești și...…

- Chris Brown și-a postat Twitter visul de a colabora cu Rihanna, Beyonce și Bruno Mars pentru un turneu global. Asta deși in 2009, chiar cu o seara inainte de Grammy, Chris Brown pleda vinovat pentru atacul asupra Rihannei, care era prietena sa la acea vreme. “Daca decideți sa-l faceți fara mine… atunci…

- Stratul de 15 cm de zapada a facut haos in oraș, dar a și transformat capitala Franței intr-un magnific taram al zapezii, jocurilor și fericirii. Cateva fotografii postate de turiști și locuitori ai Parisului pe Twitter ne arata cum sub o patura de zapada orașul stralucește pur și simplu. Simboluri…

- Rihanna este ambasadorul “Global Partnership for Education” și a ajutat la strangerea a 2 miliarde de dolari impreuna cu președintele Emmanuel Macron pentru a sprijini educația in lume. Cei doi au inceput o colaborare din iunie prin intermediul Twitter și au promis ca vor lupta impreuna pentru țarile…

- Bruno Mars vrea sa le calce pe urme lui Beyonce, Coldplay, The Black Eyed Peas și Katy Perry cu un super show pe care artistul il planuiește pentru anul viitor. Bruno Mars și-a manifestat emoțiile pentru aceasta ediție a Super Bowl pe Twitter, acolo unde a facut și planul pentru urmatoarea ediție. In…

- Cel mai nou videoclip produs de Halsey prezinta o realitate distopiana, ce se afla in stransa legatura cu mesajul piesei, cantareața vorbind despre fostele relații. Halsey dezvaluie astfel, atat prin imaginile ce compun videoclipul, cat și prin versurile piesei, o latura sensibila cu privire la desparțiri…

- Show-ul din pauza Super Bowl este cel mai vizionat eveniment de televiziune din Statele Unite ale Americii, in fiecare an fiind urmarit de peste 100 de milioane de telespectatori. A devenit deja o tradiție ca in pauza finalei NFL sa aiba loc concerte de excepție. Anul acesta, Justin Timberlake a fost…

- Justin Timberlake a cam fost luat la mișto pe Twitter dupa concertul susținut la Super Bowl, din cauza ținutei. Deși costumația parea a fi de camuflaj, camașa cu un peisaj rural și un cerb printat pe ea a fost piesa de rezistența care il va face pe Justin Timberlake sa nu mai intre pe Twitter... View…

- O “durere severa” o forțeaza pe Lady Gaga sa anuleze ultimele concerte din turneul Joanne ce era atat de aproape de noi. Cantareața a anunțat pe Twitter duminica dimineața ca iși cere scuze de la fanii sai. “Sunt devastata și nu știu cum sa descriu asta.”, a declarat Lady Gaga. “Promit ca voi reveni…

- Tensiunile dintre Donald Trump și mai mulți jucatori din campionatul de fotbal american au izbucnit in urma unor masuri ale poliției fața de reprezentanții populației de culoare din SUA, pe care sportivii le considera abuzive. Aceștia protesteaza fața de aceste masuri, ingenunchind in timpul intonarii…

- Disclosure nu au mai fost vazuți pe Twitter și Instagram de 3 saptamani dar știm clar ca ne pregatesc un album proaspat și probabil sunt ocupați in studio. Pe 10 ianuarie Disclosure au facut ultima declarație oficiala cu privire la noul album care este in proces de creație in studio, iar noi fierbem…

- Michelle Obama, fosta prima doamna a Statelor Unite ale Americii, a dezvaluit ce a primit de la Melania Trump, in timpul ceremoniei de investire a noului președinte, anul trecut. Michelle a declarat ca in cutia de cadou era o “rama minunata”. Momentul primirii darului a starnit controverse, pentru ca…

- S-ar putea sa fie nevoie sa luam notițe de la Demi Lovato. Vedeta a pus ochii pe o bucațica de barbat și ne arata cum merge cel mai bine flirtul pe Instagram. Prințul spre care aspira Demi este Henry Cavill, unul dintre cei mai frumușei actori ai Marii Britanii. Subtila, cum ne-a obișnuit, Demi Lovato...…

