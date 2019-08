Stiri pe aceeasi tema

- Halle Berry a implinit 53 de ani in data de 14 august. Celebra actrița americana și-a uimit fanii de pe rețelele de socializare cu o fotografie in care apare intr-o ipostaza plina de senzualitate. In imaginea pe care a postat-o pe contul ei de Instagram, vedeta hollywoodiana apare intr-un maiou de culoare…

- Reprezentantii companiei E-TWOW au prezentat conducerii municipalitatii un sistem de ride sharing care utilizeaza trotinete electrice. Primarul Mihai Chirica a testat o trotineta. „Este un sistem de sharing, adica utilizezi trotineta si apoi o poti lasa intr-un alt loc in care se poate alimenta. Acesta…

- Considerat a fi unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Romania, Victor Becali mai are și preocupari...normale! Sunt zile in care afaceristul renunța la fițe, dar și la grupurile de prieteni și prefera sa petreaca momente singur, in Capitala.

- De 7 luni, de cand a devenit mamica, viața lui Feli s-a schimbat radical. Artista este cum nu se poate mai fericita, iar de curand s-a afișat alaturi de fiica ei in cea mai emoționanta ipostaza, care le-a topit inimile fanilor sai.

- Delia surprinde din nou in videoclipul celei mai recente piese. Fanii vedetei au șansa sa o vada intr-o ipostaza rara. Artista a fost vazuta in mașina, pe bicicleta și chiar pe trotineta. Filmarile pentru noul ei clip, „Vreau la țara”, au surprins-o insa intr-un „bolid” atipic, cu o singura roata: o…

- De cand Betty Stoian a devenit mamica, viata ei s-a schimbat radical! Il are alaturi pe Catalin Visanescu la fiecare pas, care ar face orice pentru ca ea si copilul lor sa fie fericiti. Cei trei petrec mult timp impreuna, iar imaginile vorbesc de la sine!