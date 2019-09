Stiri pe aceeasi tema

- A postat pe Instagram o fotografie in care apare aproape goala, pe una dintre cele mai frumoase plaje din Bahamas. La scurt timp, a fost asaltata cu critici extrem de dure, de la cei care ii urmaresc postarile. Ce greșeala a facut tanara?

- Brigitte Sfat iși vine vila de lux pe care o deține la Timișoara. Aceasta cere 194.000 de euro. Brigitte Sfat a decis sa renunțe la vila cu piscina pe care o are in Timișoara. Vedeta a dat anunțul pe un site de imobiliare. “De vanzare vila de lux in Dumbravita, cartierul dinspre padure, situata intr-o…

- Vedeta hollywoodiana Jennifer Lopez a implinit 50 de ani. De ziua sa de naștere, Alex Rodriguez, iubitul sau, i-a transmis un mesaj care a emoționat-o pana la lacrimi. Miercuri, 24 iulie 2019, Jennifer Lopez și-a aniversat ziua de naștere. Alex Rodriguez a postat, pe contul sau de Instagram, o inregistrare…

- Oana Roman a facut parte dintre invitații la nunta Adelinei Pestrițu. Vedeta a purtat o ținuta care a atras toate privire, dar și multe critici. Oana Roman a slabit foarte mult in ultimul timp și acest lucru a inceput sa se vada din ce in ce mai mult. Aceasta a ales sa poarte o rochie de culoare bleu…

- Fosta prezentatoare de televiziune Andreea Raicu și-a aniversat ziua de naștere in data de 18 iulie.. Vedeta a implinit 42 de ani. Pe contul sau de Instagram, Andreea Raicu a transmis un mesaj prin care le mulțumește celor care i-au facut urari de ziua sa de naștere. Mesajul este insoțit de o fotografie…

- Fata a fost ucisa in locuinta sa din Utica, New York, duminica. Imediat dupa crima, Clark a fost descris de politie ca „persoana de interes" in acest caz, dupa ce ar fi pus pe Instagram fotografiile, insotite de mesajul: „Imi pare rau, Bianca", scrie Metro. Dupa aceea, tanarul ar fi incercat sa se sinucida…