- Presedintele Statelor Unite Donald Trump isi va prezenta marti seara, in fata Congresului reunit, viziunea unei Americi ”sigure, puternice si mandre”, si va insista asupra sanatatii economiei si vigorii Wall Street-ului, scrie AFP. In linia de la Davos, pe un ton hotarat pragmatic, locatarul Casei…

- Daca v-ați intrebat pana acum unde ii vin președintelui Americii cele mai stralucite idei pentru tweet-urile sale atat de faimoase, ei bine, i-am demascat secretele. Donald Trump a admis ca majoritatea tweeturilor le posteaza din pat, la micul dejun alaturi de familie, la pranz sau chiar la o bere cu…

- Presedintele Donald Trump a dat asigurari, intr-o scrisoare adresata sefilor de stat de pe continentul African, ca Statele Unite ale Americii ii 'respecta profund' pe africani, au declarat, duminica, surse diplomatice.

- Donald Trump vrea sa faca pace cu liderii mondiali la Forumul Economic de la Davos și spune ca sloganul lui ”America First” inseamna ca ca va pune mereu pe primul loc in SUA cand vine vorba de comerț, dar asta nu inseamna ca America va fi singura, scrie BBC News. „Statele Unite sunt deschise pentru…

- Jessie J și-a șocat fanii dupa ce a intrat intr-un concurs de talente și l-a caștigat. Artista a postat un clip cu momentul in care caștiga pe pagina sa de Twitter. Starul cu numele real Jessica Ellen Cornish a fost intr-o stransa competiție cu cantareații taiwanezi Sam Lee și Angela Chang și rocker-ul…

- Jessie J și-a șocat fanii dupa ce a intrat intr-un concurs de talente și l-a caștigat. Artista a postat un clip cu momentul in care caștiga pe pagina sa de Twitter. Starul cu numele real Jessica Ellen Cornish a fost intr-o stransa competiție cu cantareații taiwanezi Sam Lee și Angela Chang și rocker-ul…

- Dupa toate reacțiile de ambele parți in urma mișcarii pe care hashtag-ul #metoo a provocat-o, producatorul de cosmetice Hard Candy renunța la ideea ce se voia a fi inregistrata. Reacții ale fanilor de cosmetice pe Twitter i-au facut pe managerii companiei sa regandeasca ideea, asta dupa ce la lansarea…

- Se speculeaza ca Zedd produce chiar in momentul de fața urmatorul hit al anului. Celebrul DJ iși cam ține in suspans fanii pe contul de Twitter unde posteaza din cand in cand mesaje cu privire la urmatoarea piesa, ce este deja in proces de creare. Artistul a postat pe 12 ianuarie un preview de doar...…

- Katty Perry a declarat intr-un interviu ca se considera o victima a rețelelor de socializare datorita presiunii pe care o simte la orice mișcare in online. Cantareața de 33 de ani și cea mai urmarita persoana pe Twitter susține ca rețele de socializare precum Instagram și Twitter reprezinta “declinul…

- Internetul a luat-o razna de cand Kim Kardashian și Kanye West au anunțat ca familia lor s-a marit. La inceputul saptamanii, o mama surogat a nascut ”o fetița frumoasa și sanatoasa”, dupa cum a comentat Kim la postarea de pe Twitter. She’s here. https://t.co/oVg6se6VeQ — Kim Kardashian West (@KimKardashian)…

- La varsta de 25 de ani, Demi Lovato nu se ferește sa posteze pe contul de Instagram fotografii provocatoare. In una din descrierile unei fotografii in costum de baie, Demi Lovato a menționat ca nu este atat de mulțumita de propriul corp, dar va inceta sa mai fie perfecționista cu privire la aspectul…

- Din cauza reclamei care fost catalogata drept rasista, retailer-ul H&M are probleme cu tot mai mulți artiști. Rapper-ul G-Eazy este și el foarte afectat de publicitatea negativa și nu iși dorește sa mai fie implicat. “Cred ca aceasta colaborare trebuie sa inceteze”, a postat rapper-ul pe pagina sa…

