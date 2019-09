Demi Lovato, schimbare majoră de look In timp ce majoritatea vedetelor au ales sa iși schimbe look-ul intr-un mod subtil, altele sunt mai indraznețe și apeleaza la schimbari majore. Acesta este și cazul lui Demi Lovato, care și-a șocat fanii cu noua culoare a parului ei. Dupa ce miercuri a postat o imagine in care i se vede perfect corpul brazdat de celulita , artista a ales sa iși shcimbe acum și culoarea parului. Tunsa bob lung, Demi Lovato a decis sa adauge puțina drama parului ei, optand pentru o culoare foarte aprinsa. Acum, cantareața are varfurile verde neon. Lovato și-a aratat noul look intr-o Insta Story. Nu este pentru prima… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța schimbari importante la examenul de Bacalaureat, in 2020. Ministerul Educației introduce o noua limba straina, pentru care elevii iși vor putea testa cunoștințele, in cadrul probei C.

- Daca pana acum vara s-a prelungit spectaculos si septembrie a inceput cu zile fierbinti, iata ca meteorologii ne avertizeaza ca, in urmatoarele 24 de ore, in special in Moldova, temperaturile vor cobori cu peste 10 grade Celsius.

- Guvernul a adoptat miercuri o ordonanța de urgența prin care schimba radical statutul funcționarilor de poliție. Lucratorii MAI se vor putea afla in situația de a presta anumite servicii contra cost.

- Companiile care au inclus butonul ”Like” al Facebook pe site-urile lor trebuie sa ceara consimtamantul utilizatorilor pentru transferul datelor lor catre reteaua de socializare, in conformitate cu legislatia comunitara referitoare la confidentialitate, a anuntat luni Curtea Europeana de Justitie…

- Pensiile speciale vor fi incluse intr-un pachet de masuri privind modul in care banul public sa fie cat mai bine cheltuit, care va fi discutat in prealabil in Guvern si Coalitie si care trebuie corelat cu...

- Oana Zavoranu vrea sa faca o schimbare in viața ei și, dupa ce s-a gandit foarte bine la alegerea pe care vrea sa o faca, a vrut sa le ceara parerea și fanilor virtuali, de care este foarte atașata.

- Viorica Dancila a ajuns, la ora transmiterii acestei știri, la Sala Palatului, unde urmeaza sa se desfașoare Congresul PSD. Ea a precizat ca are emoții, insa este pregatita și are incredere in colegii de partid.Citește și: Paul Stanescu anunța ceasul socotelilor in PSD: cand se va da adevarata…

- Popririle bancare vor fi instituite de catre ANAF doar pe sumele datorate statului, nu pe tot ce se afla in conturile bancare ale firmelor sau persoanelor executate silit, iar ridicarea popririlor va fi facuta in timp real, prevede un set de modificari aflate acum in lucru la nivelul Ministerului Finantelor,…