- Cantareața, in varsta de 25 ani, nu se ferește sa posteze pe contul de instagram fotografii provocatoare. In una din descrierile unei fotografii in costum de baie, Demi Lovato a menționat ca nu este atat de mulțumita de propriul corp, dar va inceta sa mai fie perfecționista cu privire la aspectul fizic…

- Simone Biles (20 de ani) s-a alaturat colegelor sale care marturisisera abuzurile la care au fost supuse de Larry Nassar, fostul medic al echipei naționale de gimnastica a Statelor Unite ale Americii. Intr-o postare pe Twitter, multipla campioana olimpica și mondiala a povestit calvarul prin care a…

- Demi Lovato este una dintre artistele care nu s-au ferit in ultimii ani sa dezvaluie mai mult decat era nevoie din corp. Pe contul ei de Instagram, artista are numeroase poze in ipostaze provocatoare și imbracata sumar. “Postez fotografii #nophotoshop pentru ca sunt mandra sa-mi arat corpul așa cum…

- Cantareața Pink a anunțat ca va interpreta imnul național al Statelor Unite ale Americii in deschiderea Super Bowl. Cel mai așteptat meci de fotbal american al anului va avea loc anul acesta la U.S. Bank Stadium, Minnesota, echipele finaliste urmand a fi stabilite. The Super Bowl Half-Time Show, unul…

- Exista o noua disputa in industria muzicala internaționala: cantareața Lana Del Rey a confirmat pe contul sau de Twitter ca membri trupei Radiohead au decis sa o dea in judecata. Aceștia pretind ca unul dintre cantecele artistei seamana izbitor cu hitul lor de la inceputul anilor 90′: “Creep”. It’s…

- Rusia a cerut joi Statelor Unite ale Americii sa nu intervina in ceea ce Moscova numeste 'afacerile interne' ale Iranului, a afirmat ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov intr-o declaratie pentru agentia oficiala de presa TASS, potrivit Reuters. Riabkov a declarat ca…

- Lana del Rey se anunța un an plin. Artista va pleca in curand intr-un mare turneu european, așa cum le-a promis fanilor. Pe contul ei de Twitter, Lana del Rey anunța in octombrie ca dupa terminarea turneului american de promovare al noului album Lust for Life, concertele vor continua in Australia și…

- Vreme extrema in SUA dupa ce un val de fric se menține in zona de nord a Statelor Unite și a Canadei, in urma ninsorilor abundente din ultimele zile, potrivit Digi 24. Statul american Minnesota a fost lovit din plin de frigul napraznic. Temperaturile au scazut pana la -38 de grade Celsius…

- Melania Trump a vrut sa transmita un mesaj degajat pe Twitter în prima zi de Craciun. Prima doamna a Americii a publicat o fotografie trecuta printr-un filtru special de Craciun, în care a facut o figura surprinsa. Americanii i-au reproșat soției lui Donald Trump ca se ține…

- Shazam e aplicația cool care te ajuta de fiecare data cand iți place o melodie super mult și habar n-ai cum se numește. In ultima saptamana, astea au fost cele mai cautate piese in Romania. 5. Jason Derulo feat. French Montana – Tip Toe 4. ZAYN – Dusk Till Dawn ft. Sia 3. Luis Fonsi, Demi Lovato...…

- Enrique Iglesias și Anna Kournikova sunt parinți! Fosta tenismena in varsta de 36 de ani a adus pe lume un baiat și o fata, numele lor fiind Nicholas și Lucy, confrom TMZ. Nașterea a avut loc in Statele Unite ale Americii, la Miami. Deocamdata, numele copiilor nu au fost confirmate, deoarece cuplul…

- Cei mai cunoscuti lideri de opinie din mediul online, inclusiv cei care au contracte cu celebrele branduri din industria produselor de lux, au fost informati de autoritatile de reglementare din Statele Unite ale Americii ca risca sa incalce prevederile legilor privind publicitatea. Oficiali…

- Mai țineți minte pariul de acum cateva luni, cand tenismena canadianca Eugenie Bouchard a pierdut un pariu pe Twitter și a ieșit la un date cu un fan super norocos? Se pare ca lucrurile nu s-au oprit acolo. Potrivit TMZ, cei doi au fost suprinși pe o plaja in ipostaze intime. John Goehrke a caștigat...…